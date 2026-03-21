Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an cảnh báo nóng, tất cả người dân đang sử dụng thiết bị wifi chú ý

21-03-2026 - 14:41 PM | Kinh tế số

Công an Hà Nội cảnh báo lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng tồn tại trên dòng thiết bị phát wifi.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội cảnh báo về việc phát hiện lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng tồn tại trên dòng thiết bị phát wifi (Router) Tenda G300-F.

Theo đó, lỗ hổng CVE-2026-25857 ảnh hưởng trực tiếp đến dòng Router Wifi Tenda G300-F chạy bản phần mềm (firmware) 16.01.14.2 và các bản cũ hơn. Đây là lỗ hổng bảo mật cho phép thực thi mã từ xa để chiếm quyền quản trị, hiện hãng Tenda chưa có bản vá lỗ hổng bảo mật, do vậy các đối tượng tin tặc đang lợi dụng, đẩy mạnh các cuộc tấn công mạng, nếu khai thác thành công, tin tặc sẽ chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn Router, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh mạng, an toàn bảo mật dữ liệu.

Để khắc phục các lỗ hổng bảo mật tồn tại nguy cơ tấn công mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội hướng dẫn các bước kiểm tra và khắc phục lỗ hổng bảo mật tồn tại trên dòng thiết bị Router Tenda G300-F như sau:

Thứ nhất, hướng dẫn tắt tình năng quản lý truy cập từ xa (Remote Management)

Thứ hai, hướng dẫn kiểm tra và cập nhật phiên bản firmware trên thiết bị Router Tenda G300-F

Bước 3: Hướng dẫn tải và cập nhật Firmware

* Lưu ý: Không được tắt nguồn router trong quá trình cập nhật để tránh làm hỏng thiết bị.

Theo Thái Hà

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Elon Musk: Google sẽ dẫn đầu cuộc đua AI tại phương Tây, Trung Quốc chiếm ưu thế trên địa cầu, còn SpaceX chinh phục không gian

Hơn 40% người dùng quay lưng với ChatGPT và Gemini vì lo ngại rò rỉ dữ liệu

Tập đoàn sa thải 60.000 nhân sự, lợi nhuận giảm 67% vẫn tuyên bố sẽ thu 100 tỷ USD nhờ "canh bạc mới"

13:59 , 21/03/2026
13:41 , 21/03/2026
13:40 , 21/03/2026
11:10 , 21/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên