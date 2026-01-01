Cổ phiếu Vingroup được định giá 24.000 đồng/cp khi dùng để góp vốn vào Vinspeed

Lần đầu tiên ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Vingroup (VIC) công bố dùng cổ phiếu để góp vốn thành lập một doanh nghiệp là CTCP Quản lý và Đầu tư Bất động sản VMI – với mục đích chia nhỏ các sản phẩm bất động sản của Vinhomes thành những phần nhỏ, cho phép nhà đầu tư có vốn nhỏ cũng có thể tham gia đầu tư.

Sau đó, với các tham vọng về taxi xanh, điện sạch và đường sắt cao tốc, ông Vượng đã tiếp tục dùng cổ phiếu VIC để góp vốn vào CTCP Di chuyển xanh và Thông minh GSM, CTCP Năng lượng VinEnergo và CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed. Ông cũng đổi tên VMI thành Hưng Long và sáp nhập vào Vinspeed hồi cuối năm 2025.

Qua nhiều lần ông Vượng góp thêm vốn bằng cổ phiếu VIC vào các doanh nghiệp này và lần Vingroup thực hiện chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1 hồi tháng 12, tính đến cuối năm 2025, VinSpeed sở hữu 834 triệu cổ phiếu VIC (tương đương 10,8% vốn điều lệ), GSM nắm 102 triệu cổ phiếu VIC (tương đương 1,3%), VinEnergo nắm 331 triệu cổ phiếu VIC (tương đương 4,3%).

Nhóm cổ đông “đặc biệt” đang sở hữu cổ phiếu VIC:﻿

﻿Nhưng định giá cổ phiếu VIC khi dùng để góp vốn vào những doanh nghiệp này là bao nhiêu?

Doanh nghiệp có công bố thay đổi thay đổi vốn điều lệ mới nhất trong nhóm trên là Vinspeed.

Ngày 25/12/2025, khi ông Phạm Nhật Vượng hoàn tất chuyển nhượng 76 triệu cổ phiếu VIC cho Vinspeed, công ty đã tăng vốn điều lệ lên 45.000 tỷ đồng. Cơ cấu vốn gồm 24.971 tỷ đồng tiền mặt – tăng thêm hơn 14.100 tỷ đồng so với đầu tháng, và 20.029 tỷ đồng là Tài sản khác .

Tài sản khác này - theo ghi chú - không phải là tiền đồng, ngoại tệ, vàng, giá trị quyền sử dụng đất hay quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật. Như vậy, đó là cổ phiếu VIC và tài sản khác (nếu có).

Điều này tương đương với việc 834 triệu cổ phiếu VIC mà Vinspeed nắm giữ được định giá tối đa 20.029 tỷ đồng, tức hơn 24.000 đồng/cp.

Giá trị này được điều chỉnh sau khi chia thưởng, bởi vì trước khi chia, với cách tính tương tự, giá VIC được định giá từ 58.000 – 79.000 đồng/cp khi dùng để góp vốn vào Vinspeed trong khoảng thời gian từ khi thành lập (ngày 6/5/2025 đến ngày 18/12/2025).

Tương tự, tại CTCP Di chuyển xanh và Thông minh GSM, giá trị lượng cổ phiếu VIC dùng để góp vốn được thể hiện trong phần Tài sản khác của đăng ký kinh doanh.

Vào tháng 3/2023, khi ông Vượng chuyển quyền sở hữu 50,77 triệu cổ phiếu VIC để góp vốn vào GSM, công ty công bố ông Vượng nắm 95% vốn điều lệ (3.000 tỷ) của GSM.

﻿95% này là 2.850 tỷ đồng tài sản khác tương ứng với 2.850 tỷ đồng giá trị của cổ phiếu VIC được tính theo giá 56.000 đồng/cp, là mức giá cổ phiếu VIC giao dịch bình quân 50 phiên liên tiếp tính đến ngày 27/2/2023.

Con số 56.000 đồng định giá cho VIC đã được giữ nguyên từ năm 2023 cho đến ngày 4/11/2025, khi GSM công bố tăng vốn từ 18.000 tỷ lên 25.000 tỷ thì DN này được góp thêm gần 6.000 tỷ tiền mặt. Tài sản khác là 3.958 tỷ đồng, tương ứng giá VIC là 78.000 đồng/cp.

Còn tại VinEnergo, theo giấy đăng ký kinh doanh mới nhất (tháng 10/2025), vốn điều lệ đã tăng từ 10.000 tỷ đồng lên 28.335 tỷ đồng. Trong đó, tài sản khác là 15.701 tỷ đồng, là giá trị của 165,7 triệu cổ phiếu VIC, tương đương VIC được định giá gần 95.000 đồng/cp. Trong 2 đợt góp vốn trước đó vào VinEnergo, giá VIC lần lượt là 40.000 đồng và 67.000 đồng.