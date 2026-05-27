Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Concert Quốc gia sắp tổ chức tại TPHCM

Theo Lê Vĩnh | 27-05-2026 - 18:11 PM | Lifestyle

Concert Quốc gia sắp tổ chức tại TPHCM

Concert Quốc gia "Tổ quốc trong tim" do Báo Nhân Dân tổ chức tại Khu đô thị Vạn Phúc City, phường Hiệp Bình, TPHCM

UBND TPHCM vừa có văn bản chấp thuận chủ trương cho Báo Nhân Dân tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt "Concert Quốc gia: Tổ quốc trong tim" vào ngày 21-8. Chương trình sẽ diễn ra tại Khu đô thị Vạn Phúc City, phường Hiệp Bình, TPHCM. 

UBND TPHCM đề nghị các sở, ban, ngành liên quan phối hợp hướng dẫn, cấp phép, kiểm tra và giám sát quá trình tổ chức nhằm bảo đảm đúng quy định pháp luật, an toàn và hiệu quả.

Concert Quốc gia sắp tổ chức tại TPHCM- Ảnh 1.

Concert Quốc gia "Tổ quốc trong tim" tại TPHCM sẽ diễn ra vào ngày 21-8-2026. Ảnh: Báo Nhân dân

Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm hướng dẫn đơn vị tổ chức thực hiện đầy đủ các phương án về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, y tế, an toàn điện, vệ sinh môi trường, phương án thoát hiểm và các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân tham dự.

Concert Quốc gia "Tổ quốc trong tim" được xây dựng gồm 3 chương nghệ thuật xuyên suốt. Chương đầu tiên mang tên "Non sông một dải", tái hiện những dấu mốc lịch sử của dân tộc bằng ngôn ngữ âm nhạc, hình ảnh và nghệ thuật trình diễn giàu cảm xúc. 

Tiếp nối là chương "Sắc đỏ tự hào", lấy hình tượng lá cờ Tổ quốc làm trung tâm, tượng trưng cho niềm tự hào, ý chí và những hy sinh của nhiều thế hệ người Việt Nam để đất nước có được vị thế hôm nay. 

Khép lại concert là chương "Tổ quốc trong tim", mang màu sắc trẻ trung, hiện đại và sôi động. 

Các tiết mục nghệ thuật đương đại kết hợp cùng sắc màu văn hóa 3 miền được kỳ vọng tạo nên không gian kết nối cộng đồng, nơi tình yêu quê hương, lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc được lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt tới thế hệ trẻ.

Theo Lê Vĩnh

Người lao động

Từ Khóa:
concert quốc gia

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ “thiếu gia nghìn tỷ đi xe máy” đến “tổng tài” gánh trên vai trọng trách đưa SHB trở thành ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới

Từ “thiếu gia nghìn tỷ đi xe máy” đến “tổng tài” gánh trên vai trọng trách đưa SHB trở thành ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới Nổi bật

Việt Nam có 1 thị trấn mát mẻ quanh năm chỉ 15 độ, được Oscar du lịch vinh danh liên tục: Có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất châu Á

Việt Nam có 1 thị trấn mát mẻ quanh năm chỉ 15 độ, được Oscar du lịch vinh danh liên tục: Có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất châu Á Nổi bật

Điều ít ai biết về Doãn Hải My khi về quê làm dâu nhà Văn Hậu: Rửa bát ngày cỗ đến phơi thóc ngày mùa

Điều ít ai biết về Doãn Hải My khi về quê làm dâu nhà Văn Hậu: Rửa bát ngày cỗ đến phơi thóc ngày mùa

17:35 , 27/05/2026
Thảo đường Hoàng đế - "Vua của các loài hoa" đang được các phú bà Việt tìm mua: Giá cả triệu/bông mà chơi suốt tháng

Thảo đường Hoàng đế - "Vua của các loài hoa" đang được các phú bà Việt tìm mua: Giá cả triệu/bông mà chơi suốt tháng

17:28 , 27/05/2026
Nữ ca sĩ được Bộ VHTTDL “chọn mặt gửi vàng”: Hai album là tiêu chuẩn nhạc Việt, biểu diễn toàn sự kiện quốc gia

Nữ ca sĩ được Bộ VHTTDL “chọn mặt gửi vàng”: Hai album là tiêu chuẩn nhạc Việt, biểu diễn toàn sự kiện quốc gia

16:50 , 27/05/2026
Bất ngờ với tên tuổi của 9X vừa được tỷ phú Phạm Nhật Vượng chọn làm Tổng giám đốc V-Film: Người nổi tiếng từng được Forbes vinh danh

Bất ngờ với tên tuổi của 9X vừa được tỷ phú Phạm Nhật Vượng chọn làm Tổng giám đốc V-Film: Người nổi tiếng từng được Forbes vinh danh

16:29 , 27/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên