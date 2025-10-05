Công an bắt quả tang Hoàng Văn Tuyên khi đang livestream

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh điều tra và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình gần đây phát hiện một số đối tượng lợi dụng các trang mạng xã hội đang livestream kêu gọi đầu tư góp vốn, mua đá thô để tìm đá quý, hay còn gọi “đổ thạch”.

Kết quả, qua quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện, bắt quả tang nhóm đối tượng gồm: Hoàng Văn Tuyên, sinh năm 1997; Nông Đình Triệu, sinh năm 1998 cùng trú tại xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai đang thực hiện việc Livestream “đổ thạch” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại hiện trường Cơ quan điều tra thu giữ một lượng lớn đá thô, đá giả, máy tính, thiết bị di động cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.

Tiến hành đấu tranh, các đối tượng khai nhận thường sử dụng các trang mạng xã hội như “Chợ Đổ Thạch Lục Yên”; “Chợ Đổ Thạch Tại Mỏ”; kênh Youtube “Trang Sức Hoàng A Ma” để Livestream giới thiệu, chào bán cho khách hàng những viên đá với lời hứa hẹn là khi đập ra sẽ thu được đá quý chất lượng tốt, giá trị cao.

Nếu khách hàng có nhu cầu mua đá để đập thì phải chuyển tiền vào các tài khoản không chính chủ do các đối tượng đưa ra trước, sau đó đối tượng sẽ Livestream đập vỡ viên đá mà khách đã chọn cho khách hàng xem trực tiếp.

Thực tế khi đập các viên đá do các đối tượng đưa ra sẽ không có đá quý hoặc chỉ được cài các viên đá giá trị thấp, trọng lượng nhỏ, không đáng giá trị để mua bán. Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền hàng tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, Cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ nhóm lừa đảo của đối tượng Sầm Văn Duyên, sinh năm 1989, trú tại xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai cùng đồng bọn sử dụng trang mạng xã hội “Đá Quý Đất Ngọc”; “Đá Quý Cổng Trời”; “Đá Quý Như Ý”với thủ đoạn lừa đảo tượng tự như nhóm đối tượng của Hoàng Văn Tuyên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Một số đối tượng (X) trong các vụ lợi dụng việc “Đổ thạch” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Quá trình đấu tranh, đến nay xác định số tiền các bị hại chuyển đến các tài khoản ngân hàng trung gian, không chính chủ của 2 nhóm đối tượng là hơn 10 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan điều tra đề nghị ai là bị hại trong vụ án thì liên hệ đến Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Ninh Bình, địa chỉ: số 60 đường Trương Hán Siêu, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; SĐT: 069.286.0507 để được hướng dẫn giải quyết.