Hơn 2,4 triệu cổ phiếu MCH có thể được mua trong kỳ cơ cấu FTSE tháng 9

Diễn biến này nối tiếp việc MCH gia nhập VN30 và mới nhất được FTSE Russell chính thức bổ sung vào FTSE Vietnam Index.

MCH có thể được Fubon ETF mua hơn 2,4 triệu cổ phiếu

Kỳ cơ cấu tháng 9 của FTSE đang thu hút sự chú ý khi nhiều thay đổi mới được dự báo trong danh mục chỉ số. Trong đó, MCH là một trong những cổ phiếu đáng chú ý với khả năng đón thêm dòng vốn ETF. Theo dự báo của SSI Research, cổ phiếu Masan Consumer (HOSE: MCH) có thể được bổ sung vào FTSE Vietnam 30 Index, cùng VPB, VPL, ACB và FPT.

Nếu kịch bản này diễn ra, Fubon Vietnam ETF, quỹ mô phỏng FTSE Vietnam 30, dự kiến mua mạnh MCH với khoảng 2,41 triệu cổ phiếu. Đây cũng là một trong những cổ phiếu đáng chú ý trong danh mục mua mới của quỹ theo ước tính của SSI Research.

Diễn biến này nối tiếp những cột mốc mới của MCH trên thị trường vốn. Đầu tháng 8, cổ phiếu chính thức gia nhập VN30. Mới nhất, FTSE Russell cũng đã chính thức bổ sung MCH vào FTSE Vietnam Index, với thay đổi có hiệu lực từ ngày 21/9.

Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, MCH liên tiếp xuất hiện trong các bộ chỉ số lớn của thị trường. Trong đó, việc được bổ sung vào FTSE Vietnam Index đã được công bố chính thức, còn khả năng gia nhập FTSE Vietnam 30 và lượng mua khoảng 2,41 triệu cổ phiếu của Fubon Vietnam ETF hiện là dự báo của SSI Research.

Phía sau câu chuyện dòng vốn là nền tảng kinh doanh

Song song với những thay đổi trên thị trường vốn, hoạt động kinh doanh của Masan Consumer tiếp tục duy trì tăng trưởng hai chữ số. Theo cập nhật của doanh nghiệp, lũy kế 7 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần đạt 18.549 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ.

Đà tăng trưởng đến từ nhiều ngành hàng. Trong 7 tháng, Omachi góp phần thúc đẩy ngành thực phẩm tiện lợi tăng 17,6%, đồ uống đóng chai tăng 8%, trong khi mảng chăm sóc gia đình và cá nhân (HPC) tăng 29%, được hỗ trợ bởi độ phủ trực tiếp của Retail Supreme. Kinh doanh quốc tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.

Bên cạnh tăng trưởng doanh thu, trong nửa đầu năm 2026, Masan Consumer ghi nhận 3.284 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 11% so với cùng kỳ.

Với các thương hiệu hiện diện tại khoảng 98% hộ gia đình Việt Nam, Masan Consumer đang chuyển trọng tâm từ mở rộng độ phủ sang khai thác sâu hơn thị trường hiện hữu và phát triển các động lực tăng trưởng mới.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nằm ở hệ thống phân phối. Retail Supreme hướng tới gia tăng số sản phẩm và ngành hàng tại mỗi điểm bán, qua đó khai thác sâu hơn mạng lưới hiện hữu. Đồng thời, Masan Consumer tiếp tục mở rộng ở các lĩnh vực như đồ uống, chăm sóc gia đình và cá nhân cũng như thị trường quốc tế.

Nhìn rộng hơn, MCH đang ghi nhận hai chuyển động song song trong năm 2026. Trên thị trường vốn, cổ phiếu gia nhập VN30 và tiếp tục xuất hiện trong các kỳ cơ cấu của FTSE. Trong hoạt động kinh doanh, doanh thu duy trì tăng trưởng hai chữ số, trong khi hệ thống phân phối, ngành hàng và thị trường quốc tế tiếp tục được mở rộng.

Masan Consumer (HOSE: MCH) là công ty thành viên thuộc Tập đoàn Masan (HOSE: MSN), một trong những doanh nghiệp tiêu dùng – bán lẻ hàng đầu Việt Nam. Với gần ba thập kỷ phụng sự người tiêu dùng, doanh nghiệp hiện sở hữu danh mục đa dạng các sản phẩm FMCG trong các lĩnh vực gia vị, thực phẩm tiện lợi, đồ uống, chăm sóc cá nhân và gia đình, với những thương hiệu quen thuộc như CHIN-SU, Nam Ngư, Omachi, Kokomi, và Wake-up 247. Sản phẩm của Masan Consumer hiện diện trong hơn 98% hộ gia đình Việt Nam và được xuất khẩu đến hơn 26 quốc gia trên thế giới, khẳng định vị thế là một trong những công ty FMCG có khả năng sinh lời hàng đầu khu vực.