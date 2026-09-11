Cổ phiếu VMD bị chuyển sang diện hạn chế giao dịch

Công ty CP Y Dược phẩm Vimedimex (MCK: VMD) vừa có thông báo về tình trạng chứng khoán của cổ phiếu.

Theo đó, cổ phiếu VMD bị chuyển từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 16/9/2026 theo Quyết định số 702/QĐ-SGDHCM ngày 09/9/2026 của Tổng Giám đốc Sở GDCK TP.HCM.

Nguyên nhân là vì tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi Sở GDCK đưa chứng khoán vào diện kiểm soát.

Cổ phiếu VMD đồng thời được theo dõi ở diện cảnh báo theo Quyết định số 327/QĐ-SGDHCM ngày 17/4/2026 của Tổng Giám đốc Sở GDCK TP.HCM (do Tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với BCTC hợp nhất soát xét năm 2025); diện hạn chế giao dịch theo Quyết định số 937/QĐ-SGDHCM ngày 16/10/2025 của Tổng Giám đốc Sở GDCK TP.HCM (do tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán kể từ ngày ra quyết định bị hạn chế giao dịch).

Trước đó, ngày 8/9/2026, VMD đã có văn bản gửi Sở GDCK TP.HCM giải trình, báo cáo tiến độ khắc phục tình trạng chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát.

Cụ thể, trước đó, doanh nghiệp đã nhận được một số quyết định của Sở GDCK TP.HCM về việc đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo; chuyển cổ phiếu từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát; nhắc nhở chậm công bố thông tin BCTC Quý, Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2026...

Báo cáo về việc này, phía VMD cho biết, đối với BCTC soát xét bán niên 2026, doanh nghiệp đã hoàn tất việc nộp và công bố thông tin; trong đó, ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập đối với BCTC bán niên 2026 là Ý kiến chấp nhận toàn phần.

Công ty cũng đã hoàn thành việc lập Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2026 và Báo cáo Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty 6 tháng năm 2026 theo đúng mẫu quy định. Công ty cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ CBTT các báo cáo này trước ngày 10/9/2026.

Về việc bổ sung công bố thông tin các nội dung còn thiếu, VMD đã tiến hành rà soát toàn bộ lịch trình nghĩa vụ CBTT năm 2026 theo quy định và cam kết công bố các nội dung còn thiếu trong thời gian sớm nhất.