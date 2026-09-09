Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hơn 2,4 triệu cổ phiếu MCH có thể được mua trong kỳ cơ cấu FTSE tháng 9

| | Thị trường chứng khoán

Hơn 2,4 triệu cổ phiếu MCH có thể được mua trong kỳ cơ cấu FTSE tháng 9

Kỳ cơ cấu tháng 9 của FTSE đang đưa cổ phiếu MCH của Masan Consumer trở lại tâm điểm chú ý trên thị trường vốn. SSI Research ước tính Fubon Vietnam ETF có thể mua khoảng 2,41 triệu cổ phiếu MCH, cao nhất trong nhóm cổ phiếu được dự báo thêm mới vào FTSE Vietnam 30.

Diễn biến này nối tiếp việc MCH gia nhập VN30 và mới nhất được FTSE Russell chính thức bổ sung vào FTSE Vietnam Index.

MCH có thể được Fubon ETF mua hơn 2,4 triệu cổ phiếu

Kỳ cơ cấu tháng 9 của FTSE đang thu hút sự chú ý khi nhiều thay đổi mới được dự báo trong danh mục chỉ số. Trong đó, MCH là một trong những cổ phiếu đáng chú ý với khả năng đón thêm dòng vốn ETF. Theo dự báo của SSI Research, cổ phiếu Masan Consumer (HOSE: MCH) có thể được bổ sung vào FTSE Vietnam 30 Index, cùng VPB, VPL, ACB và FPT.

Nếu kịch bản này diễn ra, Fubon Vietnam ETF, quỹ mô phỏng FTSE Vietnam 30, dự kiến mua mạnh MCH với khoảng 2,41 triệu cổ phiếu. Đây cũng là một trong những cổ phiếu đáng chú ý trong danh mục mua mới của quỹ theo ước tính của SSI Research.

Hơn 2,4 triệu cổ phiếu MCH có thể được mua trong kỳ cơ cấu FTSE tháng 9- Ảnh 1.

Diễn biến này nối tiếp những cột mốc mới của MCH trên thị trường vốn. Đầu tháng 8, cổ phiếu chính thức gia nhập VN30. Mới nhất, FTSE Russell cũng đã chính thức bổ sung MCH vào FTSE Vietnam Index, với thay đổi có hiệu lực từ ngày 21/9.

Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, MCH liên tiếp xuất hiện trong các bộ chỉ số lớn của thị trường. Trong đó, việc được bổ sung vào FTSE Vietnam Index đã được công bố chính thức, còn khả năng gia nhập FTSE Vietnam 30 và lượng mua khoảng 2,41 triệu cổ phiếu của Fubon Vietnam ETF hiện là dự báo của SSI Research.

Phía sau câu chuyện dòng vốn là nền tảng kinh doanh

Song song với những thay đổi trên thị trường vốn, hoạt động kinh doanh của Masan Consumer tiếp tục duy trì tăng trưởng hai chữ số. Theo cập nhật của doanh nghiệp, lũy kế 7 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần đạt 18.549 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ.

Đà tăng trưởng đến từ nhiều ngành hàng. Trong 7 tháng, Omachi góp phần thúc đẩy ngành thực phẩm tiện lợi tăng 17,6%, đồ uống đóng chai tăng 8%, trong khi mảng chăm sóc gia đình và cá nhân (HPC) tăng 29%, được hỗ trợ bởi độ phủ trực tiếp của Retail Supreme. Kinh doanh quốc tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.

Hơn 2,4 triệu cổ phiếu MCH có thể được mua trong kỳ cơ cấu FTSE tháng 9- Ảnh 2.

Bên cạnh tăng trưởng doanh thu, trong nửa đầu năm 2026, Masan Consumer ghi nhận 3.284 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 11% so với cùng kỳ.

Với các thương hiệu hiện diện tại khoảng 98% hộ gia đình Việt Nam, Masan Consumer đang chuyển trọng tâm từ mở rộng độ phủ sang khai thác sâu hơn thị trường hiện hữu và phát triển các động lực tăng trưởng mới.

