Concert Taylor Swift: Vé từ 1,8 đến 6 triệu VNĐ nhưng diễn đến 44 bài trong 3 tiếng rưỡi đồng hồ!

Hôm 30/6 phía Ticketmaster Singapore đã chính thức công bố bảng giá vé tất cả các hạng ghế cho The Eras Tour của Tayor Swift. Theo đó, các hạng vé tiêu chuẩn (Standard) được chia thành 6 hạng từ CAT 1 cho đến CAT 6. Trong đó, vé hạng CAT 6 rẻ nhất ở mức 108 đô la Singapore (khoảng 1,88 triệu VNĐ). Trong khi đó, hạng CAT 1 có giá cao nhất là 348 đô la Singapore (khoảng 6,05 triệu VNĐ).

Tất nhiên, song song với các vé tiêu chuẩn với mỗi tài khoản được mua tối đa 4 vé, phía Ticketmaster Singapore cũng công bố các gói vé VIP. Các gói VIP cũng chia thành 6 hạng từ VIP 1 đến VIP 6, mỗi gói bao gồm vé tham dự The Eras Tour, các phụ kiện và merchandise của chương trình cũng như một số đặc quyền riêng. Gói VIP rẻ nhất có giá 328 đô la Singapore (khoảng 5,7 triệu VNĐ) còn gói VIP đắt nhất có tên It's Been A Long Time Coming Package có giá 1.228 đô la Singapore (21,3 triệu VNĐ).

Sơ đồ các khu vực bán vé

6 hạng vé tiêu chuẩn của The Eras Tour tính theo đơn vị đô la Singapore, chú thích trong ngoặc là quy đổi ước tính sang tiền Việt Nam theo tỉ giá cập nhật đến 30/6/2023.

The Eras Tour là concert được truyền thông toàn thế giới đánh giá cao bằng tất cả mọi ngôn từ hoa mỹ, phần dàn dựng hoành tráng vượt nhiều tiêu chuẩn sân khấu thông thường cũng như set diễn kéo dài gần 3 tiếng rưỡi với hơn 44 ca khúc. Mọi đêm diễn Taylor Swift mở ra, dù ở những SVĐ có sức chứa hàng chục nghìn người, cũng nhanh chóng bán hết vé và mở bán thêm bao nhiêu đêm cũng hết bấy nhiêu. Theo dự đoán, The Eras Tour với đà doanh thu hiện tại sẽ giúp Taylor Swift đánh bại huyền thoại Elton John để sở hữu tour lưu diễn doanh thu cao nhất lịch sử và cũng là tour lưu diễn đầu tiên cán mốc hơn 1 tỉ USD tiền bán vé.

Chính vì thế, giá vé phía Ticketmaster Singapore công bố là hoàn toàn hợp lý. Thậm chí, mức giá này có thể xem là rẻ bất ngờ với một concert tầm cỡ như The Eras Tour. Với mức giá cực kì phải chăng cùng với số lượng đăng kí mua vé vượt mốc 22 triệu đến từ mọi nơi ở Châu Á, "cuộc chiến" tranh giành để có 1 suất tham dự The Eras Tour tại Singapore sẽ cực kì khốc liệt, có tiền cũng không đảm bảo bạn sẽ có nổi vé.

The Eras Tour đang trên bước đường trở thành tour lưu diễn thành công nhất lịch sử.

Chỉ cần đối chiếu một chút sẽ thấy: BORN PINK World Tour mới đây cũng hoàn thành 2 đêm diễn tại cùng địa điểm SVĐ Quốc gia Singapore. Bên cạnh nhiều lời khen thì 2 đêm diễn của BLACKPINK tại Singapore cũng nhận về không ít ý kiến trái chiều từ những người trực tiếp tham gia đêm nhạc. Giá vé tham dự BORN PINK World Tour tại Singapore dao động từ 168 đô la Singapore cho đến cao nhất là 398 đô la Singapore (2,9 triệu VNĐ - 6,9 triệu VNĐ), nghĩa là về mặt bằng chung cao hơn cả hạng tiêu chuẩn của The Eras Tour.

Cổng bán vé The Eras Tour Singapore chính thức mở cửa vào trưa 7/7 sắp tới. Cũng trùng với thời điểm 7/7, 2 đêm diễn cho BORN PINK World Tour Hà Nội cũng sẽ được mở bán. Đây là 2 đêm nhạc được khán giả Việt Nam cực kì trông đợi trong thời gian vừa qua.

BLACKPINK tại đêm nhạc BORN PINK Singapore vừa qua.

Trong ngày 4/7 vừa qua, giá vé cho 2 đêm BORN PINK World Tour tại Hà Nội cũng được công bố và mang về nhiều tranh cãi. Theo đó, giá vé show BLACKPINK dao động từ 1.200.000 VNĐ cho đến 9.800.000 VNĐ, chia làm 7 hạng ghế. Mức giá này gây tranh cãi khi có phần nhỉnh hơn mặt bằng chung các quốc gia Đông Nam Á nhưng lại không nhiều quyền lợi bằng (không có phần soundcheck cho vé VIP, khán đài đa phần là ghế ngồi chỉ có 1 khu vực đứng,...).

Với mức giá VIP lên đến gần 10 triệu đồng, nhiều người cũng không khỏi đặt lên bàn cân so sánh khi vé cao nhất cho show Taylor Swift mở bán cùng ngày, lại có chất lượng hoàn toàn vượt trội, cũng chỉ là 6 triệu đồng mà thôi.