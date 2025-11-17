Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Con gái Chủ tịch Tập đoàn PC1 đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu PC1

17-11-2025 - 14:41 PM | Thị trường chứng khoán

Bà Trịnh Khánh Linh, con gái của ông Trịnh Văn Tuấn- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn PC1 vừa đăng ký mua vào 4 triệu cổ phiếu PC1.

Bà Trịnh Khánh Linh, con gái của ông Trịnh Văn Tuấn- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (MCK: PC1, sàn HoSE) vừa có văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ.

Theo đó, bà Trịnh Khánh Linh đã đăng ký mua vào 4 triệu cổ phiếu PC1. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 20/11/2025 đến 18/12/2025 bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Nếu giao dịch thành công, con gái Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn sẽ tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 1,118% vốn và trở thành cổ đông tại Tập đoàn PC1.

Tạm tính giá cổ phiếu PC1 theo phiên giao dịch chiều ngày 17/11/2025 là 22.600 đồng/cổ phiếu, ước tính bà Trịnh Khánh Linh sẽ phải chi khoảng 90,4 tỷ đồng để có thể mua vào số lượng cổ phiếu đã đăng ký nêu trên.

Trong một diễn biến khác, ngày 13/11/2025 vừa qua, PC1 đã chốt danh sách cổ đông để phát hành hơn 53,6 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 15 cổ phiếu phát hành thêm.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 536,5 tỷ đồng. Nguồn vốn được lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 đã được kiểm toán.

Nếu đợt phát hành thành công, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của PC1 sẽ tăng từ hơn 357,6 tỷ đồng lên gần 411,3 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ hơn 3.576 tỷ đồng lên gần 4.113 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, PC1 mang về doanh thu thuần hơn 8.073 tỷ đồng, tăng 7% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 704 tỷ đồng, tăng gần 22%.

Năm 2025, PC1 lên kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 836 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, PC1 đã hoàn thành được hơn 84% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của PC1 tăng 12,1% so với đầu năm, lên mức gần 23.534 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định chiếm 41% tổng tài sản, ở mức gần 9.683 tỷ đồng; hàng tồn kho gần 2.178 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 15.183 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Trong đó, vay ngắn hạn hơn 4.532 tỷ đồng, chiếm 30% tổng nợ; vay và trái phiếu phát hành dài hạn hơn 7.380 tỷ đồng, chiếm 48% tổng nợ.

PV

An ninh tiền tệ

