Con có 3 dấu hiệu này chứng tỏ cha mẹ đã nuôi dạy quá tốt!

Trong bếp tỏa hương cơm canh ấm áp, phòng khách vang lên tiếng cười trong trẻo của phim hoạt hình, còn trên ban công, bộ đồng phục học sinh đung đưa theo gió, đó là buổi chiều bình dị của biết bao gia đình bình thường.

Đừng chỉ chăm chăm nhìn vào những "thiếu sót" của con mà phiền lòng. Thấy con làm bài chậm, kén ăn hay thỉnh thoảng giận dỗi, liền tự hỏi "Có phải mình nuôi con chưa tốt?". Thật ra, nuôi dạy con giống như trồng một cây non, không cần cứ lo "nó có mọc lệch không", hãy nhìn những chồi non, nụ hoa trên cành, bạn sẽ nhận ra con mình đã khẽ khàng lớn lên từ lâu rồi.

Một đứa trẻ thực sự được nuôi dưỡng trong tình yêu sẽ có cách riêng để nói với thế giới rằng: trong mắt chúng có ánh sáng, trong tim có điểm tựa, dưới chân có con đường. Nếu con bạn có ba dấu hiệu sau, xin hãy tự hào và dành cho mình một tràng pháo tay.

1. Con dám bộc lộ sự yếu đuối trước mặt bạn nghĩa là bạn đã đón nhận trọn vẹn mọi cảm xúc của con

Một bà mẹ từng phiền muộn vì cậu con trai tiểu học bỗng trở nên ít nói. Cho đến một ngày, khi dọn cặp cho con, chị phát hiện một bài kiểm tra toán nhàu nát giấu trong ngăn phụ, đầy những dấu gạch đỏ.

Khi chị định nổi giận, con cúi đầu lẩm bẩm: "Con sợ mẹ mắng…". Khoảnh khắc ấy, chị chợt hiểu, con không phải không muốn nói, mà là sợ bị chối bỏ. Từ đó, chị bỏ thói quen truy hỏi điểm số, thay vào đó là khoảng thời gian tâm sự trước khi ngủ. Dần dần, con trai chủ động kể chuyện mâu thuẫn với bạn, chuyện vui trong lớp, thậm chí còn than phiền về thầy giáo nghiêm khắc nào đó.

Các nhà tâm lý học cho rằng: đằng sau một đứa trẻ dám bộc lộ điểm yếu, luôn có những bậc cha mẹ không phán xét.

Giống như mầm cây dám mọc lên giữa khe đá, bởi nó biết đất mẹ đủ bao dung cho mọi lệch nghiêng. Khi chúng ta không còn xem "kiên cường" là việc phải giấu nước mắt, con mới dám trao gửi cảm xúc thật cho ta.

Ảnh minh họa

2. Khi gặp chuyện, phản ứng đầu tiên của con là tìm đến bạn, điều đó chứng tỏ bạn là người con tin tưởng nhất

Sau khi lên cấp 2, một nữ sinh nhận được thư tỏ tình từ một bạn nam. Nhiều phụ huynh khác có lẽ sẽ hoảng hốt, nhưng mẹ cô bé chỉ mỉm cười: "Con gái mẹ được người ta ngưỡng mộ rồi sao?". Sau đó, bà nghiêm túc trò chuyện về cảm xúc tuổi dậy thì, và cùng con hẹn mỗi chiều thứ Bảy sẽ có "buổi trà bí mật". Ba năm trôi qua, cô bé không chỉ học giỏi mà còn trở thành cán sự tâm lý của lớp.

Khi cha mẹ đóng vai "bến đỗ an toàn", con cái sẽ không vì sợ hãi mà giấu giếm, cũng không vì cô độc mà hành động thiếu suy nghĩ. Những bài học trưởng thành tưởng như khó khăn, cuối cùng đều có thể được giải bằng những cuộc trò chuyện bình đẳng.

3. Con biết thấu hiểu nỗi vất vả của bạn, nghĩa là hạt mầm biết ơn đã âm thầm bén rễ

Một người mẹ đi công tác về khuya, thấy trên bàn ăn có hộp cơm giữ nhiệt, bên trong là cơm canh con trai tự nấu. Bên cạnh còn có mảnh giấy nhỏ: "Mẹ vất vả rồi, con làm bài xong mới đi ngủ". Mọi mệt mỏi trong phút chốc tan biến.

Đó không phải là kết quả của sự "rèn luyện" có chủ đích, mà là dòng chảy yêu thương tích tụ qua năm tháng. Giống như người nông dân gieo hạt mà chẳng mong gặt hái, nhưng đến mùa thu, lúa chín vẫn trĩu đồng.

Những câu chuyện nhỏ quanh mâm cơm, hay khi bạn ốm nhờ con rót nước, lấy thuốc chính trong những khoảnh khắc yếu lòng ấy, con học được cách quan tâm và biết ơn.

Trong tâm lý học, điều này gọi là "vòng phản hồi tích cực": khi ta đối xử với con như một cá thể bình đẳng, con cũng sẽ đem sự tôn trọng ấy trao trả cho thế giới.

Lời kết

Nuôi dạy con giống như chăm một chậu cây xanh. Đừng vội so sánh với chậu bên cạnh cao hay thấp, chỉ cần rễ bén sâu vào đất yêu thương, sớm muộn gì cũng sẽ đâm chồi nảy lộc. Những lúc con cãi lời, chần chừ hay gây chuyện chính là bằng chứng cho sức sống mãnh liệt của con.

Lần tới khi lo lắng dâng lên, hãy thử nhìn vào gương, những nếp nhăn nơi khóe mắt bạn chính là dấu ấn của năm tháng, là minh chứng cho sự nuôi dưỡng qua lại giữa hai thế hệ.