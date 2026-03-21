Tập đoàn sa thải 60.000 nhân sự, lợi nhuận giảm 67% vẫn tuyên bố sẽ thu 100 tỷ USD nhờ “canh bạc mới”

Cú sốc kép: Sa thải hàng chục nghìn người, lợi nhuận “bốc hơi”

Theo báo cáo tài chính mới nhất, Alibaba đã giảm quy mô nhân sự từ hơn 194.000 xuống còn khoảng 128.000 người, tương đương mức cắt giảm gần 60.000 nhân sự chỉ trong một năm.

Cùng lúc, lợi nhuận quý gần nhất của tập đoàn này cũng sụt giảm tới 67% do phải chi tiêu mạnh tay cho các chương trình khuyến mãi nhằm đối phó với sự cạnh tranh gay gắt trong mảng thương mại điện tử. Doanh thu tăng trưởng yếu, chỉ cao hơn 2% so với quý cùng kỳ năm 2025 và không đạt kỳ vọng.

Phản ứng của thị trường khá rõ ràng: cổ phiếu Alibaba niêm yết tại Hong Kong đã giảm khoảng 6% ngay sau khi công bố kết quả kinh doanh.

Đây được xem là một trong những giai đoạn khó khăn nhất của “gã khổng lồ” thương mại điện tử Trung Quốc trong nhiều năm trở lại đây.

Phần lớn đợt sa thải đến từ việc Alibaba mạnh tay rút khỏi các mảng kinh doanh “nặng lao động”, đặc biệt là bán lẻ truyền thống.

Công ty đã bán chuỗi bán lẻ Sun Art và thoái vốn khỏi hệ thống trung tâm thương mại Intime – những lĩnh vực từng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược mở rộng offline trước đây.

Động thái này cho thấy một sự thay đổi rõ rệt: từ mô hình “đế chế thương mại điện tử, bán lẻ” sang một cấu trúc gọn nhẹ hơn, tập trung vào công nghệ.

“Canh bạc mới” mang tên AI và điện toán đám mây

Trong khi cắt giảm mạnh ở các mảng cũ, Alibaba lại tăng tốc đầu tư vào công nghệ, đặc biệt là AI và điện toán đám mây.

CEO Eddie Wu cho biết mục tiêu hiện tại của tập đoàn là đưa doanh thu từ mảng cloud và AI vượt mốc 100 tỷ USD mỗi năm trong vòng 5 năm tới – một con số thể hiện tham vọng rất lớn.

Thực tế, mảng cloud của Alibaba đang ghi nhận tăng trưởng khoảng 36%, trong đó các sản phẩm AI thậm chí tăng trưởng ở mức ba chữ số trong nhiều quý liên tiếp.

Không chỉ dừng ở phần mềm, công ty còn theo đuổi chiến lược trở thành một “full-stack AI company”, tức kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị từ chip, hạ tầng đến ứng dụng.

Chiến lược của Alibaba có thể tóm gọn trong một lựa chọn: hy sinh lợi nhuận ngắn hạn để đổi lấy vị thế dài hạn trong cuộc đua AI.

Nếu thành công, đây có thể là bước chuyển giúp Alibaba tái định vị từ một công ty thương mại điện tử thành một “hạ tầng công nghệ” quy mô toàn cầu – tương tự cách Amazon từng làm với AWS.

Tuy nhiên, con đường phía trước không hề dễ dàng.

Để đạt được cột mốc 100 tỷ USD, tập đoàn công nghệ khổng lồ của Trung Quốc cần duy trì tốc độ tăng trưởng ít nhất 35% mỗi năm – tương đương với tốc độ mà mảng điện toán đám mây đã đạt được trong quý IV/2025. Điều này gần như rất khó xảy ra.

Bởi hiện nay, Alibaba không chỉ phải cạnh tranh với các đối thủ trong nước như Tencent hay ByteDance, mà còn đối mặt với áp lực từ các công ty công nghệ toàn cầu trong lĩnh vực AI và cloud.

Quan trọng hơn, bài toán lớn nhất vẫn là: liệu AI có thể mang lại lợi nhuận đủ nhanh để bù đắp cho những gì công ty đang đánh đổi? Canh bạc này sẽ đưa Alibaba trở lại vị thế dẫn đầu, hay khiến họ phải trả giá đắt? Câu trả lời có lẽ cần thời gian để chứng minh.