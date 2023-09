“Con hổ” Đông Nam Á vượt hàng loạt siêu cường từ Á đến Âu, đạt thành tích mới dẫn đầu thế giới

Theo báo cáo do Viện nghiên cứu Fraster của Canada công bố, Singapore đã tăng một bậc, soán ngôi Hồng Kông (Trung Quốc) để trở thành nền kinh tế tự do nhất thế giới.

Lần đầu tiên kể từ khi Chỉ số Tự do Kinh tế Thế giới (Economic Freedom of the World Index) được thiết lập, Hồng Kông đánh mất vị trí dẫn đầu. Điểm số của Hồng Kông thậm chí còn có xu hướng tiếp tục giảm.

Một số nguyên tắc để đánh giá mức độ tự do kinh tế là mức độ cởi mở trong thương mại quốc tế, quyền tự do gia nhập và cạnh tranh trên thị trường, các quy định kinh doanh và các thước đo khác.

Những phát hiện trong báo cáo năm 2023 được dựa trên dữ liệu của năm 2021, tức số liệu thống kê gần đây nhất có so sánh đầy đủ 165 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các dữ liệu đo lường sự tự do kinh tế của các khu vực, hoặc khả năng tự do đưa ra các quyết định kinh tế.

Báo cáo cho biết những rào cản pháp lý, chi phí kinh doanh tăng và các giới hạn trong việc sử dụng lao động nước ngoài là nguyên nhân khiến Hồng Kông bị giảm thứ hạng.

Trong khi đó, để duy trì vị thế trên trường quốc tế, Singapore đã thực hiện thúc đẩy đổi mới, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và đào tạo lực lượng lao động.

Bảng xếp hạng các nền kinh tế tự do hàng đầu thế giới.

Sau Singapore và Hồng Kông, ba quốc gia Thuỵ Sĩ, New Zealand và Mỹ lần lượt xếp thứ ba, thứ tư và thứ năm. Trong khi đó, Vương quốc Anh giữ vị trí thứ sáu, còn Nhật Bản và Đức lần lượt chiếm vị trí 20 và 23.

Tham khảo CNBC