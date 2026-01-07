Cô ruột qua đời nhưng di chúc bị cha giấu đi, con gái mất trắng căn nhà trị giá hơn 10 tỷ đồng

Một vụ việc xảy ra tại Thượng Hải gần đây đã khiến dư luận không khỏi phẫn nộ. Một người cha, với lý do muốn giữ "hòa khí gia đình", đã cố tình che giấu cái chết của em gái ruột và nội dung di chúc bà để lại. Hệ quả là con gái ông mất trắng căn nhà trị giá hàng triệu tệ, dù chính cô mới là người được chỉ định thừa kế hợp pháp.

Câu chuyện chỉ vỡ lở một cách tình cờ. Trong một buổi tụ họp gia đình, Tiểu Phương - nhân vật chính trong vụ việc nghe một người lớn lỡ lời nhắc đến chuyện cô ruột của mình đã qua đời từ tháng 2/2022. Trước đó, suốt hơn một năm, cô hoàn toàn không hề hay biết tin dữ này.

Cú sốc chưa dừng lại ở đó. Tiểu Phương tiếp tục được biết rằng từ tận năm 2014, người cô không chồng không con ấy đã chủ động tìm đến cơ quan chuyên môn để lập di chúc hợp pháp, chỉ định để lại toàn bộ căn nhà tại Thượng Hải - tài sản trị giá hàng triệu tệ cho Tiểu Phương, người cháu mà bà coi như con ruột.

Và người nắm rõ mọi chuyện ngay từ đầu, không ai khác, lại chính là cha ruột của Tiểu Phương.

Người cô ruột đã để lại căn nhà trị giá hàng triệu tệ (hơn chục tỷ đồng) cho Tiểu Phương (Ảnh chụp màn hình)

Được biết, sau khi lo xong hậu sự cho em gái, người cha đã lựa chọn im lặng. Ông không thông báo cho con gái biết việc cô ruột qua đời, cũng không công bố di chúc của em gái cho các anh chị em khác trong gia đình - những người vốn đã nhiều năm cắt đứt quan hệ với người cô vì mâu thuẫn tài sản từ đời trước.

Trong suốt một năm im lặng ấy, căn nhà được mặc nhiên xử lý theo diện thừa kế theo pháp luật. Kết quả cuối cùng, tài sản được chia cho bốn anh chị em ruột của người cô. Người cha, với lý do là người chăm sóc em gái nhiều hơn, nhận 30% giá trị căn nhà. Ba người còn lại chia nhau 70% còn lại. Riêng Tiểu Phương - người được ghi tên rõ ràng trong di chúc không nhận được bất cứ thứ gì.

Khi biết sự thật, Tiểu Phương phẫn nộ chất vấn cha mình vì sao lại làm như vậy. Câu trả lời của ông khiến không ít người nghẹn lời. Ông cho rằng mình làm thế là "vì con", là để con gái không bị cuốn vào những tranh chấp họ hàng "đầy máu và nước mắt" của thế hệ trước. Theo logic của người cha, con gái có công việc ổn định, không cần thiết phải vì "mấy đồng tiền" mà khiến gia đình tan nát. Thậm chí, ông còn xem phần tài sản 30% mình nhận được là "công sức" cho những năm tháng chăm sóc em gái.

Nhưng điều ông không lường trước (hoặc cố tình bỏ qua) là pháp luật không vận hành theo cảm tính gia đình.

Theo quy định của pháp luật Trung Quốc, Tiểu Phương không thuộc hàng thừa kế trực tiếp của người cô, nên phần tài sản cô được nhận thuộc diện "di tặng". Với trường hợp này, người được di tặng buộc phải xác nhận việc nhận di sản trong vòng 60 ngày kể từ khi biết hoặc "đáng lẽ phải biết" về quyền lợi của mình. Nếu quá thời hạn này mà không có động thái, pháp luật mặc nhiên coi như từ bỏ quyền thừa kế.

Chính sự che giấu của người cha đã đẩy con gái vào thế không thể tự bảo vệ mình. Khi Tiểu Phương biết sự thật và tìm đến luật sư, thời hạn pháp lý đã trôi qua quá lâu. Dù cô lập luận rằng mình hoàn toàn không biết gì vì bị cha ruột giấu thông tin, tòa án lại dựa trên một chi tiết then chốt: mối quan hệ giữa Tiểu Phương và cô ruột vốn rất thân thiết, người cô từng nhiều lần bày tỏ ý định để lại căn nhà cho cháu gái khi còn sống. Từ đó, tòa cho rằng Tiểu Phương "đáng lẽ phải suy đoán" về việc tồn tại di chúc và việc không lên tiếng trong thời hạn 60 ngày đồng nghĩa với từ bỏ quyền lợi.

Bản án được tuyên: Tiểu Phương mất trắng căn nhà.

Tiểu Phương vô cùng bàng hoàng trước việc cha làm (Ảnh minh họa: Baidu)

Điều khiến dư luận phẫn nộ không chỉ là kết cục pháp lý lạnh lùng, mà còn là động cơ phía sau. Người cô đã cẩn thận lập di chúc chính là để ngăn những người thân từng đoạn tuyệt quay lại chia tài sản. Thế nhưng, ngay sau khi bà qua đời, người phá vỡ ý nguyện ấy lại chính là người anh trai mà bà tin tưởng nhất.

Danh nghĩa là "bảo vệ con", nhưng người hưởng lợi trực tiếp lại là chính ông và các anh chị em khác. Còn thứ Tiểu Phương đánh mất, không chỉ là một căn nhà trị giá hàng triệu, mà là niềm tin vào người cha ruột của mình.

Câu chuyện này để lại một bài học lạnh người rằng không phải mọi quyết định mang danh "vì tốt cho con" đều thực sự xuất phát từ lợi ích của con cái. Khi quyền lợi pháp lý bị hy sinh để đổi lấy một thứ hòa khí mong manh, cái giá phải trả có thể là cả tài sản lẫn mối quan hệ máu mủ.

Có những vết nứt trong gia đình, một khi đã hình thành, thì tiền bạc không thể vá, thời gian cũng khó hàn gắn. Đôi khi, điều khiến con cái đau nhất không phải là mất đi tài sản, mà là nhận ra người lẽ ra phải đứng về phía mình, lại chính là người đã tước đi tất cả.

Tổng hợp Sina, Toutiao