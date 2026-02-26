Sổ BHXH và thẻ BHYT có thay đổi quan trọng áp dụng toàn quốc: Đi khám bệnh không cần mang bản giấy

Bắt đầu từ tháng 2/2026, Thông tư 09/2026/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành đã chính thức tạo ra một bước ngoặt lớn khi áp dụng thống nhất sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) và thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) bản điện tử trên phạm vi cả nước. Sự thay đổi mang tính đột phá này nhằm đồng bộ hóa quy trình quản lý, mang lại trải nghiệm tiện lợi tối đa cho người lao động và doanh nghiệp trong quá trình thụ hưởng các chính sách an sinh. Quy định mới bao phủ hầu hết mọi cá nhân và tổ chức tham gia hệ thống bảo hiểm, chỉ ngoại trừ các nhóm đối tượng đặc thù do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quản lý.

Điểm nhấn công nghệ đáng chú ý nhất là sự liên thông dữ liệu mượt mà và bảo mật. Sổ BHXH và thẻ BHYT bản điện tử hiện được khởi tạo trực tiếp từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, gắn liền với mã số duy nhất của từng cá nhân. Toàn bộ thông tin này được lưu trữ, cập nhật liên tục và tích hợp sâu vào ứng dụng VssID cũng như tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2. Người dân giờ đây hoàn toàn có thể sử dụng chiếc điện thoại thông minh để thay thế cho giấy tờ truyền thống, nội dung hiển thị trên ứng dụng có giá trị pháp lý tương đương bản giấy trong mọi giao dịch từ khám chữa bệnh, thanh toán chi phí BHYT đến giải quyết chế độ thất nghiệp.

Nhằm triệt để cắt giảm thủ tục hành chính gây phiền hà, thông tư mới đưa ra quy định rất nghiêm ngặt đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ. Cụ thể, khi người dân đã xuất trình thẻ BHYT hoặc sổ BHXH điện tử, các bệnh viện và cơ quan giải quyết chế độ tuyệt đối không được yêu cầu cung cấp thêm bản giấy. Trách nhiệm lúc này thuộc về các cơ sở y tế và cơ quan BHXH, họ phải chủ động tra cứu, đối soát và xác thực thông tin trực tiếp trên hệ thống dữ liệu quốc gia. Sự thay đổi quyết liệt này giúp chấm dứt nỗi lo âu của người dân khi vô tình bỏ quên thẻ vật lý ở nhà mỗi dịp đi khám bệnh.

Để đảm bảo quá trình chuyển đổi số diễn ra êm đẹp và không làm gián đoạn quyền lợi y tế của bất kỳ ai, cơ quan chức năng vẫn duy trì song song giá trị của các loại giấy tờ cũ. Những cuốn sổ BHXH bản giấy chưa kịp đồng bộ lên hệ thống điện tử vẫn được sử dụng làm căn cứ hợp lệ để giải quyết các quyền lợi liên quan. Đồng thời, những thẻ BHYT đã được hiển thị trên ứng dụng VssID từ trước khi quy định mới có hiệu lực vẫn tiếp tục giữ nguyên giá trị pháp lý. Người lao động và doanh nghiệp hiện được yêu cầu thực hiện mọi giao dịch kê khai, nộp hồ sơ qua phương thức điện tử để đảm bảo tính nhanh chóng và minh bạch.