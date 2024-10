Công an Bình Định cảnh báo hậu quả khó lường khi vay tiền qua App không phép

Vay tiền qua App là quá trình vay một khoản tiền cụ thể từ một tổ chức tài chính hoặc cá nhân thông qua việc sử dụng ứng dụng di động. Người vay thường thực hiện tất cả các bước từ đăng ký, xác minh thông tin, chọn loại sản phẩm vay, ký hợp đồng qua giao diện ứng dụng trên điện thoại di động hoặc thiết bị di động khác. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng vay tiền qua App cũng có thể đi kèm với rủi ro nếu không cẩn trọng trong việc đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản, lãi suất và chi phí liên quan đến khoản vay.

Đã có không ít trường hợp thấy vay tiền qua App quá dễ nên vay liên tiếp, khi số tiền gốc, tiền lãi, tiền phạt chậm đóng lãi cộng lại quá lớn thì không còn khả năng trả nợ. Đến khi chủ cho vay đòi ráo riết, thậm chí đe dọa, khủng bố tinh thần để đòi được nợ thì không ít con nợ có hành vi trộm cắp, cướp giật, cướp tài sản… để có tiền trả nợ.

Mới đây nhất, ngày 08/10/2024, Công an thành phố Quy Nhơn khởi tố, bắt giam 02 đối tượng cướp tài sản, trong đó, đối tượng Trần Hữu Thiết (SN 1999) trú phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn vay tiền qua App nhưng không có tiền trả nên đi cướp tài sản.

Thiết cho biết: "Vay qua App đơn giản, nhanh chóng, không cần thế chấp, không cần tài sản đảm bảo… tuy nhiên tiền lãi cao. Đầu năm 2024, tôi chỉ vay qua app 10 triệu, 8 tháng sau mặc dù đã trả lãi nhưng số tiền nợ lên 50 triệu đồng. Do không có tiền tiếp tục trả, người vay dọa tung ảnh cá nhân lên mạng nên tôi rủ bạn cùng đi cướp tài sản lấy tiền trả nợ".

Trước đó, đầu năm 2024, Đặng Trần Hữu Thi (SN 1991) trú phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn có 02 tiền án về tội trộm cắp tài sản, tiếp tục đột nhập vào nhà anh Đình Minh Khánh ở phường Trần Phú để trộm cắp tài sản. Thi khai nhận mình lâm vào cảnh nợ nần bởi vay tiền qua App với lãi suất cao. Khi vay qua App, bên cho vay yêu cầu để lại đường dẫn tới trang cá nhân Facebook, Zalo và lịch sử cuộc gọi trong vòng 06 tháng. Khi không có khả năng chi trả, bên cho vay đòi nợ liên tục bằng nhiều hình thức nên không còn cách nào khác phải đi trộm cắp tài sản để có tiền trả nợ.

Nhiều trường hợp còn bị dọa tung ảnh cá nhân, tin nhắn hội thoại lên mạng xã hội để bêu xấu càng khiến người vay hoang mang, lo lắng, tìm mọi cách để trả nợ, trong đó có việc đi cướp tài sản như 02 đối tượng Đỗ Bình An (SN 2006) và Nguyễn Thái Dương (SN 2005) cùng trú xã Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân. Để có tiền tiêu xài, 02 đối tượng này đã vay tiền qua App nhưng quá trình vay có nhiều chi phí phát sinh thêm, không như thỏa thuận ban đầu. Trong lúc túng quẫn, cả hai bàn nhau xuống thị xã Hoài Nhơn để cướp tài sản, bán lấy tiền trả nợ.

Tối 05/02/2024, Đỗ Bình An điều khiển mô tô không có biển số, chở Nguyễn Thái Dương mang 01 con dao, 01 dụng cụ chích điện đi cướp tài sản thì bị đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Hoài Nhơn tuần tra trên QL1 (đoạn thuộc khu phố Tấn Thạnh 2, phường Hoài Hảo) phát hiện, bắt giữ. An và Dương khai nhận, trước đó đã cướp điện thoại di động của chị T.T.N (SN 1986) trú phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn tại khu phố Tân Thành 1, phường Tam Quan Bắc để bán lấy tiền trả nợ. Cả hai tiếp tục đến địa bàn thị xã Hoài Nhơn cướp tài sản thì bị bắt.

Cơ quan Công an cảnh báo, trên không gian mạng có hàng trăm App không phép cho vay tiền, hoạt động khá phức tạp, có yếu tố nước ngoài, thường xuyên thay đổi nhằm tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng. Người dân cần hết sức thận trọng, cảnh giác với các giao dịch vay tiền qua App để tránh sa vào bẫy, tiền mất, tật mang.