Con đường 12 tỷ đồng, dài 3,2km, 'thần tốc' thi công chỉ 20 ngày: Tập đoàn Sơn Hải tài trợ 100% vốn

Tháng trước, tại xã Hoàn Lão (tỉnh Quảng Trị), Tập đoàn Sơn Hải đã tổ chức lễ khánh thành tuyến đường Sen Bàng dài 3,24 km – công trình được doanh nghiệp tài trợ 100% vốn với tổng mức đầu tư gần 12 tỷ đồng, thi công chỉ trong vòng 20 ngày. Đây được xem là món quà ý nghĩa dành cho người dân địa phương, góp phần cải thiện điều kiện đi lại và bộ mặt nông thôn.

Trước khi được nâng cấp, tuyến đường kết nối thôn Sen Bàng đã tồn tại nhiều năm nhưng đã xuống cấp trầm trọng. Mặt đường bong tróc, mùa mưa lầy lội và trơn trượt, mùa khô bụi mù, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và giao thương của hàng trăm hộ dân. Nhu cầu sửa chữa, nâng cấp tuyến đường đã kéo dài nhiều năm nhưng chưa tìm được nguồn lực phù hợp.

Thấu hiểu khó khăn này, đầu tháng 8/2025, Tập đoàn Sơn Hải gửi văn bản đề xuất tài trợ toàn bộ kinh phí cải tạo tuyến đường. Đề xuất nhanh chóng nhận được sự đồng thuận của chính quyền địa phương.

Quang cảnh tuyến đường Sen Bàng được thi công hoàn thành trong thời gian 20 ngày. Ảnh: Trung Đức/Báo Quảng Trị

Hơn 3km đường chỉ mất 20 ngày hoàn thành

Điều đặc biệt ấn tượng là toàn bộ công trình nâng cấp tuyến đường Sen Bàng đã được thi công và hoàn thành trong thời gian hơn 20 ngày, từ 22/8 đến 12/9. Đây là thành quả từ sự nỗ lực làm việc ngày đêm của tập thể cán bộ, kỹ sư, công nhân Tập đoàn Sơn Hải, cùng với sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương và sự đồng thuận của Nhân dân, thể hiện tinh thần quyết tâm cao độ, năng lực tổ chức thi công chuyên nghiệp cũng như tâm huyết muốn sớm đem lại con đường khang trang phục vụ cho người dân.

Con đường mới sẽ giúp việc đi lại của bà con thuận tiện, an toàn hơn, góp phần thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Theo Tập đoàn Sơn Hải, tuyến đường mới có thiết kế nền rộng 6 - 6,5 m, mặt đường 5,8 - 6 m, kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa C16 dày 5 cm, đặt trên lớp móng cấp phối đá dăm dày 15 cm. Toàn bộ nền đường cũ dày 50 cm được bóc bỏ, xử lý lại và lu lèn đạt K≥98% trước khi thảm mặt mới.

Dự án cũng xây dựng hệ thống rãnh thoát nước bằng bê tông mác 150 dày 6 cm nhằm tăng độ bền kết cấu và bảo vệ nền đường lâu dài.

Toàn bộ tuyến đường đã được thi công và hoàn thành chỉ trong thời gian rất ngắn. Ảnh: Báo NLĐ

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải, cho biết công trình là lời tri ân gửi đến quê hương Quảng Trị. Đây không chỉ là một tuyến đường giao thông đơn thuần, mà còn thể hiện trách nhiệm doanh nghiệp đối với cộng đồng, tạo thêm động lực phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Người dân thôn Sen Bàng bày tỏ niềm vui khi tuyến đường hoàn thành, giúp việc đi lại thuận tiện, kết nối liên xã thông suốt, thúc đẩy giao thương nông sản và nâng cao chất lượng đời sống.