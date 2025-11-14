Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

14-11-2025 - 23:35 PM | Thị trường chứng khoán

Với diễn biến tích cực trong chiều 14/11, VN-Index đóng cửa phiên cuối tuần tăng nhẹ hơn 4 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản lại sụt giảm, tiếp tục ở mức thấp. Cổ phiếu liên quan bầu Đức gây bất ngờ.

Diễn biến hồi phục của nhóm vốn hóa lớn trong phiên chiều giúp thị trường khởi sắc. Tại rổ VN30, LPB dẫn đầu nhóm tăng với mức tăng 2%. MWG và VNM cùng tăng 1,6%, theo sau là HPG, FPT tăng hơn 1%. VHM, VRE, VCB, VPB, BID và VJC tăng nhẹ. Dù số cổ phiếu giảm giá lớn hơn số mã tăng, nhưng VN30-Index vẫn tăng hơn 7 điểm, do mức giảm không lớn, chủ yếu dưới 1%.

Nhóm cổ phiếu bất động sản hôm nay trở thành tâm điểm, hút dòng tiền. NVL tiếp tục tăng trần, cuối phiên vẫn còn dư mua gần 2,7 triệu đơn vị. Sắc xanh còn bao phủ, như DIG, NLG, HDC, DXG, CEO, HDG, SCR, TCH, HTN và PDR. Tuy giao dịch của nhóm này có phần sôi động hơn thị trường chung, nhưng thanh khoản, sức ảnh hưởng đều chưa đủ để tạo lực kéo đáng kể cho VN-Index.

Sau bất động sản , thép tiếp tục là nhóm cổ phiếu có giao dịch tích cực. POM tăng trần, HPG, NKG, VGS, SMC tăng giá.

Trong khi đó, thị trường tương đối phân hoá. Số cổ phiếu giảm giá lấn át trên HoSE, nhiều nhóm ngành trong bối cảnh tương tự. Ở nhóm chứng khoán, diễn biến phân hóa nhưng sắc xanh chiếm ưu thế, đặc biệt ở các mã nhỏ, vừa. PHS tăng 14,1%, HAC tăng 4%, HBS 3,7%...

Cổ phiếu liên quan bầu Đức gây bất ngờ- Ảnh 1.

TCX đóng góp tích cực nhất cho VN-Index trong phiên 14/11.

Đáng chú ý, VIX đứng đầu thanh khoản toàn sàn 1.213 tỷ đồng, cổ phiếu tăng 3,2%. TCX của Chứng khoán Techcombank cũng tăng 3%, là phiên hiếm hoi mà cổ phiếu này khởi sắc kể từ khi chào sàn. TCX đồng thời là mã đóng góp lớn nhất vào mức tăng của VN-Index, với gần 0,7 điểm.

Dù thị trường chung còn ảm đạm, song điểm sáng ghi nhận với cổ phiếu của bầu Đức - HAG tăng trần, lên 17.650 đồng/cổ phiếu, vượt đỉnh lịch sử. Cổ phiếu bật tăng sau thông tin về quyết định của UBND Gia Lai bổ sung dự án khu phức hợp nhà ở cao tầng và thương mại Phù Đổng (TP. Pleiku) vào danh mục phát triển nhà ở, với quy mô gần 7.000 m2, tổng đầu tư 400 tỷ đồng. Dự án đánh dấu sự trở lại của HAGL trong bất động sản, dù trước đó từng tuyên bố không tham gia lĩnh vực này.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 4,02 điểm (0,25%) lên 1.635,46 điểm. HNX-Index tăng 1,32 điểm (0,5%) lên 267,61 điểm. UPCoM-Index tăng 0,05 điểm (0,04%) lên 120,09 điểm.

Theo Việt Linh

Tiền Phong

