Xuất khẩu đứng đầu thế giới, Nga bất ngờ tăng nhập khẩu mặt hàng này từ Việt Nam hơn 1.600% trong tháng 5

Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục hải quan, xuất khẩu hàng hóa sang Nga trong tháng 5/2023 đạt kim ngạch 148,8 triệu USD, tăng 9,7% so với tháng trước. Tính chung trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu hàng hóa sang Nga đạt 660,5 triệu USD, giảm nhẹ 8,7% so với cùng kỳ năm trước..

Trong số các mặt hàng xuất khẩu, mặt hàng dệt may chiếm tỉ trọng lớn nhất với hơn 162,7 triệu USD, tăng 67,3% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 24,6%.

Xét về mức tăng mạnh nhất trong số các mặt hàng xuất khẩu sang Nga trong tháng 5, mặt hàng xăng dầu các loại đứng đầu với mức tăng 1.688%. Cụ thể, xuất khẩu xăng dầu các loại sang Nga đạt 667 tấn, mang về 616.309 USD trong tháng 5, tăng 1.688% về kim ngạch so với tháng trước. Tính chung trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu xăng dầu các loại đạt 698 tấn, trị giá 650.783 USD, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm 2022. Có thể thấy các tháng đầu năm, Nga rất ít nhập khẩu xăng dầu từ Việt Nam khi sản lượng trong tháng 5 đã chiếm đến 95%.

Giá xuất khẩu trong tháng 5/2023 đạt 924 USD/tấn.

Đáng chú ý, mặt hàng dầu thô và nhiên liệu là một trong những mặt hàng chiến lược của Nga. Nga là quốc gia xuất khẩu dầu ngoài OPEC lớn nhất thế giới với lượng xuất khẩu đạt hơn 5,1 triệu thùng/ngày. Do bị phương Tây “tẩy chay”, nhất là sau khi lệnh cấm vận dầu Nga vận chuyển bằng đường biển chính thức được Liên minh châu Âu (EU) áp dụng từ đầu tháng 12 năm ngoái kèm theo một trần giá dầu Nga do nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) đưa ra, Nga đã phải chào giá bán dầu với mức chiết khấu lớn so với giá dầu Brent - giá tiêu chuẩn của thị trường dầu toàn cầu - để thu hút khách mua.

Đối với các loại nhiên liệu, ngày 5/2, Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu cấm nhập khẩu các nhiên liệu tinh chế của Nga như dầu diesel, dầu hỏa và dầu mazut trong nỗ lực hạn chế các nguồn thu chính của Moskva.

Trong tháng 5/2023, xuất khẩu xăng dầu của Việt Nam đạt 193.672 tấn, trị giá 154,2 triệu USD. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023 xuất khẩu đạt 933.033 tấn, trị giá 794,5 triệu, tăng 10,7% về lượng và giảm 5,8% về trị giá. Như vậy có thể thấy thị trường Nga mặc dù với mức tăng mạnh nhưng chỉ chiếm thị phần rất nhỏ trong số các khách hàng nhập khẩu xăng dầu của Việt Nam.