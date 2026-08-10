COMA 18 bị phạt 425 triệu đồng do loạt vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Mới đây, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 438/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần COMA 18 (MCK: CIG, sàn HoSE).

Theo đó, COMA 18 bị xử phạt hành chính 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công ty không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) các tài liệu gồm Quyết định số 82/QĐ-HĐQT ngày 26/12/2024 và số 11/QĐ-HĐQT ngày 8/1/2025 về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ; Nghị quyết HĐQT số 27/NQ-HĐQT ngày 5/3/2024, số 04/NQ-HĐQT ngày 3/1/2025 và số 57/NQ-HĐQT ngày 21/7/2025 về việc thông qua nội dung phê duyệt chủ trương giao dịch với Công ty Cổ phần Thực phẩm xanh IFOOD,...

Ảnh: COMA 18

Đồng thời, doanh nghiệp còn bị phạt tiền 65 triệu đồng đối với hành vi CBTT không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Cụ thể, công ty CBTT không đầy đủ nội dung theo quy định tại Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025 và năm 2024, 2025 thông tin về thành viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT không điều hành.

Ngoài ra, công ty còn nêu thiếu 5 Nghị quyết/Quyết định HĐQT tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 và 5 Nghị quyết/Quyết định HĐQT tại Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2025 và năm 2025.

Bên cạnh đó, theo Báo cáo tài chính (BCTC) riêng bán niên năm 2024, bán niên năm 2025 đã được soát xét, BCTC riêng năm 2024, năm 2025 đã được kiểm toán và tài liệu công ty cung cấp, trong các năm 2024, 2025, công ty phát sinh giao dịch với các bên liên quan. Tuy nhiên, tại các Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2025 và năm 2024, 2025 không ghi nhận giá trị giao dịch với các bên liên quan.

COMA 18 còn bị phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi không báo cáo UBCKNN về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ 2025 được HĐQT thông qua tại các Nghị quyết số 80/NQ-HĐQT ngày 26/12/2024 và số 09/NQ-HĐQT ngày 8/1/2025 theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Cuối cùng, doanh nghiệp bị phạt 175 triệu đồng đối với hành vi thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành chứng khoán riêng lẻ nhưng không thông qua ĐHĐCĐ hoặc HĐQT.

Nghị quyết HĐQT số 09/NQ-HĐQT ngày 8/1/2025 thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 để chuyển tiền thi công Dự án Khu công nghiệp Kim thành (95 tỷ đồng), trả nợ một phần gốc vay Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank)– Chi nhánh Thăng Long (42,27 tỷ đồng), trả nợ Tổng Công ty 36 (52,43 tỷ đồng) và nộp tiền nợ cơ quan thuế (5,3 tỷ đồng).

Tuy nhiên, từ ngày 14/1/2025 đến ngày 16/1/2025, công ty đã thay đổi phương án sử dụng tổng số hơn 95,9 tỷ đồng trong 195 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 (để thanh toán cho các hợp đồng, trả nợ vay và thanh toán cho các hoạt động chi thường xuyên khác) nhưng không được ĐHĐCĐ hoặc HĐQT thông qua.

Đối với vi phạm này, COMA 18 phải khắc phục hậu quả bằng cách buộc thông qua ĐHĐCĐ gần nhất về việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành chứng khoán riêng lẻ.

Như vậy, với các vi phạm nêu trên, COMA 18 bị Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính tổng số tiền 425 triệu đồng.