Cổ phiếu ngân hàng Mỹ chao đảo, giới đầu tư ám ảnh nhớ lại sự kiện 2 năm trước: Chuyện gì đang xảy ra?

Hai năm qua, thị trường Mỹ đã vượt qua hàng loạt cú sốc về tín dụng. Tuy nhiên, tâm lý nhà đầu tư lần này chịu ảnh hưởng nặng nề hơn do các vụ phá sản trong lĩnh vực ô tô và nghi án gian lận dẫn đến thua lỗ tại nhiều ngân hàng.

Cú sốc mới nhất xảy ra ngày 16/10, khi Zions Bancorporation công bố khoản lỗ liên quan đến hai khoản vay thương mại và công nghiệp. Trong khi đó, Western Alliance cho biết đã khởi kiện Cantor Group V, LLC với cáo buộc gian lận. Phía Cantor đã bác bỏ các cáo buộc này.

“Thị trường đang bị chi phối bởi cảm giác sợ hãi và hoảng loạn trong vài ngày qua”, Giám đốc nghiên cứu tiền gửi Timothy Coffey tại Janney Montgomery Scott nhận định.

Ông nói thêm: “Nhiều vấn đề khác nhau đang bị gộp lại thành một nỗi lo lớn về tín dụng. Áp lực lên cổ phiếu ngân hàng có thể sẽ còn tiếp diễn. Cơn hoảng loạn này giống như một cơn sốt, khi đã xâm nhập vào hệ thống, nó sẽ mất một thời gian để biến mất”.

Nguyên nhân sâu xa còn đến từ việc các ngân hàng có liên đới đến hai vụ phá sản ngành ô tô gần đây tại First Brands và Tricolor. Vụ việc khiến giới đầu tư một lần nữa đặt câu hỏi về tiêu chuẩn cho vay, sau hai năm Silicon Valley Bank (SVB) sụp đổ gây chấn động hệ thống.

“Sau sự kiện SVB, cơ quan quản lý đã liên tục hỏi các ngân hàng về mức độ rủi ro trong danh mục cho vay bất động sản thương mại, tỷ lệ tiền gửi không được bảo hiểm, chiến lược huy động vốn và khả năng tiếp cận kênh chiết khấu. Những cuộc trao đổi này đến nay vẫn không thay đổi”, luật sư Dan Hartman thuộc Nutter cho biết.

Tuy nhiên, nhiều lãnh đạo ngân hàng cho rằng tình hình hiện tại khác xa với khủng hoảng ngân hàng khu vực năm 2023. Thời điểm đó là sự sụp đổ của hàng loạt ngân hàng tầm trung, trong đó có Silicon Valley Bank.

“Tôi không cho rằng những gì xảy ra tuần này có thể so sánh với cuộc khủng hoảng năm 2023”, Giám đốc điều hành﻿ Tim Spence của Fifth Third nói. Ông cho rằng giới đầu tư đang phản ứng với những khoản lỗ mà họ chưa hiểu rõ. Ông dự đoán giá cổ phiếu sẽ phục hồi khi thông tin được công bố đầy đủ hơn.

Cổ phiếu ngân hàng Mỹ quả thực đã hồi phục phần nào ngày 17/10, sau đợt bán tháo ồ ạt trước đó một ngày khiến các thị trường châu Âu và châu Á cũng lao dốc. Đà hồi phục này giúp các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ kết phiên trong sắc xanh, dù tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng giữa lúc căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang và triển vọng kinh tế toàn cầu suy yếu.

Chỉ số KBW Regional Banking Index, từng giảm 6,3% hôm thứ Năm, đã tăng trở lại 1,7% trong phiên thứ Sáu. Chỉ số theo dõi nhóm ngân hàng lớn BKX tăng 0,6% sau khi mất 3,6% ở phiên trước đó.

Tại châu Âu, cổ phiếu ngân hàng giảm gần 3%. Deutsche Bank và Barclays cùng mất khoảng 6%. Các tổ chức tài chính châu Á, đặc biệt là ngân hàng và công ty bảo hiểm Nhật Bản, cũng chịu ảnh hưởng tiêu cực.

Trên thị trường phái sinh, hoạt động giao dịch quyền chọn hôm thứ Sáu cho thấy tâm lý đã bớt phòng thủ so với một ngày trước, khi nhà đầu tư bắt đầu đặt cược thận trọng vào khả năng hồi phục của nhóm ngân hàng.

Giới đầu tư cũng đang đánh giá xem những căng thẳng gần đây trên thị trường tín dụng Mỹ có thể tác động ra sao đến định giá cổ phiếu trong làn sóng tăng giá do AI thúc đẩy.

Giám đốc điều hành Jamie Dimon của JPMorgan Chase nói về rủi ro tín dụng: “Khi bạn thấy một con gián, có lẽ còn nhiều con khác. Vì vậy, mọi người nên cảnh giác”.

Cổ phiếu ngân hàng toàn cầu đang chịu áp lực, nhưng nhìn chung vẫn có một năm tương đối tích cực.

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett cho biết hôm thứ Sáu rằng các ngân hàng vẫn có dự trữ dồi dào và ông lạc quan thị trường tín dụng có thể duy trì ổn định. Ông nói thêm trong cuộc phỏng vấn với Fox Business Network rằng nhóm quan chức do Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và bà Michelle Bowman của Cục Dự trữ Liên bang dẫn đầu “đang xử lý tình hình”, nhưng không nêu chi tiết.

Ngoài ra, kết quả kinh doanh khả quan từ Truist Financial và Regions Financial cũng góp phần xoa dịu tâm lý thị trường.

Theo Reuters﻿