Cơ quan thuế sẽ rà soát, truy thu thuế với bác sĩ, ca sĩ, môi giới bất động sản…: Chuyên gia đưa ra khuyến cáo
Chuyên gia khuyến cáo, với quy định mới, nếu người có nhiều khoản thu nhập nhưng chưa được khấu trừ thuế và không chủ động kê khai có thể bị truy thu và xem xét là hành vi trốn thuế.
Thuế TP.HCM vừa ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề, tăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với người có thu nhập cao từ nhiều nguồn nhưng chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế.
Bốn nhóm lĩnh vực trọng điểm được rà soát gồm y tế - sức khỏe; pháp lý - môi giới bất động sản; giáo dục - đào tạo; thể thao - văn hóa - du lịch, với các đối tượng như bác sĩ, luật sư, môi giới bất động sản, giáo viên, giảng viên, ca sĩ, diễn viên, hướng dẫn viên du lịch...
Chia sẻ về vấn đề trên, ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas cho biết lâu nay các khoản thu nhập do cá nhân chi trả cho cá nhân, chẳng hạn tiền công hoặc tiền cung cấp dịch vụ, vẫn là một "vùng xám" trong quản lý thuế.
Về nguyên tắc, nếu khoản thu nhập chưa được khấu trừ thuế thì người nhận vẫn phải tự kê khai và nộp thuế. Tuy nhiên, do chính sách trước đây chưa quy định cụ thể, đặc biệt với các trường hợp không đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế thiếu công cụ để giám sát cũng như xử lý các hành vi không kê khai, nộp thuế.
Cụ thể, theo ông Tuấn, trước đây Nghị định 65/2013 chỉ quy định các khoản thu nhập phải khấu trừ thuế và không phải khấu trừ thuế. Nhưng theo Nghị định 253 mới đây đã bổ sung thêm nhóm thu nhập chưa thực hiện khấu trừ thuế, qua đó bao quát đầy đủ hơn các trường hợp phát sinh nghĩa vụ thuế.
Với nhóm thu nhập này, cá nhân có trách nhiệm tự kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Nếu không thực hiện nghĩa vụ, hành vi có thể bị xác định là trốn thuế theo Luật Quản lý thuế số 108 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.
Nghị định 253 đã làm rõ vấn đề này khi quy định, nếu tổ chức hoặc cá nhân chi trả thu nhập cho cá nhân không đăng ký kinh doanh mà chưa khấu trừ thuế, người nhận thu nhập phải chủ động kê khai và nộp thuế với cơ quan thuế.
Đồng thời, nghị định cũng phân định rõ căn cứ xác định nghĩa vụ thuế. Theo đó, cá nhân có đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện nghĩa vụ thuế theo diện hoạt động kinh doanh; còn cá nhân không đăng ký kinh doanh sẽ được xác định là có thu nhập từ tiền lương, tiền công. Theo ông Tuấn, quy định này giúp cơ quan thuế có cơ sở thống nhất khi xác định nghĩa vụ thuế, thay vì phải đánh giá từng trường hợp như trước.
Do đó, chuyên gia khuyến nghị những người có thu nhập từ cung cấp dịch vụ chưa được khấu trừ thuế cần chủ động tìm hiểu quy định và thực hiện nghĩa vụ thuế ngay từ đầu. Theo quy định hiện hành, cá nhân vẫn có thể lựa chọn đăng ký kinh doanh để thực hiện nghĩa vụ thuế theo diện kinh doanh hoặc không đăng ký kinh doanh để thực hiện nghĩa vụ thuế theo diện tiền lương, tiền công, tùy thuộc vào hình thức hoạt động của mình.
Nghị định 253/2026/NĐ-CP
Điều 8. Thu nhập từ tiền lương, tiền công
Thu nhập từ tiền lương, tiền công quy định tại khoản 2 Điều 3 của Luật Thuế thu nhập cá nhân bao gồm:
2. Tiền thù lao, các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền mà cá nhân nhận được từ tổ chức, cá nhân, người sử dụng lao động dưới mọi hình thức:
c) Tiền thù lao nhận được từ cung cấp dịch vụ của cá nhân không đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế cho hoạt động kinh doanh, kể cả có hay không có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề;
Điều 67. Khấu trừ thuế, khai thuế thay, nộp thuế thay
Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập (kể cả chủ quản nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số khác có chức năng đặt hàng trực tuyến và chức năng thanh toán, tổ chức ký hợp đồng làm đại lý bán đúng giá đối với hoạt động bảo hiểm, xổ số, bán hàng đa cấp, tổ chức ký hợp đồng với cá nhân thực hiện hoạt động môi giới; tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho cá nhân không cư trú; tổ chức, cá nhân là bên Việt Nam hoàn trả chi phí tiền lương, tiền công cho bên nước ngoài) trước khi chi trả các khoản thu nhập cho cá nhân có trách nhiệm thực hiện khấu trừ và nộp số thuế đã khấu trừ của người nộp thuế, trừ các khoản thu nhập quy định tại khoản 4 Điều này.
Tổ chức, cá nhân quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 55, khoản 3 và khoản 5 Điều 56, điểm b, d khoản 5 và điểm c, d, đ khoản 6 Điều 57 của Nghị định này và tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho người nộp thuế.
Các loại thu nhập không thực hiện khấu trừ thuế, khai thuế thay, nộp thuế thay, bao gồm:
a) Thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú, trừ thu nhập từ hoạt động kinh doanh thông qua chủ quản nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số có chức năng đặt hàng trực tuyến và chức năng thanh toán, thu nhập từ hoạt động hợp tác kinh doanh với tổ chức, thu nhập từ hoạt động làm đại lý bán đúng giá đối với hoạt động bảo hiểm, xổ số, bán hàng đa cấp, thu nhập từ thực hiện hoạt động môi giới ký hợp đồng với tổ chức;
b) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân cư trú, trừ quy định tại các khoản 2, 3 và 5 Điều 56 của Nghị định này;
c) Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, trừ quy định tại các điểm b, d khoản 5, điểm c, d và điểm đ khoản 6 Điều 57 của Nghị định này;
d) Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng.
Trường hợp cá nhân nhận được thu nhập do tổ chức, cá nhân khác chi trả mà tổ chức, cá nhân chi trả chưa thực hiện khấu trừ thuế, khai thuế thay, nộp thuế thay, cá nhân nhận được thu nhập do tổ chức nước ngoài không đăng ký thuế tại Việt Nam chi trả và các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này thì cá nhân nhận thu nhập phải thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và quy định tại Nghị định này.
Luật quản lý thuế số 108/2025/QH15
Điều 45. Hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý thuế
Hành vi trốn thuế:
a) Không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định của Luật này dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn;
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