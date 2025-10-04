Con gái út của Lưu Hương Giang giống bố như lột, 9 tuổi đã đệm đàn cực khéo ai nấy đều khen

Mới đây, ca sĩ Lưu Hương Giang đã đăng tải đoạn clip đàn hát cùng con gái út Misu (tên thật là Hồ Tú Anh). Giọng ca 8X hát bài Fools Garden và được con gái 9 tuổi đệm đàn cực khéo. Cô bé Misu sớm bộc lộ tài năng âm nhạc, nhận nhiều lời khen ngợi.

Con gái út của Lưu Hương Giang sớm bộc lộ tài năng âm nhạc.

Không những thế, nhiều người khẳng định cô bé Misu chính là bản sao của bố - nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Dân mạng hy vọng cô bé Misu khi lớn lên có thể nối nghiệp bố mẹ - trở thành những nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng.

Cô bé Misu được khen ngợi là "bản sao của bố".

Trải qua 12 năm gắn bó, ca sĩ Lưu Hương Giang và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh có với nhau hai con gái. Bé Mina (tên thật Hồ Khánh Hà, sinh năm 2011) được nhận xét là “bản sao” của mẹ, trong khi cô út Misu (tên thật Hồ Tú Anh, sinh năm 2015) lại mang nhiều nét giống cha.

Con gái út của Lưu Hương Giang mang nhiều nét giống bố.

Cả hai ái nữ đều sở hữu ngoại hình đáng yêu, gu thời trang sành điệu và thường xuyên nhận được sự chú ý từ công chúng. Ngoài ra, vợ chồng nghệ sĩ cũng dành điều kiện tốt nhất để các con theo học tại một trường quốc tế có mức học phí cao.

2 con gái đáng yêu, xinh xắn của Lưu Hương Giang.

Sau khi "đường ai nấy đi", Lưu Hương Giang một mình nuôi 2 con. Cô quyết định làm bạn với chồng cũ, cùng nhau nuôi dạy con cái. Nữ ca sĩ kể lại câu chuyện đi làm đến 3 giờ sáng, con gái út đã thắc mắc về công việc của mẹ. Tong khi Lưu Hương Giang lái xe chở con gái, cô út Misu đã nói: " Hôm qua mẹ về 3h đêm. Lúc nào cũng phải hard working (nỗ lực, vất vả) ". Lưu Hương Giang đáp: "Hôm qua là ngày căng thẳng thôi chứ không phải hôm nào cũng thế".

Con gái đã yêu cầu được nữ ca sĩ đưa đi học vào ngày hôm sau, cô đồng ý và cho biết sắp tới mình rảnh hơn. Trong cuộc trò chuyện, bé Misu còn hỏi vì sao mẹ chọn làm nghệ sĩ: " Tại sao mẹ chọn nghề đấy? Sao mẹ không biết tương lai mẹ sẽ như vậy ?" Lưu Hương Giang bày tỏ: " Ở nhà chơi với Su đói thì sao? " Cô bé liền cho rằng: " Nhưng mà mẹ hard working quá mức rồi. Mẹ chỉ được về 12h đêm".

Misu thắc mắc vì mẹ đi làm về muộn.

Sau khi ly hôn, Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh trở nên kín tiếng hơn trong đời sống riêng tư. Cặp đôi gần như không còn xuất hiện chung hay có những tương tác công khai trên mạng xã hội. Thay vào đó, cả hai tập trung cho sự nghiệp cá nhân và đặc biệt ưu tiên việc chăm sóc, nuôi dạy các con với điều kiện tốt nhất.



