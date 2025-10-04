Cổ phiếu VMD của Dược phẩm Vimedimex bị tạm ngừng giao dịch

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có thông báo về việc đưa cổ phiếu VMD của CTCP Y Dược phẩm Vimedimex vào diện tạm ngừng giao dịch.



Trước đó, HoSE đã ban hành Quyết định số 798/QĐ-SGDHCM ngày 16/09/2025 đưa cổ phiếu VMD vào diện cảnh báo với lý do Tổ chức niêm yết chậm nộp Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025 quá 15 ngày so với thời hạn quy định và có công văn số 1396/SGDHCM-NY ngày 16/09/2025 yêu cầu Công ty công bố thông tin biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo.

Đến hết ngày 02/10/2025, (đã quá 15 ngày so với thời hạn quy định), Công ty vẫn chưa thực hiện công bố thông tin biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo.

Căn cứ quy định tại điểm d khoản 1 Điều 39 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18 tháng 04 năm 2025 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam: "1. Chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch khi xảy ra một trong các trường hợp sau: ...d) Tổ chức niêm yết không thực hiện giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục tình trạng chứng khoản bị đưa vào diện cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch trong thời hạn theo yêu cầu của Sở giao dịch Chứng khoán.", cổ phiếu VMD đã rơi vào trường hợp chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch.

Do đó, HoSE cho biết sẽ thực hiện đưa cổ phiếu VMD vào diện tạm ngừng giao dịch theo quy định.

Được biết, ngày 24/9 vừa qua, Vimedimex mới thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của công ty.

Trước đó, hồi tháng 7/2025, Vimedimex đã có báo cáo gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và HoSE xem xét và cho phép Công ty tạm hoãn công bố báo cáo tài chính (BCTC) bán niên 2025 trong thời gian 3 tháng, theo quy định tại Thông tư số 96/2020 vì những lý do bất khả kháng.



