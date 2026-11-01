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Công an bất ngờ kiểm tra 6 người ở 2 quán karaoke

| | Xã hội

Công an đã tổ chức kiểm tra, test nhanh chất ma túy đối với nhân viên tại 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.

Nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, trong hai ngày 25 và 26/10/2026, Công an xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức kiểm tra, test nhanh chất ma túy đối với nhân viên tại 02 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an tiến hành test nhanh chất ma túy đối với 06 nhân viên đang làm việc tại các cơ sở. Kết quả, cả 06 trường hợp đều âm tính với chất ma túy qua test nhanh. Bên cạnh đó, Công an xã kết hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; yêu cầu các nhân viên ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, không tham gia, tiếp tay cho các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy.

Công an bất ngờ kiểm tra 6 người ở 2 quán karaoke - Ảnh 1.

Công an xã Đoan Hùng tăng cường kiểm tra, phòng ngừa ma túy tại các cơ sở kinh doanh karaoke. Ảnh: CA Phú Thọ

Công an bất ngờ kiểm tra 6 người ở 2 quán karaoke - Ảnh 2.

Ảnh: CA Phú Thọ

Hoạt động kiểm tra góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người lao động, đồng thời tăng cường trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trong công tác phòng, chống ma túy, chủ động phòng ngừa việc lợi dụng hoạt động kinh doanh để tổ chức, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Thời gian tới, Công an xã Đoan Hùng tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; đẩy mạnh tuyên truyền, phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo Chi Chi

Đời sống & Pháp luật

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