Còn 36 tiếng mới đến buổi Tổng duyệt, người dân đã trải bạt nhận chỗ qua đêm ở Ba Đình, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt

Sáng thứ Bảy, ngày 30/8, vào lúc 06h30, buổi Tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành A80 sẽ chính thức diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội. Đây là buổi hợp luyện cuối cùng, có quy mô tương đương lễ chính thức, nhằm chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đây cũng là dịp hiếm có để người dân được theo dõi trọn vẹn không khí trang nghiêm, hùng tráng của lễ diễu binh, diễu hành ngay vào ban ngày, trước thềm sự kiện chính thức diễn ra. Người dân có thể đứng dọc các tuyến phố thuộc lộ trình diễu hành để theo dõi, song cần chú ý cập nhật thông tin cấm đường, phân luồng giao thông nhằm chủ động sắp xếp việc di chuyển.

Đáng chú ý, ngay từ tối 28/8, nhiều người dân đã mang bạt, ghế nhựa để "cắm trại", giữ chỗ dọc các tuyến phố gần Quảng trường Ba Đình như Hùng Vương, Nguyễn Thái Học... với mong muốn có vị trí đẹp để quan sát. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để giải tán, nhắc nhở người dân không tập trung, chiếm dụng vỉa hè và lòng đường trước thời điểm tổng duyệt.

Clip: Quân

Nhiều người mang theo bạt trải

Cơ quan chức năng lập tức có mặt giữ gìn trật tự, an ninh khu vực

Có thể nói, buổi tổng duyệt ngày 30/8 được đánh giá là bước chuẩn bị quan trọng nhất để toàn bộ các lực lượng tham gia sẵn sàng cho lễ diễu binh, diễu hành A80 - một trong những điểm nhấn lớn nhất của chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo kế hoạch, toàn bộ chương trình diễu binh, diễu hành sẽ được tái hiện đầy đủ trong buổi tổng duyệt, với sự tham gia của các lực lượng vũ trang, đoàn thể, cùng nhiều khối biểu tượng đặc sắc. Ngày dự phòng được ấn định là 31/8/2025 trong trường hợp thời tiết không thuận lợi.