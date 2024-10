Người mua bảo hiểm nhân thọ lưu ý: Công ty bảo hiểm không chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp này

Trong bảo hiểm nhân thọ, một cụm từ được nhắc đến là "điều khoản loại trừ bảo hiểm nhân thọ". Có thể hiểu, đây là những điều khoản mà công ty bảo hiểm nhân thọ không chịu trách nhiệm bồi thường hay có thể từ chối chi trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Trường hợp loại trừ có thể là những vi phạm liên quan đến pháp luật và cam kết hợp đồng hoặc một số tình trạng bệnh lý nhất định.

Cụ thể, đối với trường hợp người mua bảo hiểm tử vong, phía công ty bảo hiểm sẽ từ chối trách nhiệm bồi thường khi: người được bảo hiểm tự tử hoặc có hành vi tự tử dù bị mất trí hay không. Hoặc do hành vi cố tình của bên mua bảo hiểm hay người nhận quyền lợi bảo hiểm. Hoặc do mắc bệnh có liên quan đến Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS) hoặc nhiễm vi-rút gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV). Hoặc do thi hành án tử hình.

Đối với trường hợp thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, công ty sẽ từ chối chi trả khi tai nạn đã xảy ra trước ngày hiệu lực hợp đồng, hoặc ngày khôi phục hợp đồng, hoặc ngày chấp thuận yêu cầu tăng số tiền bảo hiểm gần nhất, tùy trường hợp nào xảy ra sau.

Công ty từ chối chi trả bảo hiểm do tự tử không thành hoặc tự gây thương tích của người được bảo hiểm dù trong trạng thái bình thường hay mất trí. Hoặc do hành vi cố tình của bên mua bảo hiểm hoặc người nhận quyền lợi bảo hiểm. Một trường hợp khác, đó là khách hàng có thể tham gia các hoạt động hàng không trừ khi là hành khách trên các chuyến bay thương mại.

Các quy định loại trừ bảo hiểm nhân thọ cũng phụ thuộc vào quy định của từng công ty bảo hiểm. Các điều khoản loại trừ thường nằm ở trang cuối hoặc sau phần quyền lợi chính trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nên người mua chú ý kiểm tra phần này thật kỹ khi nhận hợp đồng.