Intel dự kiến tăng giá CPU trên diện rộng do nhu cầu AI và chi phí linh kiện leo thang

Theo các báo cáo gần đây, Intel đang chuẩn bị cho một đợt tăng giá lớn trên toàn bộ dòng sản phẩm CPU của hãng, trong bối cảnh doanh nghiệp này gặp khó khăn trong việc cân bằng nhu cầu giữa khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Ngành sản xuất CPU hiện đang thu hút sự chú ý khi trí tuệ nhân tạo (AI) chuyển hướng sang các tác vụ suy luận, vốn phụ thuộc nhiều vào CPU. Điều này đã đẩy nhu cầu đối với các hãng sử dụng kiến trúc x86 như Intel và AMD lên mức cao, khiến việc đáp ứng thị trường trở nên khó khăn nếu không điều chỉnh lại dây chuyền sản xuất. Theo ETNews, Intel dự kiến sẽ chuẩn bị cho ngành công nghiệp PC một đợt tăng giá CPU, bắt đầu với mức tăng nhẹ khoảng 10% và ảnh hưởng tới phần lớn các sản phẩm của hãng.

Mối lo lớn nhất của các nhà sản xuất hiện nay là chi phí linh kiện tăng mạnh. Nếu giá CPU của Intel cũng tăng theo, lợi nhuận hoạt động của các nhà sản xuất PC sẽ bị thu hẹp đáng kể, gây khó khăn cho việc duy trì hoạt động kinh doanh.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường tiêu dùng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt bộ nhớ và GPU, khiến tình hình càng trở nên nghiêm trọng. Intel trước đó đã thông báo về khả năng tăng giá CPU, do gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp mà không ảnh hưởng tới khách hàng cá nhân. Các sản phẩm CPU máy chủ truyền thống của Intel, như dòng Xeon thế hệ thứ 4, gần đây nhận được sự quan tâm lớn từ các doanh nghiệp quy mô lớn, buộc hãng phải điều chỉnh dây chuyền sản xuất để ưu tiên cho phân khúc này.

Báo cáo thị trường mới nhất của IDC cũng chỉ ra rằng việc xây dựng máy tính chơi game với mức giá hợp lý sẽ trở nên gần như không thể, khi chi phí linh kiện tăng mạnh. Nhu cầu DRAM đã tác động lớn tới ngành PC, và nếu xảy ra tình trạng thiếu hụt CPU, người dùng phổ thông, đặc biệt là game thủ, sẽ càng gặp nhiều khó khăn hơn về giá thành thiết bị.