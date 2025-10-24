Cổ phiếu VMD của Y Dược phẩm Vimedimex vào diện đình chỉ giao dịch

Ảnh minh họa

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), đơn vị này đã có văn bản gửi Công ty CP Y Dược phẩm Vimedimex (MCK: VDM) về việc cổ phiếu rơi vào diện đình chỉ giao dịch.

Theo văn bản này, ngày 6/10/2025, HoSE có công văn số 1531/SGDHCM-NY đề nghị công ty công bố thông tin biện pháp, lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch và bị kiểm soát.

Hết thời hạn theo yêu cầu của công văn số 1531/SGDHCM-NY, HoSE chưa nhận được công văn của công ty về biện pháp và lộ trình khắc phục.

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 40 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam: "Chứng khoán bị đình chỉ giao dịch khi xảy ra một trong các trường hợp sau: b) Tổ chức niêm yết không đưa ra biện pháp khắc phục nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch theo yêu cầu của SGDCK.", cổ phiếu VMD đã rơi vào trường hợp chứng khoán bị đình chỉ giao dịch. HoSE sẽ thực hiện đưa cổ phiếu VMD vào diện đình chỉ giao dịch theo quy định.

Trước đó, ngày 16/10/2025, HoSE đã có Quyết định số 937/QĐ-SGDHCM, đưa cổ phiếu VMD từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 23/10/2025.

Nguyên nhân do doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2025 quá 45 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo quy định.

Mã VMD cũng bị giữ nguyên diện tạm ngừng giao dịch theo Quyết định số 899/QĐ-SGDHCM ngày 6/10/2025 của HoSE.

Nguyên nhân là vì tổ chức niêm yết không thực hiện giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục tình trạng chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo trong thời hạn theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán, thuộc trường hợp chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 39 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Hiện, bà Trần Mỹ Linh đang là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VMD. Đáng chú ý, bà Trần Mỹ Linh còn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Hòa Bình (MCK: HBS, sàn HNX) nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 25/8. Trước đó, bà Linh giữ chức Phó Tổng Giám đốc HBS từ tháng 9/2022.

Bà Trần Thùy Linh đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT HBS thay thay ông Lê Đình Dương từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân. Ông Lê Đình Dương dù không còn là Chủ tịch HĐQT nhưng lại được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 25/8.

Anh trai ông Dương là ông Lê Xuân Tùng (sinh năm 1995) cũng góp mặt trong HĐQT của HBS. Ngoài ra, ông Tùng đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Y dược phẩm Vimedimex.

Ông Lê Xuân Tùng và ông Lê Đình Dương được biết đến là con trai của cựu Chủ tịch Vimedimex Group Nguyễn Thị Loan.



