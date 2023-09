Con gái lấy chồng xa luôn lấy cớ không chịu về thăm nhà, 26 năm sau cha già vỡ òa khi biết được chân tướng

Cha con cách biệt suốt 26 năm

Cha già Hoàng Kim Quý sống ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), nỗi đau duy nhất trong cuộc đời ông chính là con gái Hoàng Thúy Vân đi lấy chồng xa không trở về suốt 26 năm.

Hoàng Thúy Vân từ nhỏ đã là niềm tự hào của Hoàng Kim Quý. Cô thông minh, độc lập, có ước mơ để theo đuổi. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô nói với cha mình sẽ đi làm việc ở Hồ Nam, hy vọng tìm thấy cuộc sống của riêng mình ở đó.

Mặc dù Hoàng Kim Quý trong lòng tràn đầy lo lắng cùng luyến tiếc, nhưng ông vẫn tôn trọng quyết định của con gái. Tuy nhiên, số phận thích đùa giỡn con người, Hoàng Thúy Vân đã một đi không trở lại.

Hoàng Kim Quý

Sau khi rời khỏi quê hương, Hoàng Thúy Vân cùng bạn bè trong làng đặt chân đến vùng đất xa lạ Hồ Nam này, mục tiêu của họ là làm việc, hy vọng tìm được nhiều cơ hội để có cuộc sống tốt hơn.

Ngay sau đó, Hoàng Thúy Vân gặp Hứa Chí Lễ, một người đàn ông làm việc cùng cô trong nhà máy. Hứa Chí Lễ là người thật thà, thành thật, gia cảnh của anh không giàu có, nhưng anh rất có trách nhiệm và chí cầu tiến. Sự chân thành và tốt bụng với mọi người của Hứa Chí Lễ đã khiến Hoàng Thúy Vân có thiện cảm sâu sắc với anh.

Vài tháng sau, Hoàng Thúy Vân cảm thấy Hứa Chí Lễ chính là người mà cô muốn dựa dẫm suốt đời. Vì vậy cô gọi điện thoại nói với cha, cô muốn kết hôn với Hứa Chí Lễ.

Tuy nhiên, phản ứng của Hoàng Kim Quý không như cô mong đợi, ông có chút nghi ngờ về thân phận của Hứa Chí Lễ. Hứa Chí Lễ là người tỉnh ngoài, điều này khiến Hoàng Kim Quý cảm thấy có chút bất an.

Hoàng Thúy Vân

Hoàng Kim Quý lo lắng con gái lấy chồng xa, nếu ở nhà chồng chịu nhiều ấm ức thì kêu trời không thấu, bản thân ông cũng không thể bảo vệ con gái, cho nên ông rất không hài lòng với người yêu của Hoàng Thúy Vân.

Tuy nhiên, Hoàng Kim Quý không thẳng thừng phản đối hôn sự của con gái, mà đưa ra một đề nghị, đó là đưa Hứa Chí Lễ về nhà ra mắt, sau đó mới quyết định.

Tháng 4/1992, Hoàng Thúy Vân và Hứa Chí Lễ lên xe trở về Hồ Bắc. Họ rất căng thẳng và phấn khích vì biết rằng đây là một bước quan trọng hướng tới hạnh phúc của cả hai.

Tuy nhiên, một tai nạn bất ngờ đã phá vỡ hạnh phúc này, chiếc xe khách đột nhiên mất kiểm soát trên đường cao tốc và rung lắc dữ dội.

Khi Hứa Chí Lễ lấy lại tinh thần trong lúc hoảng loạn, anh phát hiện trên đầu và mặt mình đầy vết máu, thế nhưng, Hoàng Thúy Vân không thấy đâu.

Hứa Chí Lễ không để ý đến vết thương của mình, mò mẫm trong bóng tối, cuối cùng cũng tìm được Hoàng Thúy Vân. Tuy nhiên, lúc ấy cô đã hôn mê bất tỉnh, sau 48 giờ cấp cứu, Hoàng Thúy Vân rốt cuộc cũng đã tỉnh lại.

Tuy nhiên, lời nói của bác sĩ giống như một con dao đâm mạnh vào trái tim Hoàng Thúy Vân, bởi vì cột sống bị thương, tai nan đã khiến cô mất khả năng đi lại.

