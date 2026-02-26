Thông báo quan trọng đến hàng chục triệu người dân cả nước

VNeID là ứng dụng định danh điện tử trên thiết bị di động do Trung tâm Dữ liệu quốc gia về Dân cư (Bộ Công an) phát triển. Ứng dụng này chính thức được đưa vào sử dụng từ ngày 18/7/2022.

Theo thông tin trên báo Thanh niên, tính đến cuối tháng 9/2025, trên VNeID đã có hơn 60 triệu tài khoản kích hoạt.

Ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID vừa ra mắt phiên bản 2.2.5 với hàng loạt tính năng mới như:

Chi tiết bản cập nhật 2.2.5 của VNeID (Ảnh chụp màn hình).

Trong số các tính năng mới vừa được cập nhật, đáng chú ý, theo báo Gia Lai, việc số hóa sổ đỏ được nhiều người quan tâm, bởi nó có thể giúp giảm thiểu rủi ro mất mát, hư hỏng giấy tờ gốc và đẩy nhanh các giao dịch hành chính, xác minh tài sản.

Thêm vào đó, việc bổ sung chức năng hiển thị vé Metro và tính năng check-in cũng được đánh giá cao, cho thấy sự bắt nhịp nhanh với xu hướng đô thị thông minh tại các thành phố lớn. Tiện ích này cho phép hành khách đi tàu điện không cần phải xếp hàng mua vé giấy hay giữ thẻ từ rời rạc.

Ngoài ra, những tính năng mới khác vừa cập nhật trên VNeID cũng giúp công dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí vì không phải kê khai nhiều loại biểu mẫu, giảm thời gian đi lại khi thực hiện các thủ tục hành chính.