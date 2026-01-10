Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Con gái NSƯT Hồ Hoài Anh bước ra, Tóc Tiên sốc

10-01-2026 - 09:59 AM | Lifestyle

Khi dự sự kiện cùng mẹ - Lưu Hương Giang, Mina Hồ thường khiến mọi người giật mình vì ra dáng thiếu nữ.

Con cái của các nghệ sĩ Việt từ lâu đã luôn là tâm điểm chú ý của công chúng, nhất là khi bước vào giai đoạn trưởng thành và bắt đầu bộc lộ những thay đổi rõ rệt về ngoại hình lẫn phong thái. Mina Hồ - con gái nhạc sĩ/ NSƯT Hồ Hoài Anh và ca sĩ Lưu Hương Giang cũng không ngoại lệ.

Mới đây, khi dự một sự kiện cùng với mẹ, Mina Hồ khiến tất cả mọi người bất ngờ vì vóc dáng và visual xuất sắc, ra dáng thiếu nữ.

Con gái 15 tuổi của Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang

Tóc Tiên giật mình với sự thay đổi của Mina Hồ

Mina Hồ có tên thật là Hồ Khánh Hà, sinh năm 2011, là con gái đầu của Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh. Năm nay 15 tuổi, Mina Hồ đã cao 1m68, cao hơn cả mẹ. Khi mặc áo dài và bước đi cạnh ca sĩ Lưu Hương Giang, nhiều người còn nửa đùa nửa thật nhận xét là “nhìn như 2 chị em”.

Cùng tại sự kiện này, Tóc Tiên cũng bất ngờ, biểu cảm gương mặt “ồ wow” khi nhìn thấy Mina Hồ vì chiều cao và diện mạo xinh xắn, dễ thương. Ngoài ra Mina Hồ còn được khen ngợi vì sự lễ phép, liên tục cúi chào cô chú anh chị tại sự kiện.

Về phía cư dân mạng, nhiều người dành lời khen cho Mina Hồ, khen cô bạn dậy thì thành công và dự đoán tương lai mỹ nhân: “Bé đẹp quá có nét riêng. Đừng sửa gì hết nha”, “Bé gái đúng là dậy thì quá thành công. Nữ tính siêu xinh luôn”, “+1 Hoa hậu tương lai đây rồi”, “Bản sao y chang Lưu Hương Giang luôn trời, giống mẹ từ cái miệng luôn”, “Bạn này mũi đẹp quá, lại thêm mỹ nhân rồi đây”, "Con gái anh Hồ Hoài Anh. Bé xinh quá nhỉ",...

Mina đi sau mẹ, liên tục cúi chào mọi người tại sự kiện (Nguồn: @khanhnguyen1509)

Thực tế, trong những lần được bố mẹ cho lên sóng, Mina Hồ đều gây ấn tượng khi ngày càng "trổ nét", gương mặt xinh đẹp cùng chiều cao ấn tượng. Ở tuổi 14, Mina được nhận xét ngày càng xinh xắn, trưởng thành hơn so với trước đây. Phong cách ăn mặc cũng có sự thay đổi rõ rệt, cá tính và hiện đại hơn, đúng với lứa tuổi thiếu niên.

Sau khi gia đình gặp biến cố và bản thân Mina bước vào tuổi dậy thì với không ít thay đổi tâm lý, song cô bé vẫn nhận được sự quan tâm, đồng hành từ cả bố và mẹ. Hình ảnh hiện tại của Mina phần nào cho thấy sự phát triển tích cực, cả về ngoại hình lẫn tinh thần.

Mina Hồ

Vóc dáng cao ráo, đôi chân dài và thẳng tắp của Mina

Mina cùng với mẹ trong một bộ ảnh gia đình

Phong cách của Mina Hồ khá đa dạng, lúc nữ tính dịu dàng, lúc năng động khoẻ khoắn

Mina Hồ (áo hồng) cùng với dì - Lưu Thiên Hương và chị họ - Mimi Lưu tại WeChoice Awards 2024

Với nền tảng gia đình, Mimi Lưu (trái) và Mina Hồ (phải) đều được dự đoán là những gương mặt nổi bật trong thời gian tới

(Tổng hợp)

Theo S.A

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 khu chợ ở Việt Nam cực hút khách Tây: Dân mạng Việt muốn "mang sách vở" tới học hỏi các cô bán hàng

1 khu chợ ở Việt Nam cực hút khách Tây: Dân mạng Việt muốn "mang sách vở" tới học hỏi các cô bán hàng Nổi bật

Táo Quân và những bản nhạc chế khiến khán giả 'cười ra nước mắt'

Táo Quân và những bản nhạc chế khiến khán giả 'cười ra nước mắt' Nổi bật

Bảng chi tiêu bị chê QUÁ NHIỀU của cô gái 25 tuổi ở Hà Nội

Bảng chi tiêu bị chê QUÁ NHIỀU của cô gái 25 tuổi ở Hà Nội

09:26 , 10/01/2026
Rò rỉ ảnh cưới cực hiếm của Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng

Rò rỉ ảnh cưới cực hiếm của Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng

09:20 , 10/01/2026
Bước sang tuổi 46, Han Ga In còn được khen "đẹp hơn AI": 6 bí quyết trẻ lâu của cô khiến hội chị em trung niên quyết tâm theo đuổi

Bước sang tuổi 46, Han Ga In còn được khen "đẹp hơn AI": 6 bí quyết trẻ lâu của cô khiến hội chị em trung niên quyết tâm theo đuổi

08:51 , 10/01/2026
Midu thông báo khẩn

Midu thông báo khẩn

08:37 , 10/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên