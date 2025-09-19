Công an cảnh báo 10 thủ đoạn lừa đảo mới nhất hiện nay

Nhận diện 10 thủ đoạn lừa đảo thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội gần đây

Cách phòng tránh để không bị lừa đảo

Mọi thông tin phản ánh, người dân liên hệ trực tiếp Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Nai hoặc liên hệ qua Số điện thoại 0251.3.685.134 để được hướng dẫn, tiếp nhận vụ việc liên quan.