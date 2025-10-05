Con trai Chủ tịch City Auto không mua 2,4 triệu cổ phiếu CTF đã đăng ký

Mới đây, Công ty Cổ phần City Auto (MCK: CTF, sàn HoSE) vừa công bố văn bản thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, ông Trần Lâm- Thành viên HĐQT City Auto, con trai của Chủ tịch HĐQT Trần Ngọc Dân đã không mua vào 2,4 triệu cổ phiếu CTF đã đăng ký. Lý do không hoàn tất giao dịch là do thay đổi kế hoạch.

Sau giao dịch không thành công, ông Trần Lâm vẫn giữ nguyên tỷ lệ sở hữu 8,4% vốn tại City Auto, tương đương sở hữu hơn 8 triệu cổ phiếu CTF.

Ảnh minh họa

Cùng chiều diễn biến, trước đó Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Thành Đô đã không mua vào 3 triệu cổ phiếu CTF như đã đăng ký trước đó do thay đổi kế hoạch.

Do đó, Tân Thành Đô vẫn giữ nguyên tỷ lệ sở hữu 15,21% vốn tại City Auto, tương đương sở hữu gần 14,6 triệu cổ phiếu CTF.

Được biết, ông Trần Ngọc Dân- Chủ tịch HĐQT City Auto hiện đang là Chủ tịch HĐQT của Tân Thành Đô. Ngoài ra, hai con trai của ông Dân là ông Trần Lâm và ông Trần Long cùng giữ chức vụ Thành viên HĐQT City Auto, lần lượt nắm giữ vị trí Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc của Tân Thành Đô.

Liên quan đến giao dịch cổ phiếu CTF, mới đây ông Nguyễn Văn Thành là em rể của ông Trần Ngọc Dân- Chủ tịch HĐQT City Auto đã đăng ký bán ra 300.000 cổ phiếu CTF nhằm mục đích giảm tỷ lệ sở hữu.

Giao dịch dự kiến diễn ra bằng phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 16/9/2025 đến ngày 15/10/2025.

Nếu giao dịch thành công, ông Thành sẽ giảm sở hữu cổ phiếu CTF từ gần 2,6 triệu cổ phiếu xuống còn gần 2,3 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 2,68% xuống còn 2,37% vốn tại City Auto.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2025, City Auto mang về doanh thu thuần hơn 4.095,3 tỷ đồng, tăng 23,2% so với 6 tháng đầu năm 2024. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng gần 4,1 tỷ đồng, giảm 55,9%.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của City Auto tăng 5,7% so với đầu năm, lên mức hơn 4.140,5 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận gần 2.104,5 tỷ đồng, chiếm 50,8% tổng tài sản; hàng tồn kho hơn 819,5 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 3.014,8 tỷ đồng, tăng 7,9% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính 2.483,1 tỷ đồng, chiếm 82,4% tổng nợ.



