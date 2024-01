Con trai sếp lớn LG Innotech: Thiếu gia nhà giàu vẫn đi làm thuê kiếm tiền, là anh hùng ngoài đời thực

"Cô đi mà lấy chồng tôi" là bộ phim Hàn Quốc nhận được nhiều chú ý ở thời điểm hiện tại. Phim có sự tham gia của diễn viên Park Min Young (thủ vai nữ chính Kang Ji Won), Na Jong Chan (vai nam chính Yoo Ji Hyuk), Lee Yi Kyung (vai người chồng phản bội Park Min Hwang)...

Mới đây, diễn viên Lee Yi Kyung gặp tình huống dở khóc dở cười khi bị mắng mỏ ngay giữa chợ. Anh liên tục bị các tiểu thương Hàn Quốc trong chợ mắng mỏ là "đồ tồi", "đồ xấu xa"... Dẫu vậy, nam diễn viên vẫn vui mừng vì được khán giả nhận ra. Một số tiểu thương còn xin chụp ảnh, ôm và nựng mặt anh.

Trước khi khẳng định được tên tuổi trong làng diễn xuất, Lee Yi Kyung đã trải qua nhiều khó khăn dù có gia thế "không vừa".

Lee Yi Kyung vào vai "chồng đểu" của Park Min Young trên phim "Cô đi mà lấy chồng tôi". Ảnh: Soompi.

Thiếu gia nhà giàu nhưng không dựa dẫm, đi làm thuê

Lee Yi Kyung sinh năm 1989, là con trai của ông Lee Ung Beom - cựu CEO của LG Innotech. Đây là chi nhánh của tập đoàn LG, sản xuất linh kiện điện tử có trụ sở tại Seoul, Hàn Quốc. Công ty sản xuất các thành phần cốt lõi của thiết bị di động, màn hình ô tô, chất bán dẫn và sản phẩm thông minh.

Ông Lee Ung Beom đã gia nhập công ty vào năm 1983 và giữ chức Giám đốc điều hành từ năm 2012.

Tuy nhiên, Lee Yi Kyung không dựa dẫm vào gia đình quá nhiều. Tham dự chương trình "Please Take Care of My Refrigerator" năm 2019, Lee Yi Kyung từng đã tiết lộ cuộc sống của mình ở khu phố Noryangjin, Seoul sau khi bỏ học.

Theo một nguồn tin, Lee Yi Kyung khi đó 18 tuổi, sống trong căn hộ trên tầng thượng và bắt đầu làm công việc bán thời gian để trang trải chi phí sinh hoạt. Vào thời điểm đó, anh làm việc tại một cửa hàng cho thuê DVD và truyện tranh. Nhiều năm sau, anh quay trở lại trường học và tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Seoul.

Lee Yi Kyung là con trai cựu CEO LG Innotech - Lee Ung Beom. Ảnh: @luvlk89.

Lận đận trong nghề hơn 10 năm mới vụt sáng

Lee Yi Kyung bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2011 với vai diễn học sinh nổi loạn trong phim "School 2013". Sau đó, anh đóng vai phụ trong các bộ phim nổi tiếng, bao gồm "Vì sao đưa anh tới" (2013), "Hậu duệ mặt trời" (2016).

Thời điểm ấy, những bộ phim mà anh thủ vai chính lại không nhận được nhiều sự quan tâm. Vì vậy, tên tuổi Lee Yi Kyung mãi chưa thể bứt phá dù đã có nhiều năm tham gia diễn xuất. Nhưng anh không nản lòng mà vẫn kiên trì với công việc, quyết không dựa vào tiềm lực của cha mà muốn nỗ lực hết mình với vai trò diễn viên.

Công ty HB Entertainment từng đại diện cho Lee Yi Kyung đã đưa ra tuyên bố: "Anh ấy không muốn mọi người tập trung vào lý lịch của mình mà hy vọng họ sẽ đưa ra đánh giá dựa trên diễn xuất. Anh ấy cũng hiếm khi nói về gia đình".

Sự nổi tiếng của Lee Yi Kyung bắt đầu tăng vọt khi anh tham gia vào phim cổ trang "Royal Secret Agent" (2021). Vai diễn này đã đem lại cho anh giải thưởng "Nam diễn viên phụ xuất sắc" tại Giải thưởng phim truyền hình KBS cùng năm.

Một năm sau, nam diễn viên tiếp tục duy trì độ quan tâm với vai diễn trong phim điện ảnh "Bỗng dưng trúng số". Anh hoá thân thành chàng lính chân chất, tạo ra nhiều tiếng cười khi tập tành học ngôn ngữ giới trẻ. Bên cạnh đó, nét diễn duyên dáng, hài hước của Lee Yi Kyung cũng được nhiều khán giá yêu thích.

Lee Yi Kyung (ngoài cùng bên phải) và dàn diễn viên phim "Bỗng dưng trúng số". Ảnh: @luvlk89.

Anh hùng ngoài đời thực

Lee Yi Kyung cũng được biết đến với tinh thần nghĩa hiệp. Truyền thông từng đưa tin rằng, vào giữa tháng 3/2020, một người dân cố lao mình vào xe tải chở hàng đang chạy trên cầu Hannam ở Seoul. Người này đang trong tình trạng say xỉn và không có ý chí tiếp tục sống. Lee Yi Kyung khi ấy đang điều khiển phương tiện phía sau xe tải. Anh nhanh chóng chạy ra và ngăn chặn người dân này rồi giao cho cảnh sát Hàn Quốc.

Một nhân chứng từng chia sẻ: "Lee Yi Kyung đã giữ chặt người đàn ông ấy, ngăn anh ta nhảy xuống sông và lao ra lòng đường một lúc lâu. Mọi người đều hoang mang và sợ hãi mà không thể xuống xe. Còn Lee Yi Kyung mạnh dạn cởi đồ và khoác áo cho người đàn ông đang run rẩy vì lạnh. Lòng dũng cảm của anh ấy đã cứu mạng người khác".

Lee Yi Kyung được ví là "anh hùng" sau hành động cứu người. Ảnh: @luvlk89.

Sau sự việc, Lee Yi Kyung nhận được nhiều lời khen ngợi vì sự dũng cảm và nhanh nhạy. Nhưng nam diễn viên thể hiện thái độ khiêm tốn và cho biết: "Tôi chỉ làm điều hiển nhiên thôi".

