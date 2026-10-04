Ngọc nữ showbiz mang thai cho Phó chủ tịch mà không hề hay biết, vẫn thản nhiên đi lặn biển, sau 2 tuần được thông báo sảy thai

Sáng 4/10, tờ Line Today đưa tin, nữ diễn viên Thái Lan Bifern Anchasa và ông xã - Phó chủ tịch Bom Danuphop đã phải trải qua 1 biến cố đau đớn. Theo nguồn tin, nàng ngọc nữ sinh năm 1993 đã mang thai cho chồng đại gia mà bản thân cô không hề hay biết. Sau đó, Bifern vẫn thản nhiên đi lặn biển và cuối cùng đã bị sảy thai chỉ 2 tuần sau đó.

Trong chương trình Sisterhood vừa mới lên sóng, Bifern Anchasa lần đầu chia sẻ về biến cố mất đi thiên thần nhỏ. Trước ống kính, cô hé lộ về thời điểm chợt nhận ra mình đang mang thai: “Cả tôi và ông xã rất muốn có con. Thế nhưng chồng tôi chưa từng tạo áp lực về chuyện này. Cho đến 1 ngày tôi cảm thấy bản thân đã sẵn sàng cho việc làm mẹ nên đã cùng chồng đi tư vấn bác sĩ. Khi bắt tay vào hành trình để có con, mọi chuyện đã vô cùng khó khăn. Thế rồi tôi thụ thai 1 cách hoàn toàn tự nhiên ngoài dự tính. Lúc đó tôi không hề hay biết mình đã có thai và thậm chí vẫn đi lặn biển như thường. Đợt đó lại trùng vào kỳ kinh nguyệt nên tôi cứ tưởng mình chưa hề có bầu. Đến những ngày cuối cùng của chuyến lặn biển, tôi bắt đầu thấy buốt ruột, hay buồn ngủ giữa ban ngày và vô cùng thèm ăn. Lúc ấy tôi còn nói đùa kiểu ‘Hay là có bầu rồi nhỉ?’. Đến ngày hôm sau khi đi khám, bác sĩ cũng bất ngờ vì đã phát hiện tôi có túi thai. Chồng tôi đã mừng rỡ khôn xiết”.

Tuần tiếp theo, Bifern đi kiểm tra nhịp tim của con, cô đã vỡ òa hạnh phúc đến phát khóc vì đứa bé khi ấy vẫn phát triển bình thường. Thế nhưng biến cố bỗng ập đến đúng 1 tuần sau đó khi nữ diễn viên đi siêu âm lại. Tới lần này, cô được thông báo mình đã sảy thai.

Bifern đau đớn trải qua nỗi đau mất con. Ảnh: Sanook

Nhớ lại thời khác đầy ám ảnh, Bifern trực trào nước mắt: “Khi ấy, bác sĩ hoàn toàn im lặng. Âm thanh tim thai của em bé vốn dĩ phải vang lên giờ đây chỉ còn là khoảng lặng. Lúc đó tôi đã lờ mờ nhận ra có điều gì đó chẳng lành. Cuối cùng, bác sĩ thông báo rằng con tôi đã không còn nữa. Bác sĩ vừa dứt lời, tôi cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ trước mắt mình. Bác sĩ bảo hãy đợi thêm khoảng 4-5 ngày rồi đến kiểm tra lại. 4 ngày đó là khoảng thời gian kiệt cùng đau đớn nhất đối với tôi. Nó giống như mình sắp cạn kiệt hy vọng, nhưng vẫn cố bấu víu dù chỉ là 1 tia hy vọng nhỏ nhoi. Cơ thể không biết nói dối, những triệu chứng như buồn ngủ hay thèm ăn trước đó của tôi đều đã hoàn toàn biến mất. Dù sâu thẳm trong lòng đã biết trước kết quả, thế nhưng tôi vẫn cầu mong phép màu sẽ đến. Tôi cứ liên tục dằn vặt tự hỏi ‘Rốt cuộc mình đã làm sai điều gì?’. Cho đến ngày khám lại, bác sĩ xác nhận con đã thực sự rời xa vợ chồng tôi. Vào cái ngày bị sảy thai, cơ thể tôi cực kỳ khó chịu, như thể mọi thứ đang đảo lộn trong cơ thể vậy, đau bụng dữ dội đến kiệt sức”.

Nữ minh tinh 9X dằn vặt tự trách bản thân sau biến cố sảy thai. Ảnh: Sanook

Khi nhận được tin dữ, ông xã của Bifern đã bình tĩnh đối mặt với biến cố. Vị đại gia này đã tận tình chăm sóc Bifern, cùng nắm tay cô vượt qua sóng gió. Nhớ lại khoảng thời gian được chồng quan tâm chăm sóc hậu biến cố sảy thai, nàng ngọc nữ xứ Thái đã không khỏi xúc động: “Anh ấy đã chăm sóc tôi vô cùng chu đáo, còn tỉ mỉ lau dọn mọi thứ mà không 1 chút nề hà hay e ngại. Cuộc đời tôi thực sự đã trải qua quá nhiều sóng gió, nhưng vẫn cảm thấy bản thân vô cùng may mắn khi đã chọn đúng người đàn ông này làm chồng”.

Ông xã đại gia luôn ở cạnh bên vào lúc Bifern cảm thấy đau khổ nhất. Ảnh: Sanook

Bifern Anchasa sinh năm 1993, góp mặt trong nhiều bộ phim của CH3, GMM, One31... khi vừa tròn 19 tuổi. Tới năm 2014, nữ minh tinh bắt đầu được đôn lên đóng vai nữ chính. Trong suốt sự nghiệp, cô ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như My Lucky Star, Spirit of Magic Mic, Yesterday Wife,...

Tới tháng 11/2022, Bifern kết hôn với Bom Danuphop - Phó chủ tịch của hãng đĩa Muzik Move. Đám cưới cổ tích của cặp đôi có sự góp mặt của gia đình, bạn bè cùng nhiều đồng nghiệp trong giới giải trí.