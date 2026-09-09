Cổ phiếu phân hóa mạnh: Chuyên gia MBS hướng dẫn cách nhận diện "cơ hội vàng"

Khi nhiều cổ phiếu đã chiết khấu về vùng hấp dẫn, câu hỏi trăn trở nhất của những nhà đầu tư đang cầm tiền lúc này không còn là "thị trường có giảm nữa không?", mà là: "Đã đến lúc xuống tiền gom hàng hay vẫn nên kiên nhẫn đứng ngoài quan sát"?

Cổ phiếu giảm sâu không phải luôn là cơ hội: Đầu tư cần chiến lược thay vì cố dò đáy

Từ đầu năm 2026, chứng khoán Việt Nam đã chuyển từ trạng thái hưng phấn vượt mốc 1.900 điểm sang nhịp điều chỉnh quanh vùng 1.760 - 1.800 điểm trước áp lực bán ròng. Việc nhiều cổ phiếu bốc hơi 20–30% thị giá rất dễ tạo ảo giác "đã giảm đủ sâu". Tuy nhiên, "giá giảm" hoàn toàn không đồng nghĩa với định "giá rẻ". Một cổ phiếu rớt giá mạnh có thể là "bẫy giá rẻ" nếu động lực tăng trưởng cốt lõi đang cạn kiệt. Ngược lại, đây sẽ là cơ hội tích lũy tuyệt vời nếu doanh nghiệp vẫn giữ vững nền tảng tài chính.

Do đó, thay vì nhắm mắt "bắt đáy", nhà đầu tư cần lăng kính sắc bén để bóc tách xem nhịp giảm này đến từ áp lực tâm lý chung hay sự suy yếu thực chất của mô hình kinh doanh. Việc trả lời được câu hỏi này chính là ranh giới sống còn để không bị "bẫy giá rẻ" nuốt trọn tài khoản.

Việc cố gắng chờ đợi một "điểm đáy hoàn hảo" hoặc vội vã giải ngân toàn bộ lúc này đều tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhận định về bức tranh cuối năm 2026, ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Nghiên cứu Ngành & Cổ phiếu MBS cho biết từ nay đến hết quý 3, VN-Index sẽ còn nhiều biến động do áp lực lãi suất và thanh khoản chưa thực sự ổn định. Tuy nhiên, nhìn về tầm nhìn cuối năm, vùng điểm mục tiêu vẫn được duy trì lạc quan ở ngưỡng 1.770–1.850 điểm.

Nhà đầu tư nên chú ý vào 2 nhóm cơ hội lớn. Thứ nhất là nhóm cổ phiếu được chú ý bởi dòng vốn ngoại trước làn sóng nâng hạng thị trường, tập trung vào ngành ngân hàng và các doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực thép, tiêu dùng - bán lẻ, công nghệ. Thứ hai là câu chuyện thoái vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp lớn. Trước mắt có thể kỳ vọng vào việc thoái vốn ở một số doanh nghiệp đang có tỷ lệ sở hữu cao trên 90% xuống tỷ lệ nắm giữ ở mức 90% để đảm bảo khả năng duy trì công ty đại chúng và đủ điều kiện niêm yết. Một số nhóm cổ phiếu cần chú ý gồm GAS, PLX, GVR, BSR, BCM, ACV, VGI.

Dựa trên cơ sở đó, chiến lược khôn ngoan nhất hiện tại là chia nhỏ điểm giải ngân để tích lũy từng phần tại các nhịp rung lắc, đồng thời duy trì tỷ trọng tiền mặt phòng thủ chủ động.

Vũ khí tối ưu nguồn lực, sẵn sàng đón sóng lớn

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