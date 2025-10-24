Cổ phiếu “họ” Viettel rực sáng trong phiên cuối tuần, VN-Index rơi gần 4 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam kết thúc tuần giao dịch với sắc đỏ bao trùm, khi lực cầu yếu ớt không đủ giữ nhịp trước áp lực bán lan rộng. Kết phiên, VN-Index giảm 3,88 điểm, lùi về 1.683,18 điểm; HNX-Index kịp ngược dòng tăng nhẹ 0,5 điểm, đứng tại 267,28 điểm; trong khi UPCoM-Index giảm thêm 0,17 điểm, còn 110,87 điểm.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục là tâm điểm điều chỉnh khi VN30 mất đà vào cuối phiên, đứng dưới tham chiếu 1,18 điểm, với một nửa số mã trong nhóm giảm giá.

Thanh khoản suy yếu rõ rệt, phản ánh tâm lý thận trọng khi dòng tiền đứng ngoài quan sát. Tổng giá trị giao dịch trên ba sàn chỉ đạt hơn 32.700 tỷ đồng, trong đó HoSE chiếm gần 29.500 tỷ đồng, tương ứng hơn 940 triệu cổ phiếu được sang tay. Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên bán với 190 mã giảm so với 117 mã tăng.

Ngược dòng thị trường, cổ phiếu "họ" Viettel rực sáng trong phiên giao dịch cuối tuần.

Ở nhóm bất động sản, cổ phiếu tiếp tục phân hóa nhưng sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế. Một số mã vẫn giữ vai trò dẫn dắt như VIC +1,86%, cùng các mã BCM, KDH, KBC, NVL, KFS, VPI, CRV, PDR tăng nhẹ dưới 1%.

Một vài điểm sáng hiếm hoi như CEO +2,67%, DXG +4,24%. Ở chiều ngược lại, VHM -0,43%, VRE -1,52%, SJS -2,13%, cùng TCH, SIP, SNZ, SZC đều mất dưới 1%.

Nhóm ngân hàng diễn biến tiêu cực khi dòng vốn rút mạnh khỏi các cổ phiếu đầu ngành: VCB -0,5%, VPB -2,67%, TCB -3,09%, MBB -3,17%, HDB -0,91%, STB -1,98%, SSB -0,83%. Toàn nhóm chỉ còn 6 mã tăng nhẹ gồm CTG, ACB, TPB, LPB, BVB, PGB, trong khi BID, VIB, OCB, ABB, TIN giữ tham chiếu.

Cổ phiếu chứng khoán tiếp tục bị bán mạnh khi nhà đầu tư đẩy hàng quyết liệt: TCX -1,98%, SSI -4%, VIX -6,5%, VND -1,46%, SHS -3,75%, CTS -2,65%. Chỉ một vài mã còn giữ được sắc xanh nhẹ như HCM +0,82%, MBS +1,04%, BSI +0,49%, trong khi VCI -1,63%. Sắc đỏ gần như bao trùm toàn nhóm.

Điểm sáng hiếm hoi của thị trường đến từ nhóm cổ phiếu Viettel, với màn bứt phá ấn tượng: VGI +4,26% (Viettel Global), CTR và VTP (Viettel Construction, Viettel Post) đồng loạt kịch trần, trong khi VTK +2,73% (Viettel Tư vấn Thiết kế) cũng tăng mạnh.

Cùng chiều, nhóm công nghệ thông tin ghi nhận FPT +2,84%, nhóm tiêu dùng nổi bật với MSN +1,41%, VNM +2,65%, PNJ +2,93%. Ở chiều ngược lại, nhóm công nghiệp chịu áp lực lớn với GEX, VJC, CII, VSC đồng loạt mất hơn 2%.

Đáng chú ý, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh, gây áp lực đáng kể lên tâm lý chung. Phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài rút ròng hơn 1.767 tỷ đồng, tập trung tháo hàng ở SSI -759 tỷ đồng, MBB -346 tỷ đồng, VCI -199 tỷ đồng, VIX -141 tỷ đồng, SHB -124 tỷ đồng; các mã STB, CII, VCB, VHM, BID, CTG cũng bị bán ra dưới 100 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền ngoại vẫn ưu tiên giải ngân vào FPT +246,8 tỷ đồng và MSN +154 tỷ đồng, cùng một số mã được mua ròng nhẹ dưới 100 tỷ như ACB, FRT, PNJ, DXG.