Hơn 2,4 triệu cổ phiếu MCH có thể được mua trong kỳ cơ cấu FTSE tháng 9- Ảnh 3.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nằm ở hệ thống phân phối. Retail Supreme hướng tới gia tăng số sản phẩm và ngành hàng tại mỗi điểm bán, qua đó khai thác sâu hơn mạng lưới hiện hữu. Đồng thời, Masan Consumer tiếp tục mở rộng ở các lĩnh vực như đồ uống, chăm sóc gia đình và cá nhân cũng như thị trường quốc tế.

Nhìn rộng hơn, MCH đang ghi nhận hai chuyển động song song trong năm 2026. Trên thị trường vốn, cổ phiếu gia nhập VN30 và tiếp tục xuất hiện trong các kỳ cơ cấu của FTSE. Trong hoạt động kinh doanh, doanh thu duy trì tăng trưởng hai chữ số, trong khi hệ thống phân phối, ngành hàng và thị trường quốc tế tiếp tục được mở rộng.

Hơn 2,4 triệu cổ phiếu MCH có thể được mua trong kỳ cơ cấu FTSE tháng 9- Ảnh 4.

Masan Consumer (HOSE: MCH) là công ty thành viên thuộc Tập đoàn Masan (HOSE: MSN), một trong những doanh nghiệp tiêu dùng – bán lẻ hàng đầu Việt Nam. Với gần ba thập kỷ phụng sự người tiêu dùng, doanh nghiệp hiện sở hữu danh mục đa dạng các sản phẩm FMCG trong các lĩnh vực gia vị, thực phẩm tiện lợi, đồ uống, chăm sóc cá nhân và gia đình, với những thương hiệu quen thuộc như CHIN-SU, Nam Ngư, Omachi, Kokomi, và Wake-up 247. Sản phẩm của Masan Consumer hiện diện trong hơn 98% hộ gia đình Việt Nam và được xuất khẩu đến hơn 26 quốc gia trên thế giới, khẳng định vị thế là một trong những công ty FMCG có khả năng sinh lời hàng đầu khu vực.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
chứng khoán

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam sắp có công ty chứng khoán vốn điều lệ vượt mốc 33.000 tỷ đồng

Việt Nam sắp có công ty chứng khoán vốn điều lệ vượt mốc 33.000 tỷ đồng Nổi bật

Công ty của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang sẽ chi hơn 1.000 tỷ đồng trả cổ tức ngay trong tháng 9

Công ty của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang sẽ chi hơn 1.000 tỷ đồng trả cổ tức ngay trong tháng 9 Nổi bật

Đúng 9 giờ ngày 9/9, Vinhomes có một sự thay đổi lớn

Đúng 9 giờ ngày 9/9, Vinhomes có một sự thay đổi lớn

00:10 , 09/09/2026
Quốc gia láng giềng Việt Nam mua vàng 22 tháng liên tiếp, nâng dự trữ lên mức kỷ lục

Quốc gia láng giềng Việt Nam mua vàng 22 tháng liên tiếp, nâng dự trữ lên mức kỷ lục

00:10 , 09/09/2026
Ông Phạm Nhật Vượng đang xây một “thành phố trong lòng thành phố” rộng 228 ha giữa Tây Bắc: Gần 40% diện tích dành cho một hạng mục đặc biệt

Ông Phạm Nhật Vượng đang xây một “thành phố trong lòng thành phố” rộng 228 ha giữa Tây Bắc: Gần 40% diện tích dành cho một hạng mục đặc biệt

00:07 , 09/09/2026
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang triển khai siêu công trình “tựa sơn, hướng hải” quy mô gần 44.000 tỷ đồng, có những thứ lần đầu xuất hiện tại Việt Nam

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang triển khai siêu công trình “tựa sơn, hướng hải” quy mô gần 44.000 tỷ đồng, có những thứ lần đầu xuất hiện tại Việt Nam

00:05 , 09/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên