Cơn sốt AI giúp các tỷ phú công nghệ hàng đầu nước Mỹ bỏ túi thêm 550 tỷ USD chỉ riêng trong năm 2025

26-12-2025 - 18:30 PM | Tài chính quốc tế

10 nhà sáng lập và CEO công nghệ hàng đầu của Mỹ hiện nắm giữ hơn 2,5 nghìn tỉ USD tiền mặt, cổ phần và các khoản đầu tư khác.

Theo thống kê của Financial Times, các tỉ phú công nghệ giàu nhất nước Mỹ đã bỏ túi thêm hơn 550 tỉ USD vào tổng tài sản ròng trong năm nay, nhờ cơn sốt đầu tư xoay quanh các công ty trí tuệ nhân tạo hàng đầu.

Theo dữ liệu của Bloomberg, tính đến khi đóng cửa phiên giao dịch tại New York vào đêm Giáng sinh, 10 nhà sáng lập và CEO công nghệ hàng đầu của Mỹ nắm giữ hơn 2,5 nghìn tỉ USD tiền mặt, cổ phần và các khoản đầu tư khác. Con số này tăng từ 1,9 nghìn tỉ USD hồi đầu năm, trong bối cảnh S&P 500 tăng hơn 18%.

Giới lãnh đạo Thung lũng Silicon hưởng lợi từ hàng trăm tỉ USD được chi ra trên toàn cầu cho chip AI, trung tâm dữ liệu và sản phẩm, dù một phần thành quả đã bị co lại trong vài tháng gần đây do lo ngại bong bóng đầu tư do AI thổi phồng.

“Đây đều mang tính đầu cơ và phụ thuộc vào thành công của AI”, Jason Furman, giáo sư kinh tế tại Đại học Harvard và cố vấn cho startup OpenAI nhận định. “Có một dấu hỏi rất lớn về việc tất cả điều này có mang lại hiệu quả hay không, nhưng nhà đầu tư đang đặt cược là có”.

Elon Musk vẫn đứng đầu danh sách với tài sản ròng tăng gần 50% lên 645 tỉ USD, chỉ thoáng chốc tụt hạng hồi tháng 9 khi nhà sáng lập Oracle Larry Ellison vượt lên. Tài sản của tỉ phú này tăng vọt trong một năm ông nhận được gói thù lao 1 nghìn tỉ USD được cổ đông Tesla phê chuẩn và định giá công ty tên lửa SpaceX tăng lên 800 tỉ USD.

Một người thắng lớn khác từ làn sóng AI là Jensen Huang, nhà sáng lập hãng chip AI Nvidia, công ty đã tăng tốc trở thành doanh nghiệp niêm yết lớn nhất thế giới với vốn hóa hơn 4 nghìn tỉ USD. Huang hiện xếp thứ tám trong nhóm lãnh đạo công nghệ giàu nhất nước Mỹ với 156 tỉ USD tài sản ròng. Hồ sơ chứng khoán cho thấy Huang đã bán hơn 1 tỉ USD cổ phiếu trong năm nay khi hưởng lợi từ đà đi lên của Nvidia với vị thế nhà sản xuất chip AI tiên tiến hàng đầu.

Jeff Bezos của Amazon cũng bán 5,6 tỉ USD cổ phiếu trong năm, trong khi Michael Dell bán hơn 2 tỉ USD cổ phiếu tại công ty mang tên mình.

Mark Zuckerberg của Meta tụt hạng sau khi cổ phiếu mạng xã hội này giảm gần đây, do nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trước khoản chi khổng lồ vào hạ tầng AI và các gói đãi ngộ dành cho nhà nghiên cứu AI hàng đầu.

Tài sản của Larry Ellison tăng vọt sau khi Oracle tiết lộ thỏa thuận trung tâm dữ liệu trị giá 300 tỉ USD với OpenAI ba tháng trước. Tuy nhiên, lo ngại về cách tập đoàn này tài trợ cho kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu đã khiến giá cổ phiếu Oracle giảm 40% so với đỉnh tháng 9.

Zuckerberg và Ellison đã bị hai đồng sáng lập Google là Larry Page và Sergey Brin vượt qua, khi tài sản ròng của họ lần lượt tăng 270 tỉ USD và 255 tỉ USD, nhờ “gã khổng lồ tìm kiếm” đạt tiến bộ với các mô hình và chip AI do hãng tự phát triển.

Bill Gates của Microsoft là người duy nhất trong danh sách kết năm với tài sản ròng thấp hơn đầu năm, do ông tiếp tục bán cổ phiếu hãng phần mềm để tài trợ cho các hoạt động từ thiện.

Theo: Financial Times

Điều gì sẽ xảy ra nếu cơn sốt AI 3.000 tỷ USD nổ tung?

Theo Phương Linh

Nhịp sống thị trường

