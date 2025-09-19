Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an cảnh báo 10 thủ đoạn lừa đảo mới nhất hiện nay

19-09-2025 - 07:19 AM | Xã hội

Công an tỉnh Đồng Nai vừa đưa ra khuyến cáo một số thủ đoạn lừa đảo sử dụng công nghệ cao thường gặp.

Nhận diện 10 thủ đoạn lừa đảo thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội gần đây

Công an cảnh báo 10 thủ đoạn lừa đảo mới nhất hiện nay- Ảnh 1.

Cách phòng tránh để không bị lừa đảo

Công an cảnh báo 10 thủ đoạn lừa đảo mới nhất hiện nay- Ảnh 2.

Mọi thông tin phản ánh, người dân liên hệ trực tiếp Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Nai hoặc liên hệ qua Số điện thoại 0251.3.685.134 để được hướng dẫn, tiếp nhận vụ việc liên quan.

 

Theo Duy Anh

Doanh nghiệp tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vụ hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" lên tiếng

Vụ hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" lên tiếng Nổi bật

Cục CSGT ra thông báo nóng, áp dụng từ hôm nay

Cục CSGT ra thông báo nóng, áp dụng từ hôm nay Nổi bật

CSGT tăng cường xử phạt lỗi giao thông mà nhiều người đi xe máy mắc phải: 14 triệu người dân chú ý!

CSGT tăng cường xử phạt lỗi giao thông mà nhiều người đi xe máy mắc phải: 14 triệu người dân chú ý!

07:15 , 19/09/2025
Khám xét khẩn cấp, bắt Hoàng Khánh Duy sinh năm 2002

Khám xét khẩn cấp, bắt Hoàng Khánh Duy sinh năm 2002

06:22 , 19/09/2025
Máy hỏng, bệnh viện vẫn kê khai tán sỏi cho 255 người: Bộ Y tế vào cuộc

Máy hỏng, bệnh viện vẫn kê khai tán sỏi cho 255 người: Bộ Y tế vào cuộc

21:16 , 18/09/2025
Bắt tạm giam, khám xét nơi ở của Lâm Thị Hương

Bắt tạm giam, khám xét nơi ở của Lâm Thị Hương

20:13 , 18/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên