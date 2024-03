Cơn sốt giá vàng bao giờ chấm dứt?

Lập kỷ lục mỗi ngày

Trong lịch sử, cơn sóng vàng diễn ra cách đây hơn 10 năm trước khi có Nghị định 24 về việc Ngân hàng Nhà nước độc quyền vàng miếng SJC và nhập khẩu vàng. Giá vàng tăng liên tục và người dân lao vào “đu đỉnh” mua vào bất chấp cảnh báo. Thực tế, không ít người khóc ròng khi giá vàng sau đó lao dốc. Thị trường vàng đang lập lại tương tự khi từ đầu năm đến nay, cả giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều liên tục lập đỉnh kéo theo các loại vàng khác như trang sức, vàng “cục” (một dạng vàng nguyên liệu) tăng theo.

Ngày 7/3, giá vàng tăng cao nhất từ trước đến nay. Vào lúc 14h, giá vàng miếng tại SJC lên 79,5 - 81,5 triệu đồng, tăng 200.000 đồng so với đầu giờ sáng. Chỉ khoảng nửa giờ sau đó, giá vàng miếng tại SJC tiếp tục đi lên, giao dịch tại 79,8 - 81,8 triệu đồng/lượng, tức cao hơn nửa triệu đồng/ lượng so với buổi sáng. Mỗi lượng vàng nhẫn trơn cũng tăng 200.000 đồng sau khi mở cửa và tiếp tục leo lên mức kỷ lục mới. Giá nhẫn trơn mua bán tại SJC lên 66,8 - 68 triệu đồng. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá nhẫn trơn lên 67,68 - 68,88 triệu đồng/lượng.

Trên các phố vàng ở Hà Nội như Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng), Cầu Giấy..., nhiều cửa hàng vàng tấp nập khách mua bán. Thậm chí có cửa hàng thông báo khách mua vàng nhẫn với số lượng trên 4 lượng, sau gần 1 tháng mới lấy được vàng.

Tại phố Trần Nhân Tông, nhân viên tất bật xếp xe cho khách từ vòng ngoài rồi phân luồng khách mua, bán. Anh Nguyễn Quốc Dương (Thanh Xuân, Hà Nội) mua 7 lượng vàng nhẫn với giá gần nửa tỷ đồng. Anh Dương cho biết: “Trước đây tôi mua vàng miếng SJC nhưng giờ giá cao quá nên đổi sang mua vàng nhẫn. Cửa hàng hẹn tôi đến ngày 2/4 mới lấy được vàng dù giá lúc đó tăng hay giảm”.

Người dân tiếp tục xếp hàng “đu đỉnh” giá vàng ngày 7/3. Ảnh: Ngọc Mai.

Về việc mua vàng nhẫn trong bối cảnh giá cao như hiện nay, anh Dương nói: “Bản thân tôi mua vàng để tích trữ nên dù giá cao vẫn mua vì cảm giác cầm vàng yên tâm hơn”.

Chị Thu Nga (Đống Đa, Hà Nội) mua 5 lượng vàng SJC chia sẻ: “Tôi cũng nghe ngóng các thông tin và thấy vàng thế giới tăng liên tiếp nên trong nước chắc chắn sẽ tăng theo. Hiện lãi suất tiết kiệm quá thấp nên tôi đáo hạn 1 sổ ngân hàng, ra mua vàng ngay. Tôi không có ý định giữ vàng SJC lâu và chỉ chờ sóng lên tiếp rồi bán ra”.

Nhiều khách đến cửa hàng ngồi chờ xếp hàng trong tâm trạng không biết nên mua hay nên bán trong bối cảnh vàng tăng cao như hiện nay. Anh Nguyễn Thắng (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang chờ nhân viên kiểm đếm hơn 2 tỷ đồng bán 35 lượng vàng. Anh Thắng chia sẻ, 35 lượng vàng nhẫn anh mua đầu năm 2023, đến nay anh lãi hơn nửa tỷ đồng.

Tính từ đầu năm, giá vàng miếng SJC tăng 7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra và tăng 8 triệu đồng/lượng chiều mua vào; giá vàng nhẫn tăng 6 triệu đồng/lượng cả 2 chiều. So với cùng kỳ năm 2023, mỗi lượng vàng miếng SJC đã tăng 14 triệu đồng chiều bán ra và tăng 12,6 triệu đồng chiều mua vào; vàng nhẫn tăng 11 triệu đồng/lượng chiều mua vào, tăng 12 triệu đồng/lượng chiều bán ra.



Tăng nguồn cung, vàng hạ nhiệt

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Huỳnh Trung Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, cố vấn Hội đồng Vàng thế giới tại Việt Nam, cho rằng giá vàng thế giới tăng do chính sách tiền tệ, diễn biến kinh tế của Mỹ, giá vàng trong xu hướng tăng trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

Tuy nhiên, ông Khánh lưu ý, việc giá vàng trong nước tăng ngoài nguyên do giá thế giới đi lên còn có yếu tố khan hiếm. Khi chưa có biện pháp can thiệp thị trường nào từ Ngân hàng Nhà nước, giá vàng SJC sẽ có mức chênh lệch ngày càng cao so với giá thế giới.

“Nếu Ngân hàng Nhà nước sửa Nghị định 24 theo hướng tăng nguồn cung, đủ đáp ứng nhu cầu thị trường, giá vàng SJC có thể sẽ giảm cả chục triệu đồng, xuống mức 70 triệu đồng/lượng. Còn nếu không tăng nguồn cung, giá vàng SJC có thể tăng lên mức 85 triệu đồng/lượng. Câu chuyện giá vàng sắp tới phụ thuộc lớn vào giải pháp căn cơ tăng nguồn cung”, ông Khánh nhận định.

Trong bối cảnh giá vàng tăng cao khi chưa có sự điều tiết từ phía Ngân hàng Nhà nước, chuyên gia độc lập về vàng Trần Duy Phương khuyên nhà đầu tư thời điểm này không nên mua vào. Đối với những người mua trước đây nên xem xét bán chốt lời. “Vàng cũng giống như các thị trường tài chính khác, sẽ có lên và có xuống. Thời điểm hiện tại, giá vàng thế giới đang rất cao, đẩy giá vàng trong nước tăng cao theo. Vì vậy, nhà đầu tư nên tận dụng cơ hội này để chốt lời”, ông Phương nói.

Theo ông Phương, giá vàng đang ở đỉnh, nếu mua vào thời gian này rất dễ rủi ro, tỷ lệ sinh lời không cao như thời điểm trước đó. Tuy nhiên, xu hướng của vàng thế giới trong năm 2024 sẽ còn tiếp tục tăng thêm 100-200 USD/ounce nên nếu muốn mua thì chờ đến tháng 4-5, khi giá vàng được điều chỉnh lại sẽ có giá tốt. “Vàng nhẫn thường theo sát thị trường, chênh lệch với vàng thế giới chỉ 3-4 triệu đồng/lượng nên rủi ro cho các nhà đầu tư không nhiều”, ông Phương nhận xét.