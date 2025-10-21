Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Con đường 12 tỷ đồng, dài 3,2km, 'thần tốc' thi công chỉ 20 ngày: Tập đoàn Sơn Hải tài trợ 100% vốn

21-10-2025 - 14:10 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đây là con đường vô cùng đặc biệt với người dân của một tỉnh miền Trung.

Tháng trước, tại xã Hoàn Lão (tỉnh Quảng Trị), Tập đoàn Sơn Hải đã tổ chức lễ khánh thành tuyến đường Sen Bàng dài 3,24 km – công trình được doanh nghiệp tài trợ 100% vốn với tổng mức đầu tư gần 12 tỷ đồng, thi công chỉ trong vòng 20 ngày. Đây được xem là món quà ý nghĩa dành cho người dân địa phương, góp phần cải thiện điều kiện đi lại và bộ mặt nông thôn.

Trước khi được nâng cấp, tuyến đường kết nối thôn Sen Bàng đã tồn tại nhiều năm nhưng đã xuống cấp trầm trọng. Mặt đường bong tróc, mùa mưa lầy lội và trơn trượt, mùa khô bụi mù, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và giao thương của hàng trăm hộ dân. Nhu cầu sửa chữa, nâng cấp tuyến đường đã kéo dài nhiều năm nhưng chưa tìm được nguồn lực phù hợp.

Thấu hiểu khó khăn này, đầu tháng 8/2025, Tập đoàn Sơn Hải gửi văn bản đề xuất tài trợ toàn bộ kinh phí cải tạo tuyến đường. Đề xuất nhanh chóng nhận được sự đồng thuận của chính quyền địa phương.

Con đường 12 tỷ đồng, dài 3,2km, 'thần tốc' thi công chỉ 20 ngày: Tập đoàn Sơn Hải tài trợ 100% vốn- Ảnh 1.

Quang cảnh tuyến đường Sen Bàng được thi công hoàn thành trong thời gian 20 ngày. Ảnh: Trung Đức/Báo Quảng Trị

Hơn 3km đường chỉ mất 20 ngày hoàn thành

Điều đặc biệt ấn tượng là toàn bộ công trình nâng cấp tuyến đường Sen Bàng đã được thi công và hoàn thành trong thời gian hơn 20 ngày, từ 22/8 đến 12/9. Đây là thành quả từ sự nỗ lực làm việc ngày đêm của tập thể cán bộ, kỹ sư, công nhân Tập đoàn Sơn Hải, cùng với sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương và sự đồng thuận của Nhân dân, thể hiện tinh thần quyết tâm cao độ, năng lực tổ chức thi công chuyên nghiệp cũng như tâm huyết muốn sớm đem lại con đường khang trang phục vụ cho người dân.

Con đường mới sẽ giúp việc đi lại của bà con thuận tiện, an toàn hơn, góp phần thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Con đường 12 tỷ đồng, dài 3,2km, 'thần tốc' thi công chỉ 20 ngày: Tập đoàn Sơn Hải tài trợ 100% vốn- Ảnh 2.

 

Theo Tập đoàn Sơn Hải, tuyến đường mới có thiết kế nền rộng 6 - 6,5 m, mặt đường 5,8 - 6 m, kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa C16 dày 5 cm, đặt trên lớp móng cấp phối đá dăm dày 15 cm. Toàn bộ nền đường cũ dày 50 cm được bóc bỏ, xử lý lại và lu lèn đạt K≥98% trước khi thảm mặt mới.

Dự án cũng xây dựng hệ thống rãnh thoát nước bằng bê tông mác 150 dày 6 cm nhằm tăng độ bền kết cấu và bảo vệ nền đường lâu dài.

Con đường 12 tỷ đồng, dài 3,2km, 'thần tốc' thi công chỉ 20 ngày: Tập đoàn Sơn Hải tài trợ 100% vốn- Ảnh 3.

Toàn bộ tuyến đường đã được thi công và hoàn thành chỉ trong thời gian rất ngắn. Ảnh: Báo NLĐ

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải, cho biết công trình là lời tri ân gửi đến quê hương Quảng Trị. Đây không chỉ là một tuyến đường giao thông đơn thuần, mà còn thể hiện trách nhiệm doanh nghiệp đối với cộng đồng, tạo thêm động lực phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Người dân thôn Sen Bàng bày tỏ niềm vui khi tuyến đường hoàn thành, giúp việc đi lại thuận tiện, kết nối liên xã thông suốt, thúc đẩy giao thương nông sản và nâng cao chất lượng đời sống.

Theo Thái Hà

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nghỉ hưu năm 2025, đóng BHXH đủ 31 năm, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu?

Nghỉ hưu năm 2025, đóng BHXH đủ 31 năm, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu? Nổi bật

Chủ tịch Quốc hội Hungary: Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất, quan trọng nhất của EU tại Đông Nam Á

Chủ tịch Quốc hội Hungary: Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất, quan trọng nhất của EU tại Đông Nam Á Nổi bật

Nhận tiền qua tài khoản cá nhân: Khi nào phải nộp thuế, khi nào không?

Nhận tiền qua tài khoản cá nhân: Khi nào phải nộp thuế, khi nào không?

15:15 , 21/10/2025
Sân bay tư nhân đâu tiên của Việt Nam ghi nhận điều chưa từng có trong lịch sử

Sân bay tư nhân đâu tiên của Việt Nam ghi nhận điều chưa từng có trong lịch sử

15:12 , 21/10/2025
Ban hành 37 bộ TCVN về đường sắt tốc độ cao trước ngày 30/10

Ban hành 37 bộ TCVN về đường sắt tốc độ cao trước ngày 30/10

14:56 , 21/10/2025
Việt Nam vừa có 1 chỉ số đáng tự hào: Vượt nhiều nước châu Á, trên Thái Lan 5 bậc, hơn Trung Quốc 22 bậc

Việt Nam vừa có 1 chỉ số đáng tự hào: Vượt nhiều nước châu Á, trên Thái Lan 5 bậc, hơn Trung Quốc 22 bậc

14:40 , 21/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên