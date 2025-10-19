Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Con cả nhà Beckham phản ứng cực gắt, quay lưng bỏ đi khi được hỏi về mẹ - Victoria

19-10-2025 - 18:00 PM | Lifestyle

Trong khi cả gia đình Beckham quây quần mừng phim tài liệu mới của Victoria tại London, thì con trai cả Brooklyn Beckham và vợ Nicola Peltz lại “biệt tăm” bên kia Đại Tây Dương.

Brooklyn Beckham vừa khiến dân mạng bàn tán khi né tránh câu hỏi về phim tài liệu Victoria Beckham trong một sự kiện ở New York, giữa tin đồn rạn nứt kéo dài với gia đình.

Cụ thể, tại lễ hội ẩm thực NYC Wine & Food Festival, nơi Brooklyn làm đồng chủ trì cùng đầu bếp nổi tiếng Rachael Ray, phóng viên Daily Mail đã hỏi anh về cảm nghĩ khi mẹ ra mắt phim tài liệu riêng trên Netflix - bộ phim mà chính anh và Nicola cũng góp mặt.

Tuy nhiên, thay vì trả lời, Brooklyn nhanh chóng quay lưng bỏ đi khi nghe đến tên Victoria, dù chỉ vài phút trước đó anh vẫn vui vẻ trả lời những câu hỏi khác. Anh chỉ nói ngắn gọn về công việc hiện tại: "Ổn lắm. Tôi đang xây dựng thương hiệu Cloud23, tôi yêu nó" - Brooklyn nói về thương hiệu sốt cay riêng. 

Con cả nhà Beckham phản ứng cực gắt, quay lưng bỏ đi khi được hỏi về mẹ - Victoria- Ảnh 1.

Con cả nhà Beckham phản ứng cực gắt, quay lưng bỏ đi khi được hỏi về mẹ - Victoria- Ảnh 2.

Trong khi Victoria, David và ba người con Romeo - Cruz - Harper xuất hiện lộng lẫy tại buổi công chiếu ở London, thì Brooklyn và vợ lại chọn cách tận hưởng cuộc sống riêng ở Beverly Hills. Cặp đôi bị bắt gặp lái mô tô Ducati đỏ rực, cùng nhau dạo phố cực tình tứ. Nicola diện áo đen ôm sát, khoe dáng nuột cùng nhẫn cưới kim cương "khủng", trong khi Brooklyn ăn mặc đơn giản với áo hoodie, quần short và giày Converse.

Con cả nhà Beckham phản ứng cực gắt, quay lưng bỏ đi khi được hỏi về mẹ - Victoria- Ảnh 3.

Gia đình Beckham - khoảng cách ngày càng xa

Điều khiến fan tiếc nuối là chỉ mới hai năm trước, Brooklyn và Nicola vẫn tham dự buổi công chiếu phim tài liệu Beckham của cha tại chính địa điểm này. Nhưng ở lần ra mắt phim mới của Victoria, họ lại vắng bóng hoàn toàn.

Theo nguồn tin thân cận, David và Victoria "đã chấp nhận rằng có thể không gặp lại con trai cả trong thời gian tới", nhưng vẫn luôn nhớ đến Brooklyn và Nicola trong mỗi dịp sum vầy. Cặp đôi cũng không dự sinh nhật 50 tuổi của David, và bỏ qua sinh nhật 23 của Romeo - những dấu hiệu cho thấy mối quan hệ gia đình đang nguội lạnh.

Tại buổi công chiếu, Victoria vẫn nhắc đến tất cả các con trong lời cảm ơn: "Cảm ơn Brooklyn, Romeo, Cruz, Harper và David - à không, anh ấy không phải con. Hành trình này khiến tôi nhận ra mình đủ mạnh mẽ".

Con cả nhà Beckham phản ứng cực gắt, quay lưng bỏ đi khi được hỏi về mẹ - Victoria- Ảnh 4.

Buổi công chiếu: Victoria rạng rỡ, Spice Girls hội ngộ

Dù thiếu vắng Brooklyn, Victoria vẫn có một đêm trọn vẹn khi dàn Spice Girls - Geri Halliwell, Emma Bunton và Melanie Chisholm - cùng đến chúc mừng. Chỉ riêng Mel B vắng mặt do bận công việc ở Mỹ, nhưng vẫn gửi hoa chúc mừng bạn cũ. cô xúc động nói.

Một người bạn của Victoria chia sẻ: "Cô ấy rất hạnh phúc vì Spice Girls có mặt. Họ là phần quan trọng trong hành trình của Victoria và xuất hiện nhiều trong phim". 

Trong phim tài liệu, Brooklyn và Nicola vẫn được thấy lướt qua trong hậu trường show diễn của Victoria tại Paris Fashion Week 2024 - khoảnh khắc được xem là "hiếm hoi" giữa mối quan hệ lạnh nhạt.

Từng là gia đình biểu tượng của làng giải trí Anh, Beckham - Peltz giờ đây dường như ngày càng xa nhau. Từ chuyện không dự tiệc sinh nhật, vắng mặt ở lễ kỷ niệm, đến việc Brooklyn né tránh mọi câu hỏi về mẹ - tất cả khiến fan càng thêm tiếc nuối cho một "gia đình vàng" từng khiến cả thế giới ngưỡng mộ.

