Sau phiên cuối tuần trước chịu áp lực điều chỉnh, thị trường chứng khoán ghi nhận giằng co phiên đầu tuần 25/8. Cổ phiếu VIC của Vingroup trở thành tâm điểm chú ý khi có thời điểm tăng vọt gần 5%, leo lên ngưỡng 130.000 đồng/cp, qua đó xác lâp đỉnh giá mới trong lịch sử niêm yết. Vốn hóa đạt xấp xỉ 500.900 tỷ đồng (19,3 tỷ USD), gấp 3 lần từ đầu năm.

Các mã cùng hệ sinh thái như VHM, VRE cũng đồng loạt tăng giá, trong đó VHM tăng trên 1% và cũng đang giao dịch tại ngưỡng đỉnh lịch sử.

Mức tăng mạnh của VIC đã giúp khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng (Chủ tịch Vingroup) tiếp tục tăng mạnh. Ước tính khối tài sản của Chủ tịch Vingroup trên sàn chứng khoán Việt Nam (bao gồm sở hữu trực tiếp và gián tiếp) hiện vào khoảng 292.000 tỷ đồng - con số kỷ lục và bỏ xa phần còn lại trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Còn theo cập nhật từ Forbes, tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện có khối tài sản lên đến 13,1 tỷ USD, đứng thứ 208 thế giới và là người giàu nhất Việt Nam. Theo tính toán của Forbes, tài sản của Chủ tịch Vingroup đã tăng khoảng 6,6 tỷ USD từ đầu năm 2025, qua đó đưa tỷ phú này nhảy hơn 320 bậc trên danh sách những người giàu nhất thế giới.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, tập đoàn do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập ghi nhận doanh thu 130.382 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 4.508 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2 lần. Theo doanh nghiệp, tăng trưởng lợi nhuận được thúc đẩy bởi sự phục hồi và phát triển ở các lĩnh vực bất động sản nhà ở, công nghiệp, du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí. Năm 2025, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 300.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 10.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 56% về doanh thu và gần 90% về lợi nhuận so với thực hiện năm 2024.

Vừa qua, Tập đoàn Vingroup đã đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc tổ chức triển khai xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia và đưa vào hoạt động sớm 15 tháng.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia là công trình trọng điểm cấp Nhà nước, thuộc top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới. Dự án có tổng quy mô lên tới 900.000 m2, được kỳ vọng là điểm đến quốc tế cho các sự kiện thương mại, triển lãm hàng đầu toàn cầu và là biểu tượng phát triển mới của Thủ đô. Công trình được khởi công vào ngày 30/8/2024, bàn giao mặt bằng vào ngày 27/6/2025 - chỉ sau gần 10 tháng thi công, vượt tiến độ tới 15 tháng so với kế hoạch.