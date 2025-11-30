Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

'Con đường bụi' cửa ngõ Hà Nội: Xe cộ chen chúc, dân kêu trời

30-11-2025 - 14:34 PM | Xã hội

Đường gom Đại lộ Thăng Long, đoạn qua Thiên Đường Bảo Sơn, những ngày qua liên tục chìm trong bụi mù mịt khi nút giao khác mức Vành đai 3.5 đang thi công. Mật độ phương tiện lớn, mặt đường xuống cấp, xung đột giao thông thường xuyên khiến khu vực này trở nên ngột ngạt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân.

'Con đường bụi' cửa ngõ Hà Nội: Xe cộ chen chúc, dân kêu trời- Ảnh 1.

Thời gian qua, nhiều đoạn trên tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long liên tục xuống cấp, không chỉ ảnh hưởng việc đi lại của người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, va chạm giao thông.

'Con đường bụi' cửa ngõ Hà Nội: Xe cộ chen chúc, dân kêu trời- Ảnh 2.

Theo đó, từ ngày đường gom Đại lộ Thăng Long được rào chắn nhiều vị trí phục vụ thi công công trình dự án nút giao khác mức đường vành đai 3.5, tình trạng ùn tắc cục bộ thường xuyên xảy ra, cùng với đó là bụi mù mịt mỗi khi có phương tiện đi qua.

'Con đường bụi' cửa ngõ Hà Nội: Xe cộ chen chúc, dân kêu trời- Ảnh 3.

'Con đường bụi' cửa ngõ Hà Nội: Xe cộ chen chúc, dân kêu trời- Ảnh 4.

Bụi bay mịt mù quanh khu vực thi công gây khó khăn cho người đi đường.

'Con đường bụi' cửa ngõ Hà Nội: Xe cộ chen chúc, dân kêu trời- Ảnh 5.

Tình trạng bụi mù mịt trên tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long không chỉ gây mất an toàn giao thông mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, buôn bán của người dân hai bên đường.

'Con đường bụi' cửa ngõ Hà Nội: Xe cộ chen chúc, dân kêu trời- Ảnh 6.

Chị Minh (Thôn Vân Lũng, xã An Khánh) mệt mỏi chia sẻ: “Ngày nào tôi cũng phải phủi 3 - 4 lần vì bụi bám trắng xoá. Xe tải lớn chạy liên tục, bụi bay mù cả một đoạn đường. Có lúc tôi đứng bán hàng mà phải nín thở vì không nhìn rõ người đi đối diện.”

'Con đường bụi' cửa ngõ Hà Nội: Xe cộ chen chúc, dân kêu trời- Ảnh 7.

'Con đường bụi' cửa ngõ Hà Nội: Xe cộ chen chúc, dân kêu trời- Ảnh 8.

Dù tầm nhìn bị hạn chế và lưu lượng phương tiện lớn, nhiều người vẫn phải liều mình đi ngược chiều để "né" bụi.

'Con đường bụi' cửa ngõ Hà Nội: Xe cộ chen chúc, dân kêu trời- Ảnh 9.

“Con đường bụi” này đã trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người dân thường xuyên di chuyển qua đây.

'Con đường bụi' cửa ngõ Hà Nội: Xe cộ chen chúc, dân kêu trời- Ảnh 10.

'Con đường bụi' cửa ngõ Hà Nội: Xe cộ chen chúc, dân kêu trời- Ảnh 11.

'Con đường bụi' cửa ngõ Hà Nội: Xe cộ chen chúc, dân kêu trời- Ảnh 12.

Lớp đá dăm được thảm trên một đoạn đường hoàn trả nham nhở, gồ ghề rất thiếu an toàn và cẩu thả.

'Con đường bụi' cửa ngõ Hà Nội: Xe cộ chen chúc, dân kêu trời- Ảnh 13.

Theo Đội CSGT đường bộ số 11, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, bất cập hạ tầng đã làm giảm hiệu quả khai thác tuyến đường Đại lộ Thăng Long. Vào mùa mưa bão, nhiều đoạn ngập nước nhiều ngày khiến kết cấu mặt đường nhanh chóng hư hỏng. Một số vị trí liên quan dự án sau khi thi công chưa hoàn trả đồng bộ, dẫn đến xuống cấp lan rộng.

Theo Phùng Linh

tienphong.vn