Hoàng Thúy Vân và Hứa Chí Lễ

Tai nạn ngoài ý muốn của Hoàng Thúy Vân cũng đã gây ra một cú sốc lớn cho Hứa Chí Lễ, nhưng anh không chọn cách trốn tránh, mà kiên trì bên cạnh người yêu. Mỗi ngày anh nấu cơm cho cô, giặt giũ, trò chuyện với cô. Hứa Chí Lễ chăm sóc cẩn thận, khiến Hoàng Thúy Vân cảm thấy vô cùng ấm áp và an tâm.

Trùng phùng trong vỡ òa khi biết được sự thật

Tuy nhiên, Hoàng Kim Quý hoàn toàn không biết gì về chuyện của con gái, mỗi ngày đều ngồi ở nhà chờ mong con trở về.

Mãi đến nửa năm sau, ông nhận được một lá thư từ con gái, nói rằng cô đã kết hôn với Hứa Chí Lễ, hiện tại sống rất tốt, cô hy vọng cha bớt lo lắng, phải chăm sóc bản thân thật tốt.

Hoàng Kim Quý biết con gái sống rất tốt, điều này khiến ông vô cùng vui mừng. Tuy nhiên, mỗi khi đề cập đến việc đưa con rể về thăm gia đình, cô luôn lấy cớ từ chối, hình như có điều gì đó khó nói.

Cứ như vậy, thời gian 26 năm lặng lẽ trôi qua, Hoàng Kim Quý đã hơn 70 tuổi, ông cảm thấy bản thân sắp không còn trên đời, nếu không thể gặp được con gái lần cuối, có chết cũng không thể nhắm mắt.

Vì vậy, Hoàng Kim Quý nhờ hàng xóm liên hệ phóng viên địa phương, hy vọng có thể giúp ông thuyết phục con gái về nhà.

Phóng viên đến nhà Hứa Chí Lễ, lại bị một màn trước mắt làm choáng váng. Họ chỉ thấy Hứa Chí Lễ đang kiên nhẫn xoa bóp cho Hoàng Thúy Vân, người phụ nữ từng hoạt bát vui vẻ kia đã bị liệt nhiều năm.

Với sự giúp đỡ của các phóng viên, hai người một lần nữa bắt tay vào cuộc hành trình trở về nhà. Lúc này, Hoàng Kim Quý đã sớm chờ ở cửa, khi xe dừng lại, ông lập tức nghênh đón, tràn đầy chờ mong muốn gặp được con gái cùng con rể của mình.

Song, khi nhìn thấy con rể ôm con gái xuống xe, ông nhất thời ngây ngẩn cả người, ông chưa bao giờ nghĩ tới thời khắc trùng phùng lại đau đớn đến thế.

Khi Hứa Chí Lễ cẩn thận ôm Hoàng Thúy Vân ngồi xe lăn, Hoàng Kim Quý luống cuống tay chân, nước mắt không khỏi tuôn trào. Giờ khắc này, ông rốt cuộc cũng hiểu được nguyên nhân con gái không về nhà nhiều năm.

Hoàng Kim Quý vô cùng xúc động trước sự nỗ lực và kiên trì của con rể suốt thời gian qua, ông hiểu rằng Hứa Chí Lễ đã phải trả giá quá nhiều để chăm sóc con gái mình.

Hoàng Thúy Vân không may mắn, cô bị liệt khi còn trẻ và không thể tự do đi lại như những người khác, tuy nhiên, cô lại rất may mắn vì đã gặp được người đàn ông tốt nhất trên đời.

Hứa Chí Lễ không chỉ cho cô dũng khí để sống tiếp, mà còn là ánh sáng hy vọng, tình yêu của anh khiến cô một lần nữa hiểu rằng ngay cả khi cơ thể khuyết tật cũng không thể ngăn cản cô theo đuổi hạnh phúc.

Tình cảm gia đình giữa Hoàng Thúy Vân và cha cũng vô cùng quý giá, sự tồn tại và lo lắng của tình thân này đã giúp Hoàng Thúy Vân có đủ sự mạnh mẽ để đối mặt với khó khăn, cũng khiến cô trân trọng cuộc sống của mình hơn.

Nguồn: Zhihu