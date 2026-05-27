Điều ít ai biết về Doãn Hải My khi về quê làm dâu nhà Văn Hậu: Rửa bát ngày cỗ đến phơi thóc ngày mùa

Từ mối tình thanh xuân ngọt ngào đến cuộc hôn nhân viên mãn, chuyện tình của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My luôn thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Trong đó, hành trình từ một "tiểu thư Hà thành" chính hiệu trở thành nàng dâu hiền thục, đảm đang mỗi khi về quê chồng tại Hưng Yên của Hải My luôn khiến dân tình trầm trồ.

Trước khi chính thức về chung một nhà vào tháng 11/2023, Doãn Hải My đã nhiều lần ra mắt gia đình bạn trai. Dù sinh ra và lớn lên ở thủ đô, cô nàng không ngần ngại rũ bỏ hào nhoáng để "nhập gia tùy tục". Hình ảnh một My "tiểu thư" giản dị ngồi rửa sân bát đĩa đầy ắp cùng họ hàng trong những dịp lễ chắt chiu điểm tuyệt đối trong mắt phụ huynh. Bản thân nam cầu thủ sinh năm 1999 từng tự hào chia sẻ rằng Hải My tuy là người thành phố nhưng rất tháo vát, không ngại việc nhà, khiến gia đình anh vô cùng quý mến.

Hải My lúc mới về nhà Văn Hậu

Sau đám cưới cổ tích, tần suất về quê của người đẹp sinh năm 2001 ngày một dày hơn, gắn liền với những cột mốc ý nghĩa. Tết Giáp Thìn 2024 đánh dấu cái Tết đầu tiên cô làm dâu. Đến tháng 9/2024, khi nhóc tỳ tròn 4 tháng tuổi, Hải My cùng chồng lập tức thu xếp chuyến xe vượt đường xa đưa con về thăm ông bà nội, đập tan những bình luận ác ý cho rằng cô "ngại về quê".

Không chỉ ghi điểm với bố mẹ chồng, Doãn Hải My còn giữ mối quan hệ vô cùng khăng khít với các thành viên khác. Cô khiến dân mạng thích thú khi lặn lội quãng đường 80km từ Hà Nội về Thái Bình chỉ để làm móng ủng hộ tiệm mới khai trương của chị dâu. Sự tinh tế, biết cách vun vén tình cảm ấy tiếp tục được thể hiện bằng việc cô cùng chị dâu thong dong đi chợ sớm, trải nghiệm cuộc sống bình dị nơi làng quê thanh bình.

Vợ chồng Văn Hậu khoe trông nồi bánh chưng ngày tết

Cô nàng thoải mái cùng các thành viên trong gia đình thu dọn, rửa bát

Vợ Văn Hậu thích thú trải nghiệm cuộc sống ở quê

Bước sang năm 2026, khi bé Lúa đã cứng cáp, những chuyến về quê của Hải My lại mang một màu sắc mới mẻ, thú vị hơn. Mới đây nhất, vào mùa gặt tháng 5/2026, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 tiếp tục chiếm trọn cảm tình của dân tình bằng đoạn video ngắn ghi lại trải nghiệm phơi thóc, "trũi thóc" ngày mùa. Diện bộ đồ bộ thoải mái, đội nón lá ra sân phụ giúp gia đình dưới cái nắng gắt, nàng WAG hào hứng chia sẻ trải nghiệm lần đầu làm công việc đồng áng. Dù có khoảnh khắc giật mình "giãy nảy" vì một con cào cào nhỏ tạo nên tiếng cười vui vẻ, sự chịu khó và hòa nhập nhanh chóng của cô nhận về "mưa lời khen".

Hải My khoe về quê phơi lúa

Có thể thấy, từ lúc yêu cho đến khi làm mẹ, Doãn Hải My luôn duy trì hình ảnh một nàng dâu hiện đại nhưng rất mực biết điều. Sự khéo léo, trân trọng giá trị gia đình và không ngại thích nghi chính là bí quyết giúp cô có được cuộc sống hôn nhân viên mãn, được gia đình chồng yêu mến hết lòng.