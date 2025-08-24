Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cổ phiếu VPB tăng mạnh 39%, gia đình ông Ngô Chí Dũng góp mặt ‘dày đặc’ trong Top người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam

Trong tuần qua, nhờ đà tăng mạnh của cổ phiếu VPBank (VPB), tài sản của các cá nhân nắm giữ VPB cũng tăng mạnh. Trong đó 4 cá nhân lọt Top 20 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Tính đến ngày 22/8/2025, tổng tài sản của 20 người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam đạt 634.100 tỷ đồng, tăng 85.700 tỷ đồng so với đầu tháng.

Ông Phạm Nhật Vượng (Chủ tịch Vingroup) tiếp tục dẫn đầu với khối tài sản 278.700 tỷ đồng, tăng 45.100 tỷ đồng so với đầu tháng 8. Trong 3 tuần, tài sản của ông tăng 19% và bỏ xa phần còn lại trên bảng xếp hạng.

Trong top 10 còn có bà Phạm Thu Hương, vợ ông Phạm Nhật Vượng đứng ở vị trí thứ 7 với 21.100 tỷ đồng và bà Phạm Thúy Hằng, em gái của bà Hương ở vị trí thứ 9 với 14.100 tỷ đồng. Bà Hương và bà Hằng hiện đều đang giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup.﻿

Ở vị trí số 2, ông Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát sở hữu 51.500 tỷ đồng, tăng thêm 1.700 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 3% so với đầu tháng. Vợ ông Long là bà Vũ Thị Hiền cũng góp mặt trong top 10 với 13.700 tỷ đồng.﻿

Trong tuần qua, nhờ đà tăng mạnh của cổ phiếu VPBank (VPB), tài sản của các cá nhân nắm giữ VPB cũng tăng mạnh.﻿ Trong đó 4 cá nhân lọt Top 20 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Ông Ngô Chí Dũng (Chủ tịch VPBank) sở hữu 11.800 tỷ đồng, tăng 39%. Bà Hoàng Anh Minh (vợ ông Dũng) và bà Vũ Thị Quyên (mẹ ông Dũng) cùng có 11.700 tỷ đồng.

Bà Kim Ngọc Cẩm Ly (vợ ông Bùi Hải Quân – Phó Chủ tịch VPBank) cũng đạt 10.300 tỷ đồng, với cùng mức tăng 39%.﻿ Đây cũng là mức tăng ấn tượng nhất trên bảng xếp hạng.

Người có mức giảm nhiều nhất là ông Trương Gia Bình - Chủ tịch FPT với 7% từ đầu tháng, tương đương 900 tỷ đồng. Trong tuần qua, tài sản của ông Bình giảm 300 tỷ đồng.﻿

