Con trai Cường Đô la thực tập tại tập đoàn gia đình năm 15 tuổi: Làm từ vị trí phục vụ đến kinh doanh

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường cho biết con trai Nguyễn Quốc Hưng (tên thường gọi Subeo), 15 tuổi, đã tham gia thực tập tại tập đoàn của gia đình trong hai tuần cuối kỳ nghỉ hè.

Theo chia sẻ, Subeo được trải nghiệm nhiều vị trí công việc khác nhau như kinh doanh, chăm sóc khách hàng, giao nhà, phục vụ và nhận order tại nhà hàng. Mục tiêu là giúp cậu tiếp cận thực tế hoạt động của doanh nghiệp, rèn luyện tính tự lập và khả năng thích nghi.

"Mình và A2 (anh hai) thống nhất là 2 tuần cuối của hè trước khi vào học lại. A2 sẽ dành 2 tuần đó để thực tập và tìm hiểu môi trường làm việc từ các vị trí công việc trong tập đoàn: từ kinh doanh, chăm sóc khách hàng, giao nhà và kể cả là phục vụ, nhận order tại các nhà hàng …", doanh nhân chia sẻ trên trang cá nhân.﻿

Ông Cường cho biết sẽ định hướng con tiếp cận công việc ở nhiều cấp độ, từ cơ bản đến phức tạp, nhằm hình thành nhận thức về giá trị lao động và tôn trọng công việc ở mọi vị trí.

Ngoài hoạt động thực tập, ông Nguyễn Quốc Cường thường xuyên dành thời gian cho con, tham dự các buổi họp phụ huynh, các hoạt động thể thao tại trường, và duy trì thói quen sinh hoạt cùng con. Gia đình cho biết Subeo có thời gian biểu phù hợp lứa tuổi, được ưu tiên tạo môi trường gần gũi để tránh áp lực tâm lý giai đoạn dậy thì.

Trong một buổi giao lưu trực tuyến, ông Cường cho rằng việc nuôi dạy con nên bắt đầu từ việc xây dựng mối quan hệ gần gũi, để có thể đồng hành và định hướng con hiệu quả hơn.