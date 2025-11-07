Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cổ phiếu một doanh nghiệp đầu ngành “bốc đầu” lên đỉnh lịch sử trước thềm trả cổ tức 65% bằng tiền mặt

Vốn hóa thị trường theo đó cũng lập kỷ lục đạt 14.650 tỷ đồng.

Bất chấp diễn biến rung lắc của thị trường chung, cổ phiếu BMP của CTCP Nhựa Bình Minh tăng “bốc đầu” gần 4,7% chốt phiên 6/11. Thị giá BMP lần đầu tiên chạm mức 179.000 đồng/cp (giá đã điều chỉnh), qua đó chính thức lập đỉnh giá mới.

Kể từ đầu năm, BMP đã chứng kiến đà tăng giá bền bỉ lên tới hơn 40% giá trị. Vốn hóa thị trường theo đó cũng lập kỷ lục đạt 14.650 tỷ đồng.

Được xem là doanh nghiệp đầu ngành nhựa Việt Nam, BMP duy trì đà tăng vững chắc trên sàn chứng khoán nhờ kết quả kinh doanh tăng trưởng ổn định. Không chỉ vậy, cổ phiếu này còn "ghi điểm" với nhà đầu tư nhờ chính sách cổ tức tiền mặt đều đặn và tỷ lệ chi trả cao

Sắp tới đây, ﻿Nhựa Bình Minh sẽ tạm ứng cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 65%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 6.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 18/11, thời gian chi trả dự kiến ngày 8/12/2025.

Với hơn 81,86 triệu cổ phiếu BMP đang lưu hành, ước tính Nhựa Bình Minh sẽ phải chi khoảng hơn 532 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Trong đó, tính đến ngày 30/9/2025, cổ đông đến từ Thái Lan là Nawaplastic Industries Co.,ltd đang sở hữu hơn 45 triệu cổ phiếu BMP, ước tính sẽ nhận về hơn 293 tỷ đồng tiền cổ tức từ Nhựa Bình Minh. Năm 2024, doanh nghiệp cũng đã thực hiện trả cổ tức "khủng" tỷ lệ lên tới 120% bằng tiền mặt cho cổ đông.

Về tình hình kinh doanh trong quý 3/2025, Nhựa Bình Minh ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.532 tỷ đồng, tăng 9% so với quý 3/2024. Biên lợi nhuận gộp của công ty tăng từ mức 43% trong quý 3/2024 lên mức 48% trong quý 3/2025.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Nhựa Bình Minh đạt gần 351 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là kỷ lục mới về lợi nhuận hàng quý từ khi Nhựa Bình Minh thành công ty con của Nawaplastic Industries, thành viên của Tập đoàn SCG (Thái Lan), vào đầu năm 2018. Kết quả này xô đổ mức 330 tỷ đồng vừa thiết lập vào quý trước.﻿

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần Nhựa Bình Minh đạt 4.224 tỷ đồng, tăng 19% so với 9 tháng đầu năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 967 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ.

Ngọc Ly

