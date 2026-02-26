Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Con trai ông chủ Tập đoàn Sơn Hải ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị

26-02-2026 - 12:47 PM | Xã hội

Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải Nguyễn Viết Vương - chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà - có tên trong danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị.

Chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị - Ảnh 1.

Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải Nguyễn Viết Vương cùng vợ Hoa hậu Đỗ Thị Hà tại lễ cưới được tổ chức tại Quảng Trị hồi tháng 10-2025

Ngày 26-2, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Trị công bố danh sách chính thức các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Trong danh sách này có ông Nguyễn Viết Vương - Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải.

Theo danh sách công bố, ông Nguyễn Viết Vương (32 tuổi) ứng cử tại đơn vị bầu cử số 13, gồm phường Đồng Hới và xã Quảng Ninh. Ông Vương có trình độ đại học, chuyên môn quản trị kinh doanh, hiện là một trong những ứng viên đại diện khối doanh nghiệp tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Trị cho biết tổng số ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026-2031 là 104 người. Trong đó, có 18 người đang ứng cử đại biểu Quốc hội, 8 người đại diện cơ quan Đảng, 40 người đến từ HĐND tỉnh; số còn lại là đại diện UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam, lực lượng vũ trang, các tổ chức tôn giáo và đội ngũ văn nghệ sĩ.

Ông Nguyễn Viết Vương là con trai của ông Nguyễn Viết Hải - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Sơn Hải.

Trước đó, ông Nguyễn Viết Vương và hoa hậu Đỗ Thị Hà đã tổ chức lễ cưới tại tỉnh Quảng Trị vào ngày 22-10-2025. Sau đó, cặp đôi tiếp tục tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội vào ngày 9-11-2025.

Theo Hoàng Phúc

Người lao động

