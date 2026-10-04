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Con gái Ngô Thanh Vân mê mệt bánh mì, ngủ bất chấp suốt chuyến về quê ngoại ở Na Uy

| | Lifestyle

Ngô Thanh Vân cho biết bé Gạo rất nghiền món bánh mì. Hình ảnh cô bé cầm bánh mì ăn ngon lành khiến dân mạng phát sốt.

Mới đây, vợ chồng Ngô Thanh Vân và Huy Trần thu hút sự chú ý khi lần đầu đưa bé Gạo hơn 1 tuổi về quê ngoại ở Na Uy. Sao phim "Hai Phượng" thường xuyên cập nhật về chi tiết chuyến đi của cả gia đình trên mạng xã hội.

Ngô Thanh Vân khiến nhiều fan thích thú khi tiết lộ khi vào nhà hàng, bé Gạo đã cầm thực đơn và gọi món bánh mì. Đây đích thị là món khoái khẩu của cô bé rồi!

"Vô nhà hàng là cũng đòi xem menu đồ. Không biết có đọc chữ được hong chứ menu là ngược rồi đó nàng ơi! Sau chuyến đi này nàng đích thị là Trần Thị Bánh Mì rồi á. Ăn gì ăn chứ hồi cũng đòi bánh mì à…Mập dữ lắm nghe con", Ngô Thanh Vân hóm hỉnh chia sẻ.

Con gái Ngô Thanh Vân mê mệt bánh mì, ngủ bất chấp suốt chuyến về quê ngoại ở Na Uy- Ảnh 1.
Con gái Ngô Thanh Vân mê mệt bánh mì, ngủ bất chấp suốt chuyến về quê ngoại ở Na Uy- Ảnh 2.

Cô bé Gạo ăn bánh mì ngon lành, còn hiếu thảo mời mẹ ăn.

Trong một đoạn clip khác, bé Gạo ăn bánh mì ăn ngon lành. Không những thế, khi được mẹ hướng dẫn chấm sốt, cô bé đã chấm bánh mì vào sốt và mời mẹ ăn. Nhiều dân mạng đã xuýt xoa khen cô bé ăn ngoan lại có hiếu với mẹ.

Ngô Thanh Vân viết: "Bánh mì là món khoái khẩu của con …Nên được cái miếng bánh mì bự là con hài lòng lắm ạ!"

Trong chuyến đi, Ngô Thanh Vân cũng tiết lộ con gái còn nhỏ nên ngủ rất nhiều, ngủ bất chấp hoàn cảnh. Đi du lịch, đi khám phá… mà làm như bị ngải ngủ á… này là gửi mấy bạn đi du lịch mà ngủ nhiều như bao Gạo nhen! Ta nói ngủ trên mọi chiến trường". Hình ảnh bé Gạo ngủ say trên xe nhà di động được nhiều dân mạng quan tâm, chia sẻ.

Con gái Ngô Thanh Vân mê mệt bánh mì, ngủ bất chấp suốt chuyến về quê ngoại ở Na Uy- Ảnh 3.
Con gái Ngô Thanh Vân mê mệt bánh mì, ngủ bất chấp suốt chuyến về quê ngoại ở Na Uy- Ảnh 4.

Con gái Ngô Thanh Vân ngủ bất chấp trong suốt chuyến đi.

Nhiều dân mạng cho hay em bé trên 1 tuổi vẫn dành nhiều thời gian đi ngủ. Hơn nữa, việc di chuyển liên tục khiến bé Gạo mệt, buồn ngủ và việc em bé ngủ nhiều là rất dễ hiểu.

Giữa tháng 9, Ngô Thanh Vân và Huy Trần đưa con gái - bé Gạo - lần đầu du lịch nước ngoài, trở về Na Uy, quê ngoại của mẹ. Cặp đôi gọi đây là “kỳ nghỉ đúng nghĩa đầu tiên” của gia đình, khi bé Gạo vừa tròn một tuổi và đã cứng cáp hơn.

Con gái Ngô Thanh Vân mê mệt bánh mì, ngủ bất chấp suốt chuyến về quê ngoại ở Na Uy- Ảnh 5.
Con gái Ngô Thanh Vân mê mệt bánh mì, ngủ bất chấp suốt chuyến về quê ngoại ở Na Uy- Ảnh 6.
Con gái Ngô Thanh Vân mê mệt bánh mì, ngủ bất chấp suốt chuyến về quê ngoại ở Na Uy- Ảnh 7.
Con gái Ngô Thanh Vân mê mệt bánh mì, ngủ bất chấp suốt chuyến về quê ngoại ở Na Uy- Ảnh 8.

Tại Na Uy, gia đình Ngô Thanh Vân đi du lịch bằng nhà xe di động.

Trước chuyến đi, Ngô Thanh Vân dành nhiều thời gian chuẩn bị hành lý và các vật dụng cần thiết cho con. Tại Na Uy, gia đình chọn hình thức du lịch bằng xe nhà di động, khởi hành từ Oslo, đi qua các vùng núi và miền Tây đất nước.

Con gái Ngô Thanh Vân mê mệt bánh mì, ngủ bất chấp suốt chuyến về quê ngoại ở Na Uy- Ảnh 9.

Gia đình bé Gạo ở Na Uy.

Bé Gạo có dịp làm quen với khí hậu lạnh, đồng thời ngắm hồ, sông, suối, thác nước, biển, núi và những cánh rừng thông.

Trong những ngày trên xe, Huy Trần đảm nhận việc lái xe, còn Ngô Thanh Vân chăm sóc con, cho bé ăn và đọc sách cùng bé. Nữ diễn viên cho biết thời tiết lạnh khiến Gạo ngủ nhiều, những lúc bố mẹ bận, cô bé tự chơi với đồ chơi và khám phá không gian xung quanh.

Theo Ngô Thanh Vân, phía sau hình ảnh con gái ngoan ngoãn trong chuyến đi là sự chuẩn bị kỹ lưỡng của cả hai vợ chồng.

Theo Vân Chi

Thanh Niên Việt

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