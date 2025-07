Cổ phiếu một ngân hàng Big4 vượt đỉnh lịch sử

Đóng cửa phiên giao dịch 4/7, cổ phiếu CTG của VietinBank tăng 0,47% lên mức 42.700 đồng, chính thức phá đỉnh lịch sử ghi nhận vào phiên 12/3/2025 (42.650 đồng – giá đã điều chỉnh theo cổ tức). Cổ phiếu VietinBank liên tục tăng giá kể từ trung tuần tháng 6 với tỷ suất sinh lời hơn 12%.

Như vậy, cổ phiếu CTG đã lấy lại toàn bộ mức giảm sau cú sốc thuế quan vào đầu tháng 4. Giá trị vốn hóa VietinBank kết phiên 4/7 ở mức gần 229.300 tỷ đồng – đứng thứ tư ngành ngân hàng, sau Vietcombank (487.971 tỷ đồng), BIDV (256.631 tỷ đồng) và Techcombank (246.917 tỷ đồng).

Diễn biến cổ phiếu CTG. (Nguồn: HSC)

Về hoạt động kinh doanh, tại Hội nghị Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, Ban lãnh đạo VietinBank cho biết ngân hàng đã đạt được những kết quả kinh doanh tích cực trong 6 tháng đầu năm. Cụ thể, dư nợ tín dụng tăng trưởng ước đạt 10% so với cuối năm 2024; nguồn vốn huy động tăng ước đạt hơn 9% so với cuối năm 2024; lợi nhuận trước trích lập dự phòng rủi ro tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2024.

Với kết quả trên, VietinBank dự kiến là ngân hàng tăng trưởng tín dụng mạnh nhất trong nhóm Big4 (VietinBank, Vietcombank, BIDV và Agribank) với quy mô dư nợ tăng thêm trong 6 tháng đầu năm vào khoảng 170.000 tỷ đồng.

Trước đó, lợi nhuận hợp nhất trước thuế VietinBank trong quý 1/2025 đạt 6.823 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ 2024.

Tổng tài sản VietinBank đến cuối quý 1 đạt gần 2,47 triệu tỷ đồng, tăng 3,5% so với đầu năm. Cho vay khách hàng tăng 4,6%, lên hơn 1,8 triệu tỷ đồng với tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,55%.

Kể từ đầu năm đến nay, VietinBank chưa thực hiện trả cổ tức cho cổ đông. Tại đại hội đồng cổ đông vừa qua, VietinBank đã chốt phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để chia cổ tức giai đoạn năm 2009 - 2016. Theo đó, VietinBank dự kiến phát hành tối đa gần 2,4 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ hơn 44,6%. Nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận giữ lại các năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009 - 2016. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phát hành cụ thể sau khi được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.