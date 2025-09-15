Cơn bão chi tiêu của OpenAI tiếp sức cho ngành công nghệ, Oracle là cái tên hưởng lợi mới nhất

CEO Open AI Sam Altman

Theo CNBC, Oracle vừa ghi nhận mức tăng kỷ lục của cổ phiếu trong tuần này, đánh dấu một chương mới trong câu chuyện về một công ty đã thống trị bức tranh công nghệ gần ba năm qua là OpenAI.

Trong báo cáo lợi nhuận ấn tượng của Oracle, OpenAI là yếu tố then chốt nhờ khoản chi khổng lồ mà startup trí tuệ nhân tạo này dự kiến rót vào công nghệ điện toán đám mây trong những năm tới. Đây đang trở thành một kịch bản quen thuộc.

Chỉ một tuần trước, cổ phiếu Broadcom đã tăng gần 10% sau khi hãng sản xuất chip và phần mềm công bố thỏa thuận trị giá 10 tỷ USD để xây dựng bộ vi xử lý tùy chỉnh cho một khách hàng mà giới phân tích xác định là OpenAI.

Trong số các tập đoàn công nghệ lớn, Microsoft có mối liên hệ mật thiết nhất với OpenAI, khi đã đầu tư hơn 13 tỷ USD và trở thành đối tác đám mây chủ chốt suốt 6 năm qua. Đà tăng vọt đưa Nvidia trở thành công ty giá trị nhất thế giới cũng gắn liền với OpenAI, bởi bộ xử lý đồ họa (GPU) của hãng này là nền tảng cho việc phát triển mô hình ngôn ngữ lớn và vận hành khối lượng công việc AI khổng lồ.

Chỉ riêng 4 công ty – Oracle, Broadcom, Microsoft và Nvidia – đã chứng kiến tổng vốn hóa thị trường tăng hơn 4,5 nghìn tỷ USD kể từ khi OpenAI ra mắt ChatGPT cuối năm 2022. Đây cũng là động lực lớn giúp Nasdaq và S&P 500 duy trì đà tăng mạnh, cả hai chỉ số đều đóng cửa ở mức kỷ lục hôm thứ Sáu.

Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng quá lớn của OpenAI cũng khiến giới chuyên gia thị trường lo ngại. Theo nhận định, công ty này vẫn là một startup "tiêu tiền", được quản trị bởi tổ chức mẹ phi lợi nhuận. Mức định giá 500 tỷ USD của OpenAI hiện dựa trên một số ít nhà đầu tư đặt cược rằng họ sẽ vượt qua sự cạnh tranh gay gắt từ Meta, Google, cùng những đối thủ mới nổi có giá trị cao như Anthropic và nhiều doanh nghiệp từ Trung Quốc.

"Chúng tôi yêu thích ChatGPT, nhưng OpenAI vẫn là một tổ chức phi lợi nhuận, bị hạn chế trong khả năng huy động vốn", Gil Luria – chuyên gia phân tích tại D.A. Davidson – nói với CNBC.

Luria, người khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu Oracle, phân tích kỹ số liệu khi giá cổ phiếu công ty này tăng tới 36% vào thứ Tư, mức cao nhất kể từ năm 1992. Trong báo cáo tài chính quý công bố tối thứ Ba, Oracle cho biết đã ký bốn hợp đồng trị giá hàng tỷ USD với ba khách hàng khác nhau. Một trong số đó là với OpenAI, đơn vị trước đó tiết lộ kế hoạch phát triển 4,5 gigawatt công suất trung tâm dữ liệu tại Mỹ cùng Oracle.

Nhà đầu tư cũng biết, dựa trên hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) hồi tháng 6, rằng Oracle đã ký hợp đồng đám mây trị giá 30 tỷ USD với một khách hàng giấu tên, dự kiến bắt đầu trong hai năm tới. CNBC đã xác nhận thông tin từ Wall Street Journal hôm thứ Tư rằng OpenAI đồng ý chi 300 tỷ USD cho sức mạnh tính toán trong vòng 5 năm, bắt đầu từ năm 2027.

Sau cú tăng sốc, cổ phiếu Oracle đã điều chỉnh, giảm hơn 6% vào thứ Năm và tiếp tục mất thêm 5% hôm thứ Sáu, khi nhiều nhà đầu tư chia sẻ mối lo ngại giống chuyên gia Luria.

"Ví mở" của Sam Altman

OpenAI cũng đã đưa ra những cam kết lớn với nhiều nhà cung cấp đám mây khác, bao gồm CoreWeave và Google, đồng thời được cho là sẽ chi 19 tỷ USD cho dự án Stargate – sáng kiến được Tổng thống Donald Trump công bố hồi tháng 1 nhằm tăng cường đầu tư hạ tầng AI tại Mỹ. Stargate là liên doanh giữa OpenAI, Oracle và SoftBank, trong đó SoftBank cũng đang dẫn đầu kế hoạch rót 40 tỷ USD vào OpenAI.

Luria nhận xét: "Sam Altman có đủ bản lĩnh để ký những tấm séc khổng lồ mà không cần lo liệu chúng có được thanh toán hay không."

CNBC cho biết, OpenAI từ chối bình luận về câu chuyện này.

Với Oracle, cú bùng nổ chi tiêu từ OpenAI đã đưa họ tiến gần "câu lạc bộ nghìn tỷ USD" – nhóm 8 tập đoàn công nghệ có giá trị vốn hóa trên 1.000 tỷ USD. Cổ phiếu Oracle từng chạm mức vốn hóa 930 tỷ USD hôm thứ Tư trước khi lùi xuống 830 tỷ USD vào cuối tuần.

Byron Deeter, đối tác tại Bessemer Venture Partners, chia sẻ trên chương trình Money Movers của CNBC rằng ông vẫn hoài nghi triển vọng của Oracle trong lĩnh vực AI. Công ty này đã mất nhiều năm để rượt đuổi các đối thủ trong mảng hạ tầng đám mây, nơi họ vẫn tụt lại so với Amazon, Microsoft và Google.

Deeter cho rằng Oracle vẫn là một "hyperscaler hạng B", không nắm giữ vị thế đáng kể trong phần mềm AI hay chip. Hyperscaler là các công ty vận hành các trung tâm dữ liệu quy mô lớn, cung cấp sức mạnh tính toán và dung lượng lưu trữ khổng lồ trên toàn cầu, đáp ứng nhu cầu của hàng triệu người dùng với khả năng mở rộng liền mạch.

"Hai ngày trước, tất cả chúng ta đều nghĩ Oracle gần như chẳng có vai trò gì trong AI" - ông nói sau báo cáo tài chính - "Rồi họ công bố một siêu hợp đồng, khiến nhiều người tin rằng họ sẽ trở thành hyperscaler hàng đầu tiếp theo và tôi thì không tin điều đó".