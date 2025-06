Cổ phiếu Việt Nam đầu tiên lên sàn tăng sốc sau một thông tin quan trọng, vốn hóa lập kỷ lục

Ngày 12/6 tới đây, Cơ điện lạnh (mã REE) sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%, tương ứng phát hành thêm 70,65 triệu cổ phiếu. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Sau phát hành, vốn điều lệ của REE sẽ tăng từ hơn 4.700 tỷ lên 5.400 tỷ đồng.

Sau thông tin về cổ tức, cổ phiếu REE trên sàn chứng khoán bất ngờ tăng kịch trần phiên 5/6 lên mức 77.300 đồng/cp, cao nhất lịch sử niêm yết (tính theo giá điều chỉnh). Tính từ đầu năm, cổ phiếu này đã tăng hơn 15% thị giá. Vốn hóa thị trường cũng theo đó lập kỷ lục 36.400 tỷ đồng (1,4 tỷ USD).

REE hiện là doanh nghiệp đa ngành, dẫn đầu trong lĩnh vực cơ điện lạnh (M&E), năng lượng và hạ tầng. Công ty sở hữu 1.016 MW công suất phát điện (thủy điện, điện mặt trời, gió và nhiệt điện), tham gia cung cấp 450.000 m³ nước sạch/ngày và quản lý hơn 180.000 m² văn phòng cho thuê tại TP.HCM.

Cổ phiếu REE còn được biết đến là một trong 2 mã chứng khoán đầu tiên niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam, cùng với SAM. Nhiều năm qua, REE luôn là một trong những cái tên được khối ngoại săn đón nhiều nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam nhờ tình hình kinh doanh ổn định, tiềm năng tăng trưởng khả quan và cổ tức đều đặn.

Mới đây nhất, cổ đông lớn nhất của REE là quỹ ngoại đến từ Singapore Platinum Victory đã đăng ký mua thêm 16,04 triệu cổ phiếu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 22/5 đến ngày 20/6/2025 bằng phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc giao dịch thông qua Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Nếu giao dịch thành công, quỹ ngoại Platinum Victory sẽ gia tăng sở hữu cổ phiếu REE từ hơn 195,87 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 41,59%) lên gần 211,91 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 44,99%). Trước đó, giao dịch tương tự của cổ đông ngoại này trong khoảng thời gian từ ngày 17/4 đến ngày 16/5/2025 đã không thành công do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2025, REE đặt mục tiêu doanh thu đạt 10.248 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 2.427 tỷ đồng, lần lượt tăng hơn 22% và 21,7% so với thực hiện năm 2024. Quý đầu năm, REE ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.068 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 817 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ 2024, hoàn thành 1/3 kế hoạch đề ra.

Theo QHĐ8 điều chỉnh, Việt Nam đặt mục tiêu đến 2030 phát triển mạnh năng lượng tái tạo: điện gió trên bờ/gần bờ 27.791 & 34.667 MW, ngoài khơi 6.000 MW, điện mặt trời 46.459–73.416 MW, thủy điện 34.600 MW. REE tiếp tục mở rộng mảng này với các dự án: Thủy điện Thác Bà 2 (18,9 MW) vận hành cuối quý 1/2025, đóng góp 51,5 triệu kWh/năm. Điện gió Duyên Hải (48 MW) dự kiến phát điện 11/2025. Thủy điện Trà Khúc 2 (30 MW, đầu tư 1.000 tỷ đồng) hoàn thành năm 2027.

Theo báo cáo phân tích mới đây, Mirae Asset cho rằng mảng cơ điện lạnh (M&E) và thương mại vẫn là lĩnh vực cốt lõi của REE. Năm 2024, M&E phục hồi mạnh từ nền thấp, giá trị hợp đồng mới cao nhất trong 10 năm. Dự báo, REE sẽ duy trì khối lượng công việc năm 2025 nhờ Backlog lớn chuyển tiếp 5.556 tỷ đồng, gồm 2.534 tỷ từ dự án Sân bay Long Thành.

Mirae Asset kỳ vọng mảng bất động sản của REE sẽ tích cực từ việc đẩy mạnh mở bán dự án The Light Square giai đoạn 1 trong năm 2025, bao gồm 7 căn biệt thự, 11 căn liền kề và 27 shophouse, ước tính đem lại hơn 798 tỷ đồng doanh thu. Bên cạnh đó, CTCK này cũng kỳ vọng ETown 6 (16 tầng nổi, 5 tầng hầm, tổng diện tích cho thuê 36.780 m²) sẽ nâng tỷ lệ lấp đầy lên 75% trong năm 2025, giá thuê trung bình khoảng 27 USD/m2/tháng.